పెద్ద నిర్మాతలు, చిన్న నిర్మాతల మధ్య ఐక్యత ఉండదు : సి కల్యాణ్

సమస్య పరిష్కారంపై ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్న నిర్మాతలు!

Tollywood Workers Strike
Tollywood Workers Strike (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2025 at 3:14 PM IST

Producer C Kalyan Meets Chiranjeevi : తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్న తాజా పరిణామాలపై ప్రముఖ నటుడు మెగాస్టార్‌ చిరంజీవితో నిర్మాత సి. కల్యాణ్ భేటీ అయ్యారు. సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన కల్యాణ్ చిరంజీవి ఎప్పుడూ ఫిల్మ్‌ ఛాంబర్‌, ఫెడరేషన్‌, నిర్మాతలు బాగుండాలని కోరుకుంటారని తెలిపారు.

'సినిమాకి నిర్మాతే ప్రధానాధారం. కార్మికులతో కూడా నేను మాట్లాడతాను. ఇరు వర్గాలకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని చిరంజీవి కోరుకున్నారు. ఆదివారం సాయంత్రం లేదా సోమవారం లోగా పరిష్కారం దొరుకుతుందని ఆశిస్తున్నాం' అని అన్నారు.

లేబర్‌ కమిషన్‌ నిబంధనల ప్రకారం సినిమాలకు పనిచేయడం సాధ్యం కాదని, నిర్మాతలు ఇప్పటికే నిర్ణయించిన వేతనాల కంటే ఎక్కువ ఇస్తున్నారని కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. "కార్మికశాఖ నిబంధనల ప్రకారం భోజనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ నిర్మాతలు ఖర్చులు భరిస్తూ భోజనం కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. చిన్న, పెద్ద నిర్మాతల మధ్య ఎప్పుడూ ఐక్యత ఉండదు. ఏడాదికి వచ్చే 300 సినిమాల్లో 60 మాత్రమే పెద్దవి" అని స్పష్టం చేశారు.

కార్మికుల వేతనాల పెంపు అంశంపై గత కొన్ని రోజులుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే పలువురు నిర్మాతలతో భేటీ అయిన కల్యాణ్ ఇప్పుడు చిరంజీవితో సమావేశమై సమస్య పరిష్కార మార్గాలపై చర్చించారు.

రాధా మోహన్​ ఏమన్నారంటే
"ఇండస్ట్రీలో సమస్య మీడియారు, అసోసియేషన్ మెంబర్లకు సరిగ్గా వెళ్లడం లేదనేది మా అభిప్రాయం. అందుకు ఇవాళ మీ ముందుకు వచ్చాం. కార్మికుల ముందు మేం 4 ప్రతిపాదనలు ఉంచాం. అందులో 2022లోనే రెండింటికి ఒప్పుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని అమలు చేయడంతోపాటు, ఇంకో రెండు ప్రతిపాదనలు ఒప్పుకోవాలని కోరుతున్నాం. నిర్మాతలం కార్మికులకు ఎప్పుడూ వ్యతిరేకం కాదు. మేం చెప్పిన కండిషన్లు పెద్ద కష్టమైనవేం కాదు. ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో పరిస్థితులు బాగాలేవు. కార్మికులు కూడా అర్థం చేసుకొని మాకు సహకరించాలి" అని నిర్మాత రాధామోహన్ అన్నారు.

నిర్మాతల కండిషన్లు ఇవే

  • టాలెంట్ ఉన్న వారిని ఎవరినైనా సరే సినిమాకు పనిచేయించుకునే అవకాశం
  • ఫైటర్స్, డాన్సర్స్, రేషియో లేకుండా చూడటం
  • 6am to 6pm ఉన్న కాల్షీట్​తో పాటు 9am to 9pmను కూడా అమలు చెయ్యాలి
  • ఆదివారం డబుల్ కాల్షీట్ లేకుండా చూడటం (రెండో ఆదివారం, ప్రభుత్వం ప్రకటించిన సెలవులకు డబుల్ కాల్ షీట్ ఒకే)

కాగా, ఇందులో తొలి రెండు కండిషన్లకు కార్మికులు ఒప్పుకున్నారు. మిగిలిన రెండు కండిషన్ల దగ్గర చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

'మేం కార్మికులకు వ్యతిరేకం కాదు- వాళ్లు ఆలోచించాలి'- టాలీవుడ్ నిర్మాతలు

వేతనాల పెంపునకు నిర్మాతలు గ్రీన్​ సిగ్నల్- ఫెడరేషన్‌ నేతలు నో!

'మేం కార్మికులకు వ్యతిరేకం కాదు- వాళ్లు ఆలోచించాలి'- టాలీవుడ్ నిర్మాతలు

వేతనాల పెంపునకు నిర్మాతలు గ్రీన్​ సిగ్నల్- ఫెడరేషన్‌ నేతలు నో!

