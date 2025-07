ETV Bharat / entertainment

వెండితెర విలనిజానికి 'కోట' గుమ్మం- వందల సినిమాల తెరవేల్పు శ్రీనివాసరావు! - KOTA SRINIVAS RAO SPECIAL STORY

Kota Srinivas Rao ( Source: ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : July 13, 2025 at 11:20 AM IST | Updated : July 13, 2025 at 11:55 AM IST 6 Min Read

Kota Srinivas Rao Special Story: టైమింగ్, పంచ్ డైలాగ్‌లతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్న ప్రతినాయక శిఖరం కోట శ్రీనివాసరావు. వందల సినిమాల తెరవేల్పు. ఒకవైపు భయపెడుతూనే మరోవైపు వికట్టహాసాన్ని ప్రదర్శిస్తూ విలక్షణ నటనకు వెండితెరపై కొత్త పరిమళాన్ని అద్దారు. హాస్యనటుడిగా నవ్వులు పూయించడంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి. విలన్ పాత్రల ఇతిహాసం ఆయన. కోట మాటలు థియేటర్లలో డైనమైట్లలా పేలాయి. సంప్రదాయ విలన్ల కట్టుబాట్లను చెరిపేసి, తనదైన విలనీజానికి దారులు చెరిచి తెలుగునాట విలక్షణ నటకు 'కోట' గుమ్మంలా నిలిచారు. మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలోని బెజవాడ దగ్గర కంకిపాడు అనే ఊరులో జన్మించారు కోట శ్రీనివాసరావు. ఆయన తండ్రి డాక్టర్ కోట సీతారామాంజనేయులు. డిగ్రీ చదువు పూర్తయ్యాక, కోటకు భాగ్యనగరంలోని నారాయణగూడ స్టేట్ బ్యాంకులో ఉద్యోగం లభించింది. అయితే బ్యాంకులో లక్షలు లెక్కబెట్టినా, ఆయన మనసంతా నటనపైనే ఉండేది. నాటకాలపై ఉన్న ఆసక్తితో తరచూ నాటికలు, నాటక ప్రదర్శనల్లో పాల్గొంటూ రంగస్థలంపై తన ప్రతిభను చాటేవారు. కాల క్రమంలో కోటకి రంగస్థలం మాత్రమే కాదు, వెండితెరపై నటించాలన్న తపన కలిగింది. ఈ ఆశయంతో చిన్ననాటి కలలను పెద్దదిగా చేసుకుంటూ, ఒకసారి రవీంద్రభారతిలో నాటక ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. అప్పుడు దర్శకుడు క్రాంతికుమార్ ఆయన ప్రతిభను గమనించి, 'ప్రాణం ఖరీదు' సినిమాతో కోట శ్రీనివాసరావును చిత్రపరిశ్రమకు పరిచయం చేశారు.అక్కడినుంచి కోట నట ప్రయాణం మరో దశ తిరిగింది. అభ్యుదయ దర్శకుడు టి. కృష్ణ రూపొందించిన 'రేపటి పౌరులు' చిత్రంతో కోటకు ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ సినిమాతో ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. అనంతరం వరుస అవకాశాలు తలుపుతట్టాయి. విలనిజానికి కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చారు కోట శ్రీనివాసరావు. మొదట లక్షలు లెక్కబెట్టిన ఆయన, ఇప్పుడు వెండితెరపై కోట్లాది అభిమానులను లెక్కించే స్థాయికి ఎదిగారు. విలనీజానికి కొత్త దారులు

సినిమా ప్రపంచంలో హీరో అంటే శౌర్యానికి ప్రతీక. విలన్ అంటే క్రౌర్యానికి చిహ్నం. ఈ రెండు భావాల మధ్య ఎప్పటినుంచో యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఎస్వీ రంగారావు, రాజనాల, నాగభూషణం, సత్యనారాయణ, రావు గోపాలరావు వంటి ఎందరో మహానటులు ప్రతినాయక పాత్రలకు ప్రత్యేకత తెచ్చారు. వారు ఏకఛత్రాధిపత్యం ప్రదర్శించినా, కాలక్రమేణా విలనిజంలో ప్రేక్షకులు కొత్తదనాన్ని కోరుకున్నారు. ఆ సమయంలోనే కోట శ్రీనివాసరావు రంగంలోకి వచ్చి విలనీజానికి కొత్త దారులు తెరిచారు. సంప్రదాయ విలన్లకు భిన్నంగా, హాస్యాన్ని మేళవించి, యాసలతో, వ్యక్తిగత శైలితో విలన్ పాత్రలలో ఒదిగి ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించారు. ఈ ప్రయాణంలో కోట శిఖరస్థాయికి చేరుకున్నారు. 'కోట' కోసం పట్టుబట్టిన చిరంజీవి

'ప్రతిఘటన' సినిమాలో గుడిసెల కాశయ్యగా వచ్చి అనతి కాలంలోనే అందరివాడై ప్రేక్షకుల గుండెల్లో గుడికట్టుకున్నాడు. అగ్రహీరోగా ఎదుగుతున్న చిరంజీవి తన సినిమా ఖైదీ నెంబర్ 786లో విలన్ పాత్రలో కోట శ్రీనివాసరావే చేయాలని పట్టుబట్టారంటే ఆయన అప్పట్లో ఆయన ఛరిష్మా ఏంటో అర్థమవుతోంది. రామోజీ రావు 'ప్రతిఘటన' కోట నట జీవితానికి మలుపు

తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఎందరో విలన్లు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు. అందులో చాలా తక్కువ మంది విజయవంతం అయ్యారు. అందులో కోట శ్రీనివాసరావు ఒకరు. రామోజీరావు నిర్మించిన ఉషాకిరణ్ మూవీస్‌లో వచ్చిన 'ప్రతిఘటన' చిత్రం ఆయన సినీ జీవితంలో ముఖ్యమైన మలుపు. సామాజిక చైతన్యాన్ని ఊపిరి పోసిన ఆ చిత్రంలో కోట నటన ప్రేక్షకులను మరిచిపోలేని రీతిలో ఆకట్టుకుంది."తమ్మీ నేను మినిస్టర్ కాశయ్యను మాట్లాడతాండ" అంటూ ప్రతిఘటనలో తెలంగాణ యాసలో పలికిన కోట శ్రీనివాసరావు డైలాగ్స్ అప్పట్లో ప్రేక్షకులను రంజింపజేశాయి. ఆయన అభినయం, డైలాగ్ డెలివరీ, హావభావాలుసినీ పరిశ్రమను ఆశ్చర్యపరిచాయి. వరుస సినిమాల్లో విలన్‌, కామెడీ పాత్రల్లో తనదైన శైలిని చూపిస్తూ మెప్పించారు. పీనాసి లక్ష్మీపతి

'అహనా పెళ్లంట'లో పీనాసి లక్ష్మీపతి పాత్ర ద్వారా కోట మరోసారి తన విలక్షణతను చాటుకున్నారు. బతికున్న కోడిని వేలాడదీసి తినేంత పిసినారితనం చూపించడం, బస్టాండులో టీ అమ్ముతూ బావమరిదిని వేధించటం ఇలా కామెడీ టైమింగ్​తో ప్రేక్షకుల్ని నవ్వుల్లో ముంచేశారు. ఈ తరహా నటనలో కోటకు కోటే సాటి అనడంలో ఎలాంటి ఆశ్చర్యం లేదు. విలనీజానికి పరాకాష్ట గణేష్

కోట శ్రీనివాసరావు నటనలో అసలైన విలనీజం పరాకాష్టకు చేరిన సినిమా అంటే సినిమా 'గణేశ్' అని చెప్పక తప్పదు. హై ఓల్టేజీ విలనీజానికి ప్రతిరూపం కోటే. ప్రజల ప్రాణాలను జలగలా పీల్చే ఆరోగ్యమంత్రి సాంబశివుడిగా ఆయన పాత్రలో చూపిన క్రూరత్వం, తీవ్రత, ప్రేక్షకులను హత్తుకునేలా ఉండేది. ఒంటికంటి రాక్షసుడిలా, భేతాళ మాంత్రికుడిలా భయంకరమైన రూపంతో కోట తెరపై కనిపించిన ఉర్రూతలూగించారు. ఆ పాత్రలో ఆయన అభినయం చూస్తే, ఒళ్లు గగుర్పాటుకు లోనవుతుంది.

తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు హాస్యానికి, వినోదానికి మరో పేరుగా నిలిచిన జంట కోట శ్రీనివాసరావు, బాబు మోహన్. ఈ ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ తెలుగు ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించింది. బాబు మోహన్ తన మామూలు హావభావాలతో, కోట శ్రీనివాసరావు తన టైమింగ్ డైలాగులతో కలిసి తెరపై వచ్చిన ప్రతిసారీ ప్రేక్షకులకి నవ్వులు ఆపుకోలేని పరిస్థితి. ఆప్పట్లో ఈ జోడీ నటిస్తే సినిమాకు విజయం ఖాయమని నిర్మాతలు భావించేవారు. అసలు, బాబు మోహన్–కోట కలయిక సినిమాల్లో ఉంటుందంటేనే ప్రేక్షకులు ముందస్తుగా ఓ అంచనాతో థియేటర్లకి వెళ్లేవారు. భావోద్వేగ సన్నివేశంలోనైనా ఈ జంట తనదైన ముద్ర వేస్తూ వచ్చింది. కోట నటనలో ఉన్న క్లాస్, బాబు మోహన్ కామెడీలో ఉన్న మాస్ కలిసిపోయినప్పుడు తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకు ఓ ప్రత్యేక అనుభూతి. మాటలే కాదు, పాటలు కూాడా పాడిన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాళి

కోట శ్రీనివాసరావు తన మాటలతో, డైలాగ్‌లతోనే కాదు పాటల రూపంలో కూడా ప్రేక్షకుల మనసుల్లో నిలిచిపోయారు. ఆయనకు మాటలు రాసిన దర్శకులే, కొన్ని సందర్భాల్లో పాటలు కూడా కట్టారు. 1993లో విడుదలైన 'మనీ' సినిమాలో కోట శ్రీనివాసరావు మీద ప్రముఖ స్వరకర్త చక్రవర్తితో కలిసి "భద్రం బీ కేర్‌ఫుల్ బ్రదర్" అనే పాటను చిత్రీకరించారు. ఆ గానం అంత సహజంగా, అచ్చంగా కోట స్వరంలా వినిపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. అప్పట్లో ఆ పాట యువతలో మంచి హిట్ అయింది.అదే తరహాలో, పవన్ కల్యాణ్ నటించిన 'గబ్బర్ సింగ్' చిత్రంలో "మందుబాబులం మేము మందుబాబులం" అనే పాటను కోట స్వయంగా పాడారు. కేవలం సినిమా కోసం కాకుండా, మందుబాబుల్లో నిజంగానే ప్రత్యేకంగా గుర్తుండిపోయేంతలా ఆ పాటకూ, కోట గాత్రానికి క్రేజ్ వచ్చింది. తండ్రి పాత్రలకు తనదైన ముద్ర

కేవలం ప్రతినాయకునిగా మాత్రమే కాకుండా, తండ్రి పాత్రల్లోనూ కోట శ్రీనివాసరావు తనదైన ముద్ర వేసారు. ముఖ్యంగా 'ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే' సినిమాలో ఆయన చెప్పిన "అవసానదశలో తండ్రికి అన్నం పెట్టేవాడే కొడుకు" అనే డైలాగ్ ప్రేక్షకుల హృదయాలను తాకకుండా ఉండలేదు. ఆ పదాలు వినిపించిన ప్రతిసారీ ప్రతి ఒక్కరి మనసులో ఓ భావోద్వేగం కలుగుతుంది. బొమ్మరిల్లులో సిద్ధార్థ్‌కు మామగా, జెనీలియా తండ్రిగా కనిపించారు. సున్నితమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన పాత్రలో ఆయన నటించారు. చింతకాయల రవిలో కూడా ఆయన తండ్రి పాత్రకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో ప్రియురాలు సినిమాలో వెంకటేశ్ తండ్రిగా కోట పండించిన హాస్యం, భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులకను కట్టిపేడేశాయి. కోటా శ్రీనివాస్​ సినిమాలోని చిత్రం (Source: ETV Bharat) కాలంతో మారిన విలన్ పాత్రలకు కోట శ్రీనివాసరావు తనదైన శైలిని జోడించారు. పాత్ర ఏదైనా, ఒక ప్రత్యేక బాడీ లాంగ్వేజ్, మేనరిజం ఉండటం కోట ప్రత్యేకత. నాలుగు దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణంలో 750కి పైగా చిత్రాల్లో నటించటం అనేది సర్వసాధారణం కాదు. అది కోట శ్రీనివాసరావు శ్రమ, పట్టుదల, నటనా ప్రతిభకు నిదర్శనం. ఆయన పేరు వినగానే సాధారణ ప్రేక్షకుడికీ ఇంట్లో ఒక పెద్ద మనిషి, దగ్గరి మనిషి గుర్తొస్తారు. మధ్యతరగతి జీవన శైలికి ఆయన పాత్రలు అద్దం పట్టినట్లుగా ఉంటాయి. పేదింటి బాబాయ్, పిసినారి పిన్ని, కరుడుగట్టిన మావయ్య, నమ్మకమైన నాయకుడు, తాత, క్రమశిక్షణ గల ఇంటి పెద్ద ఇలా అనేక పాత్రలలో జీవించారు.ఇతర నటులతో పోలిస్తే కోట శైలి పూర్తి భిన్నమైనది. ప్రతి పాత్రలో కొత్త మోడ్, కొత్త మేనరిజం చూపిస్తూ ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. ప్రతినాయక పాత్రలకు ఆయన ఆధునిక నిఘంటువు అనే అభిప్రాయాన్ని తెలుగు సినీ పరిశ్రమ కూడా, ప్రేక్షక లోకం కూడా అంగీకరిస్తుంది. కోట శ్రీనివాసరావు తరహా నటుడు సినీ ప్రపంచంలో అరుదుగానే కనిపిస్తారు. అందుకే ఆయన అలీ నుంచి అమితాబ్ వరకు ఇష్టమైన నటుడుగా నిలిచారు. తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో చెక్కుచెదరని స్థానం ఏర్పరచుకున్నారు. 40 ఏళ్ల సినీ ప్రస్థానాన్ని సజావుగా నడిపించి, ఎన్నో పాత్రలకు జీవం పోసిన మేటి నటుడిగా గుర్తింపు పొందిన కోట శ్రీనివాసరావు మరో నట ప్రస్థానానికి నాందివాక్యం పలికేందుకు దివికేగారు.

