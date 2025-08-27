ETV Bharat / entertainment

బిజినెస్​లోనూ మన స్టార్లు తగ్గేదేలే- హైదరాబాద్​లో హీరోల రెస్టారెంట్లు- మీకు ఎన్ని తెలుసు? - CELEBRITIES RESTAURANTS HYDERABAD

హైదరాబాద్​లో టాలీవుడ్ స్టార్ రెస్టారెంట్లు- ఫుల్ బిజినెస్​లోనూ మనోళ్లు సక్సెస్!

Celebrities Restaurants Hyderabad
Celebrities Restaurants Hyderabad (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2025 at 12:25 AM IST

Celebrities Restaurants Hyderabad : సెలబ్రిటీలు తమతమ రంగాల్లో రాణించడంతోపాటు వ్యాపారాల్లోనూ సత్తా చాటుతుంటారు. అలా టాలీవుడ్​లో అనేక మంది స్టార్ హీరోలు ఇటు సినిమాల్లో మంచి విజయాలు అందుకుంటూనే బిజినెస్​లోనూ తమదైన మార్క్ చూపిస్తున్నారు. ఇందులో ముఖ్యమైనంది ఫుడ్ బిజినెస్. తెలుగు హీరోలు చాలా మంది ఫుడ్ వ్యాపారాల్లో దిగారు.​ అంతేకాదు తమ వ్యాపారాలను తామే ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ప్రేక్షకులకు వాళ్ల బ్రాండ్ పరిచయం చేస్తున్నారు.​

వెండితెరపై అలరిస్తూనే, బయట తమ క్రేజ్‌ని ఫుడ్ అండ్ లైఫ్‌స్టైల్ రంగంలోకి తీసుకొచ్చారు. జూబ్లీహిల్స్ నుంచి బంజారాహిల్స్, హైటెక్ సిటీ నుంచి సికింద్రాబాద్‌ వరకు ఎక్కడ చూసినా స్టార్ హీరోల రెస్టారెంట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ ఫుడ్ లవర్స్‌కు హాట్ ఫేవరెట్​గానూ మారాయి. ఇక సినిమా స్టార్స్​కు సంబంధించి హైదరాబాద్​లో రెస్టారెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎవరెవరివి ఉన్నాయో మీకు తెలుసా?

రానా దగ్గుబాటి - బ్రాడ్‌వే (2024-25)
బంజారాహిల్స్‌లో 25,000 స్క్వేర్‌ఫీట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ లైఫ్‌స్టైల్ హబ్‌లో ఫుడ్, ఫ్యాషన్, వెల్‌నెస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇందులోని ఫుడ్ స్టోరీస్ క్యాఫే 2025లో ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ గోర్మెట్ ఫుడ్, ఆర్టిసన్ కాఫీ, ఇంటరెస్టింగ్ డిజర్ట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి.

అల్లు అర్జున్ - బఫలో వైల్డ్ వింగ్స్
జూబ్లీహిల్స్‌లోని ఈ స్పోర్ట్స్ బార్ మ్యాచ్ స్క్రీనింగ్స్, వింగ్స్ విషయంలో ఫేమస్. క్రికెట్ సీజన్‌లో ఇక్కడ వాతావరణం స్టేడియం తరహాలో ఉంటుంది. అలాగే ఫుడ్ కూడా సూపర్బ్ అనే కామెంట్స్ వస్తుంటాయి.

నాగ చైతన్య - షోయు అండ్ స్కుజి
షోయు పాన్- ఏషియన్ డిషెస్ క్లౌడ్ కిచెన్‌గా హైలెట్ అయ్యింది. స్కుజిలో యూరోపియన్ స్టైల్ ఫుడ్ స్పెషలిటీ. నాగచైతన్య దీన్ని ఎంతో స్పెషల్​గా డిజైన్ చేసుకున్నాడు. తరచుగా ప్రమోట్ కూడా చేస్తుంటారు.

మహేష్ బాబు - ఏఎన్ రెస్టారెంట్స్
బంజారాహిల్స్‌లో అందమైన వాతావరణంలో ఇండియన్, ఏషియన్ ఫుడ్ మిక్స్‌గా అందించే ఈ ప్లేస్ హై ప్రొఫైల్ గెస్ట్‌లకు ఫేవరెట్.

నాగార్జున - ఎన్ గ్రిల్, ఎన్ ఏషియన్
కాంటినెంటల్, ఏషియన్ ఫుడ్ అందించే ఈ రెండు స్పాట్స్ చాలా ఏళ్లుగా స్టార్‌ల్యాండ్‌మార్క్స్. నాగ్ రుచి, స్టైల్ హైలైట్ అయ్యేలా ఉంటాయి.

రానా దగ్గుబాటి - సాంక్చువరీ
ఫిల్మ్‌నగర్‌లో తన పాత ఇంటిని సాంక్చువరీగా మార్చి గ్లోబల్ స్మాల్ ప్లేట్స్ అందిస్తున్నారు. ఇక్కడ హోం స్టైల్ కంఫర్ట్ ఫుడ్ కూడా దొరుకుతుంది.

ఆనంద్ దేవరకొండ - గుడ్ వైబ్స్ ఓన్లీ క్యాఫే
ఖజాగుడాలోని ఈ క్యాఫేలో బర్గర్స్, పాస్తా, టర్కిష్ ఎగ్స్ ఉంటాయి. సస్టైనబుల్ కాన్సెప్ట్‌తో కూడా ఫేమస్.

శర్వానంద్ - బీన్జ్ అండ్ శశాంక్ - మాయాబజార్
బీన్జ్లో తెలుగు స్నాక్స్, మాయాబజార్లో ముగలాయి వంటకాలు అందిస్తారు. సినిమా థీమ్‌తో ఉండే మాయాబజార్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

సందీప్ కిషన్ - వివాహ భోజనంబు
సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ స్పాట్ అసలైన తెలుగు మీల్స్‌కి ప్రసిద్ధి చెందింది. సంప్రదాయ వంటకాలు ఇక్కడ సూపర్ హిట్.

