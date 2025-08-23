Samantha Busy Schedule : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంతను బిగ్ స్క్రీన్పై, ఫీమేల్ లీడ్గా చూసి దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు దాటిపోయింది. ఆమె చివరిసారిగా విజయ్ దేవరకొండతో ఖుషి సినిమాలో కనిపించింది. ఆ తర్వాత శుభం చిత్రంలో గెస్ట్ రోల్గా కనిపించింది. కానీ ఈ పాత్ర పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదు. తాజాగా సామ్ గురించి ఓ ప్రచారం సాగుతోంది. ఆమె దర్శకురాలిగా మారనుందని జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. అలాగే మళ్లీ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా మారనున్నారని తెలుస్తోంది.
ఆరోగ్యం- వ్యక్తిగత శ్రేయస్సు పై దృష్టి
ప్రముఖ ఛానల్కు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో సమంత తన కెరీర్లో వచ్చిన గ్యాప్ గురించి మాట్లాడింది. ఆరోగ్యం, వ్యక్తిగత శ్రేయస్సు పైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టానని చెప్పింది. తరచుగా సినిమాలలో కనిపించడం కంటే మంచి పాత్రను ఎంచుకొని ఆ ప్రాజెక్టుల్లోనే నటించాలని ఇష్టపడుతున్నట్లు సమంత వెల్లడించింది. సినిమాలతో పాటు సామాజిక కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనడం తనకు ఎంతో సంతృప్తిని ఇస్తుందని పేర్కొంది.
డైరెక్టర్గా సమంత?
ఇదిలా ఉండగా, నటిగా సత్తా చాటుకున్న సమంత, ఇటీవల నిర్మాతగా మారింది. కొత్త నటీనటులకు అవకాశం ఇస్తూ సమంత శుభం సినిమాను రూపొందించింది. అయితే ఇప్పుడు సమంత మెగా ఫోన్ పట్టనుందని అవుతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఓ కథ సిద్ధం చేసుకుందని, ఆమె సొంత బ్యానర్లోనే ఇది తెరకెక్కించాలని అనుకుంటుందని ప్రచారం సాగుతోంది. మరి ఇది ఎంతవరకు నిజమో తెలియాల్సి ఉంది.
'రక్త్ బ్రహ్మాండ్'
ప్రస్తుతం సమంత రాజ్ & డీకే దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న రక్త్ బ్రహ్మాండ్ వెబ్ సిరీస్లో నటిస్తోంది. ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా ఆలస్యం అవుతోందన్న వార్తలు అన్ని పుకార్లేనని మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. నెట్ఫ్లిక్స్ మద్దతుతో రూ.200 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో ఈ సిరీస్ను అద్భుత స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. అలానే సమంత 'మా ఇంటి బంగారం' అనే చిత్రాన్ని కూడా ప్రకటించింది. దీనిని దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి తెరకెక్కించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఈ సినిమా తన సొంత ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ ట్రాలాలపై రూపొందే ఛాన్స్ ఉంది. ఇలాగే ఈ సినిమాను పాన్ఇండియా రేంజ్లో తెరకెక్కించనున్నారని తెలుస్తోంది.
పాత్ర ఎంపికలో ఆచితూచి
రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమాలో స్పెషల్ సాంగ్ చేస్తుందన్న వార్తలు నిజం కాదని సమంత పీఆర్ టీమ్ తెలిపింది. సిటాడెల్ వెబ్ సిరీస్కు వచ్చిన స్పందన తర్వాత కూడా జాగ్రత్తగా స్క్రిప్టులు వింటూ ఎంపిక చేసుకుంటోంది.
వ్యక్తిగత జీవితం - గోప్యతకు ప్రాధాన్యం
నాగచైతన్య నుంచి విడాకుల తర్వాత సమంత భవిష్యత్ భాగస్వామిపై ఆసక్తి కొనసాగుతుంది. ఆమె వ్యక్తిగత విషయాల్లో గోప్యతను కాపాడుకుంటూ అవసరంలేని హడావుడి దూరంగా ఉంచుతోందని తెలిపింది. అన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ, వ్యక్తిగత - వృత్తి జీవితం మధ్య సమతుల్యం సాధించడం ద్వారా సమంత ఎప్పటికప్పుడు అభిమానుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. ప్రతి అప్డేట్ కోసం ఎదురుచూసేలా చేస్తోంది.
వరుస సినిమాలు?
ఇక ఇన్నిరోజులు పలు కారణాల వల్ల సినిమాలకు కాస్త బ్రేక్ ఇచ్చిన సామ్, ఇకపై కంటిన్యూగా షూటింగుల్లో పాల్గొననుందని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న సినిమాలు వీలైనంత త్వరగా కంప్లీట్ చేసి ఆడియెన్స్ను ఎంటర్టైన్ చేయాలని భావిస్తోంది.
