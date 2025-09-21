దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు అందుకున్న తెలుగు లెజెండ్స్ ఎవరో తెలుసా?
55 మంది సినీ ప్రముఖులకు దక్కిన గౌరవం- అందులో ఆరుగురే తెలుగువారు- ఎవరెవరంటే?
Dada Saheb Phalke Award: భారతీయ సినిమా రంగంలో అత్యున్నత గౌరవంగా భావించే 'దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు' 2023 సంవత్సరానికి మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్లాల్కు ప్రకటించారు. శనివారం కేంద్ర సమాచార–ప్రసారశాఖ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఇప్పటివరకు 55 మంది సినీ ప్రముఖులు ఈ గౌరవం అందుకున్నారు. ఈ పురస్కార గ్రహీతలకు స్వర్ణ కమలం (గోల్డెన్ లోటస్) పతకం, ఒక ఉత్తరీయము (శాలువా), రూ.10 లక్షల నగదు బహుమతి అందుకుంటారు. అయితే తెలుగు సినీ పరిశ్రమ నుంచి ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డును అందుకున్న ప్రముఖులు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బి.ఎన్. రెడ్డి (1974)
బొమ్మిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి 1974లో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు అందుకున్నారు.ఆయనే ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాన్ని అందుకున్న తొలి దక్షిణాది సినీ ప్రముఖుడు. తెలుగు సినీ చరిత్రలో క్లాసిక్గా నిలిచిన 'మల్లీశ్వరి' (1951) చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. జాతీయతా భావాన్ని ప్రతిబింబించే 'బంగారు పాప' (1939), సామాజిక నేపథ్యంలోని 'స్వర్గసీమ' (1945) వంటి చిత్రాలు ఆయన దర్శకత్వ ప్రతిభను చాటాయి. తెలుగు సినిమా శైలిని, సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని ఉన్నతస్థాయికి చేర్చిన దర్శకుడిగా గుర్తింపు పొందారు
ఎల్.వి. ప్రసాద్ (1982)
ఎల్.వి. ప్రసాద్ భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో విశిష్ట స్థానాన్ని సంపాదించారు.భారతీయ సినిమా తొలి టాకీ చిత్రం 'ఆలమ్ఆరా' (1931)లో చిన్న పాత్రలో నటించారు.తొలి తెలుగు టాకీ 'భక్త ప్రహ్లాద' (1932)లో కూడా కనిపించారు. తొలి తమిళ టాకీ 'కాళిదాసు' (1931)లోనూ నటించారు.అందువల్ల ఆయన మూడు భాషల్లో తొలి టాకీ చిత్రాలకు సాక్షిగా నిలిచిన ఒక్కడే వ్యక్తి. దర్శకుడిగా 'శావుకారు' (1950), 'పెళ్లిచేసి చూడు' (1952) వంటి సినిమాలతో తెలుగు సినిమాలో కొత్త శకాన్ని తెచ్చారు. నిర్మాతగా ప్రసాద్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ స్థాపించి అద్భుతమైన చిత్రాలు అందించారు. హైదరాబాదులో ప్రసాద్ స్టూడియోస్, ప్రసాద్ ల్యాబ్స్, ప్రసాద్ ఐమాక్స్ లాంటి సంస్థలను నెలకొల్పి తెలుగు సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి విశేషంగా సహకరించారు.ఈ విశిష్టమైన సేవలకు గాను ఆయనకు 1982లో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు లభించింది.
బి. నాగిరెడ్డి (1986)
బి. నాగిరెడ్డి తెలుగు సినిమా రంగంలో అగ్రగామి నిర్మాతగా చిరస్మరణీయులు. విజయ వాహిని స్టూడియోను నిర్మించారు, ఇది ఒకప్పుడు ఆసియాలోనే అతిపెద్ద స్టూడియోగా పేరుగాంచింది. 'చిన్నారి పెళ్లి', 'మాయాబజార్', 'పాతాళ భైరవి', 'గుండమ్మ కథ', 'జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి' వంటి క్లాసిక్ సినిమాలకు నిర్మాతగా నిలిచారు. దర్శకుడు కె.వి. రామణ రెడ్డితో కలిసి విజయ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ ద్వారా తెలుగు సినిమాకు ఎన్నో మణులను అందించారు.తెలుగు మాత్రమే కాదు, తమిళం, హిందీ భాషల్లోనూ విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించారు.
అక్కినేని నాగేశ్వరరావు (1990)
అక్కినేని నాగేశ్వరరావు తెలుగు సినీ చరిత్రలో చిరస్మరణీయుడైన మహానటుడు.1940లో 'ధర్మపత్ని' (1941)తో నటుడిగా సినీప్రస్థానం ప్రారంభించారు.తన కెరీర్లో 250కి పైగా సినిమాల్లో విభిన్న పాత్రల్లో నటించారు. 'దేవదాసు' (1953) ఆయనకు భారీ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకు వచ్చిన పాత్ర. 'మాయాబజార్', 'మొగుడు-పెళ్లాం', 'ప్రీమా నాగారికుడు', 'మహానటి సావిత్రి' వంటి చిత్రాల్లోనూ నటన కనబరిచారు.అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ను స్థాపించి తెలుగు సినిమా అభివృద్ధికి విశేషంగా తోడ్పడ్డారు.ఈ అద్భుతమైన సేవలు, నటన ప్రతిభ గుర్తింపుగా ఆయనకు 1990లో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు లభించింది.
డాక్టర్. డి. రామానాయుడు (2009)
డాక్టర్ డి. రామానాయుడు భారతీయ సినీ రంగంలో మంచి పేరు పొందిన నిర్మాత. తన సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ ద్వారా విభిన్న శైలులలో, భాషల్లో సినిమాలు నిర్మించారు. మొత్తం 150కి పైగా సినిమాలు, వాటిలో 9 భారతీయ భాషల్లో చిత్రాలు నిర్మించి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో కూడా చోటు దక్కించుకున్నారు. తెలుగు పరిశ్రమలో 'ప్రేమనగర్', 'బాబాయి-అబ్బాయి', 'మల్లీశ్వరి', 'కులగౌరవం', 'మధుమిలన' వంటి అనేక హిట్ చిత్రాలను నిర్మించారు. తొమ్మిది భాషల్లో సినిమాలు నిర్మించిన ఏకైక నిర్మాతగా భారతీయ సినీ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచారు.తెలుగు సినీ పరిశ్రమతో పాటు జాతీయ స్థాయిలోనూ నిర్మాణ రంగానికి విశేష సేవలందించారు.ఈ అసమాన కృషికి గాను 2009లో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు ఆయనకు ప్రదానం చేశారు.
కే. విశ్వనాథ్ (2016)
కళాతపస్వి కే. విశ్వనాథ్ తెలుగు సినీ చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో నిలిచిపోయే దర్శకుల్లో ఒకరు.కళ, సాంప్రదాయం, మానవ విలువలు ప్రధానాంశాలుగా తీసుకుని అజరామరమైన చిత్రాలను నిర్మించారు. 'శంకరాభరణం' (1980) – భారతీయ సంగీత మహిమను చూపించిన క్లాసిక్ చిత్రం.'సాగర సంగమం' (1983) – నాట్యం పట్ల అంకితభావాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన సినిమా.
'స్వాతిముత్యం '(1986) – మానవత్వాన్ని ప్రతిబింబించిన భావోద్వేగాత్మక కథ. 'సిరివెన్నెల' (1986) కవిత్వం, సంగీతం, ప్రేమను మిళితం చేసిన అద్భుత చిత్రం.ఆయన సినిమాలు కేవలం వినోదం కాకుండా సామాజిక, సాంస్కృతిక, మానవీయ విలువలను ప్రతిబింబించాయి. తెలుగు సినిమా స్థాయిని జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన వ్యక్తిగా పేరు గడించారు.ఈ విశిష్టమైన కృషికి గుర్తింపుగా ఆయనకు 2016లో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు లభించింది.
అంతేకాకుండా దక్షిణాదిలో మరికొందరు లెజెండ్స్ కూడా ఈ అవార్డును అందుకున్నారు
- తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ (2019)
- దర్శక దిగ్గజం కె. బాలచందర్ (2010)
- మలయాళం దర్శకుడు అదూర్ గోపాలకృష్ణన్ (2004)
- నటసింహం శివాజీ గణేషన్ (1996)
- కన్నడ కణ్ఠీరవ డాక్టర్ రాజ్కుమార్ (1995)
