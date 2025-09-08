ETV Bharat / entertainment

NSE గంట మోగించిన బాలయ్య- తొలి సౌత్ సినీ యాక్టర్​గా రికార్డు

బాలయ్య కొత్త ఘనత

Balakrishna New Record
Balakrishna New Record (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2025 at 7:42 PM IST

2 Min Read

Balakrishna New Record : టాలీవుడ్ ప్రముఖ సినీ నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ మరో ఘనత అందుకున్నారు. ముంబయిలోని నేషనల్‌ స్టాక్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌ (ఎన్‌ఎస్‌ఈ) బెల్‌ను మోగించిన తొలి దక్షిణాది నటుడిగా నిలిచారు. అధికారుల ఆహ్వానం మేరకు ఎన్‌ఎస్‌ఈని తాజాగా బాలకృష్ణ సందర్శించారు. ఆ సమయంలో వారి విజ్ఞప్తి మేరకు అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన గంటను కూడా మోగించారు.

అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. బాలకృష్ణ అభిమానులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితమే నటసింహం వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌లో చోటు దక్కించుకున్నారు. ఇప్పుడు మరో రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. దీంతో జై బాలయ్య అంటూ సోషల్​ మీడియాలో ఫ్యాన్స్​ తమ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వరుస రికార్డులు అందుకోవడంతో నందమూరి అభిమానులు సందడి చేస్తున్నారు.

అయితే ఇటీవల వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌ (గోల్డ్‌ ఎడిషన్‌)లో బాలయ్య పేరు చేరింది. భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ఆ పురస్కారానికి ఎంపికైన తొలి నటుడిగా బాలయ్య బాబు నిలిచారు. ఆయన సినీ కెరీర్‌కు 50 ఏళ్లు పూర్తవ్వగా, ఇప్పటికీ హీరోగా కొనసాగుతుండడం విశేషం. ఈ మేరకు ఆయన అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో జరిగిన వేడుకలో బాలకృష్ణ ఆ పురస్కారం అందుకున్నారు. కార్యక్రమానికి కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌, ఏపీ మంత్రి నారాలోకేశ్‌ తదితరులు హాజరయ్యారు.

అంతకుముందు సినీ రంగానికి తాను చేసిన సేవలకుగాను కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించిన పద్మభూషణ్‌ పురస్కారాన్ని బాలకృష్ణ కొన్ని నెలల క్రితం స్వీకరించారు. ఇటీవల ప్రకటించిన 71వ జాతీయ చలన చిత్ర పురస్కారాల్లో, టాలీవుడ్‌ నుంచి ఉత్తమ చిత్రం అవార్డుకు బాలకృష్ణ నటించిన భగవంత్‌ కేసరి ఎంపికైంది. అలా వరుసగా బాలయ్య ఘనతలు సాధిస్తుండడంతో నందమూరి అభిమానులు ఆనందంలో మునిగితేలుతున్నారు.

ఇక బాలయ్య సినిమాల విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుతం ఆయన కథానాయకుడిగా 'అఖండ 2: తాండవం' రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఆధ్యాత్మిక టచ్‌తో రూపొందుతున్న ఆ చిత్రంలో బాలయ్య ద్విపాత్రాభినయం చేయనుండగా, తమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఆ పాన్‌ ఇండియా చిత్రాన్ని రామ్‌ ఆచంట, గోపి ఆచంట సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. సంయుక్తా మేనన్‌ కథానాయికగా, ఆది పినిశెట్టి కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఎం. తేజస్విని నందమూరి సమర్పణలో వస్తున్న ఆ మాస్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర పనుల్లో ఉంది.

ఇప్పటికే డబ్బింగ్​ పూర్తి చేసిన మూవీ టీమ్​, ముందనుకున్న రిలీజ్​ డేట్​కే సినిమాను విడుదల చేయాలనుకున్నారు. కానీ అదే సమయానికి పవర్​స్టార్​ పవన్​ కల్యాణ్​ సినిమా ఓజీ రిలీజ్​కు ఉండటంతోపాటు సినిమాకు సంబంధించిన పోస్ట్​ ప్రొడక్షన్​ పనులు మిగిలి ఉండడంతో వాయిదా వేశారు మేకర్స్. అయితే డిసెంబర్ తొలి వారంలో సినిమా రిలీజ్ కానుందని బాలయ్య ఇటీవల తెలిపారు. డిసెంబర్ 5వ తేదీన రిలీజ్ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

బాలయ్యకు వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్​లో చోటు- ఇండియాలోనే తొలి హీరోగా రికార్డ్!

అఖండ- 2 సాలిడ్ అప్డేట్- పోస్టర్​తో రిలీజ్ డేట్​పై ఫుల్ క్లారిటీ

For All Latest Updates

TAGGED:

BALAKRISHNA UPCOMING MOVIESBALAKRISHNA RECORDSNATIONAL STOCK EXCHANGE BELLSOUTH INDIAN FIRST ACTORBALAKRISHNA NEW RECORD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.