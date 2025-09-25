దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన అక్కినేని నాగార్జున- కారణం ఏంటంటే?
దిల్లీ హైకోర్టు నాగార్జున- ఏఐతో ఫొటోలతో దుర్వినియోగం
Published : September 25, 2025 at 2:23 PM IST
Nagarjuna Akkineni Delhi High Court : టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున తాజాగా దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. పబ్లిసిటీ, పర్సనాలిటీ హక్కులకు రక్షణ కల్పించాలని న్యాయస్థానంలో ఆయన గురువారం పిటిషన్ వేశారు. కొన్ని వెబ్సైట్లు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లు ఆయన అనుమతి లేకుండా ఫొటోలు, వీడియోలు వాడుతూ దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని, అలా ఉపయోగించేందుకు వీలులేకుండా ఆదేశాలివ్వాలని న్యాయస్థానాన్ని అభ్యర్థించారు. తన వ్యక్తిగత పలుకుబడిని అడ్డుపెట్టుకుని కొందరు వ్యాపారం చేస్తున్నారని నాగార్జున కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
'సినీ నటుడిగా ఇప్పటికే ఆన్లైన్లో ఉన్న ఫోటోలు, వీడియోలను ఏఐ ద్వారా మార్ఫింగ్ చేసి, నా ప్రతిష్టను దిగజార్చుతున్నారు. ఫొటోలను మార్పింగ్ చేసి అశ్లీలతతో సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెట్టారు. వీటిని అడ్డుపెట్టుకుని వ్యాపారం చేస్తున్నారు, అలాగే AI- జనరేటెడ్ కంటెంట్గా యూట్యూబ్లో వీడియోలు కూడా పోస్టు చేస్తున్నారు. ఈ పోస్టులన్నీ డబ్బుల చెల్లింపునకు ప్రమోషన్లుగా ఉన్నాయి. అన్నింటికి నా హ్యాష్ట్యాగ్లతో మార్కెట్ చేశారు' అని నాగార్జున కోర్టులు వివరించారు.
అలాగే ప్రస్తుతం సినీ రంగంలో ఉన్న ఖ్యాతిని ఇలా తప్పుడు మార్గంలో ఉపయోగించి తన వ్యక్తిత్వాన్ని పాడు చేస్తున్నారన్నని, అనుమతి లేని అనధికారిక కంటెంట్ వల్ల తన ఇమేజ్ ప్రమాదంలో పడిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ రకంగా చేయడం వల్ల తన వ్యక్తిత్వం ఇప్పుడు ప్రమాదంలో ఉందని కోర్టుకు తెలిపారు. అంతేకాకుండా య్యూట్యూబ్, ఇతర సామాజిక మాధ్యమాల్లో మార్ఫింగ్ చేసి పెట్టిన వీడియోలు, ఫోటోల్లో ఎఐ ద్వారా రూపొందించినవి కూడా ఉన్నాయని నాగార్జున తరపు న్యాయవాది ఆనంద్ కోర్టుకు వివరించారు.
దీనిపై విచారించిన జస్టిస్ తేజస్ కరియ, ఈ వ్యవహారంలో నాగార్జునకు రక్షణ కల్పించే విధంగా ఆదేశాలు ఇస్తామని పేర్కొన్నారు. అలాగే ప్రస్తుతం ఎఐ ఇంటర్నెట్లో భాగమైన తర్వాత పెద్ద సమస్యగా తయారైందని దిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు. కాగా, ఇదివరకు ఇదే వ్యవహారంపై బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన ఐశ్వర్యరాయ్, అభిషేక్ బచ్చన్, అమితాబచ్చన్, కరణ్ జోహార్, అనిల్ కపూర్ సహా పలువురు నటులు ఇదివరకే కోర్టును ఆశ్రయించారు.
కోర్టు ఆదేశాలు
కాగా, ఐశ్వర్య పిటిషన్పై ఇటీవల విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం, తన అనుమతి లేకుండా ఆమె ఫొటోలు వాడడానికి వీల్లేదని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. ఐశ్వర్య ఫొటోలు దుర్వినియోగం చేయడం వల్ల ఆమెకు ఆర్థికంగా నష్టం కలిగించడమే కాకుండా ఆమె గౌరవం, ప్రతిష్ఠ ను దెబ్బతీసినట్లేనని కోర్టు పేర్కొంది. ఆమె ఫొటోలు వాడిన వెబ్సైట్లకు సంబంధిత యూఆర్ఎల్లను తొలగించి బ్లాక్ చేయాలని ఇ- కామర్స్ వైబ్సైట్లను, గూగుల్ సహా ఇతర ప్లాట్ఫార్మ్లను దిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశించింది.
ఇదే విషయంపై ఐశ్వర్యారాయ్ భర్త, నటుడు అభిషేక్ బచ్చన్ కూడా ఇప్పటికే దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తన పబ్లిసిటీ, పర్సనాలిటీ హక్కులకు రక్షణ కల్పించాలని న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ వేశారు. తన అనుమతి లేకుండా వెబ్సైట్లు ఫొటోలు, వీడియోలు వాడుకుంటున్నాయని వాటిని ఉపయోగించేందుకు వీలులేకుండా ఆదేశాలివ్వాలని కోర్టును అభ్యర్థించారు. దీనికి సంబంధించిన ఆధారాలను కూడా ఆయన కోర్టుకు సమర్పించారు.
అటు ల్యాండ్ మార్క్ మూవీ- ఇటు రియాలిటీ షో- నాగార్జున డ్యూయల్ రోల్!
రూ.200 కోట్ల స్టూడియో, రూ.45 కోట్ల ఇళ్లు - నాగార్జున నెట్వర్త్ ఎంతో తెలుసా?