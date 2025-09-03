Kapil Sharma Show : టెలివిజన్ ప్రపంచంలో కపిల్ శర్మ షోకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. భారతదేశంలోనే కాదు, విదేశాల్లో కూడా కపిల్ శర్మ షోకు ఉన్న క్రేజ్ వేరు. ప్రతి వీకెండ్ సాయంత్రం ప్రేక్షకులు ఈ షో కోసం ఎదురుచూసే స్థాయికి చేరుకుంది. కామెడీ, బోల్డ్ పంచ్ డైలాగ్స్, సడన్ సర్ప్రైజ్ ఎంట్రీలు, స్టార్ సెలెబ్రిటీల ప్రమోషన్లు హైలెట్ అవుతుంటాయి.
దీంతో ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్యాకేజీగా మారింది. అందుకే షో టీఆర్పీ రేటింగ్స్ ఎప్పుడూ టాప్ 5లోనే ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు ఆ షోలో ఒక పెద్ద మార్పు జరగబోతోందన్న వార్త బయటకు రావడంతో ఫ్యాన్స్లో కాస్త నిరాశ కనిపిస్తోంది. ఎవరా ఆర్టిస్ట్? ఎందుకు బ్రేక్ తీసుకుంటున్నారు? అనేది హాట్ టాపిక్గా మారింది. మరి ఆయన ఎవరంటే?
ఆ కమెడియన్ దూరం?
కపిల్ శర్మ షోకు అనేక మంది కమెడియన్లు వచ్చి వెళ్లారు. కానీ కొన్ని ముఖాలు మాత్రం ఫ్యాన్స్ మనసులో బలంగా ముద్రవేసుకున్నాయి. అలాంటి వారిలో కికు శార్ధా (Kiku Sharda) ఒకరు. ఆయన సీరియస్ లుక్లోనూ, ఫన్నీ లుక్లోనూ చేసిన స్కిట్స్కి మంచి ఆదరణ లభించింది. కపిల్ శర్మ, సునీల్ గ్రోవర్తో కాంబినేషన్ స్కెచెస్ను ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎంజాయ్ చేశారు. అటువంటి వ్యక్తి షోకు దూరం అవుతుండటమే ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఎందుకు బయటకు వెళ్తున్నారు?
కికు శార్ధా పూర్తిగా కపిల్ షో నుండి వెళ్లిపోలేదు. కానీ ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ కారణంగా బ్రేక్ తీసుకోవాల్సి వచ్చిందట. ఆయన ఇప్పుడు "రైజ్ అండ్ ఫాల్" అనే రియాలిటీ షోలో పాల్గొంటున్నారు. ఈ షో సెప్టెంబర్ 6న అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్లో స్ట్రీమ్ కానుంది. బిగ్ బాస్ తరహాలో రూపొందించిన ఈ షోలో వ్యూహాలు, వినోదం, డ్రామా అన్నీ మిక్స్ అవుతాయి. దీనికి అశ్నీర్ గ్రోవర్ హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. షోలో కికు శార్ధాతో పాటు అర్జున్ బిజ్లాని, ధనశ్రీ వర్మ, కుబ్రా సైట్, అర్బాజ్ పటేల్, ఆరుష్ భోలా, జార్జియా ఆండ్రియాని కూడా పాల్గొంటున్నారు.
కపిల్ షోపై ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా?
కికు లేకపోవడం వల్ల కపిల్ షోలో కచ్చితంగా ఒక ఖాళీ ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన పాత్రలు షోలో ప్రత్యేకంగా నిలిచేవి. ముఖ్యంగా డబుల్ మీనింగ్ లేకుండా ఫన్నీ స్కిట్స్ కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేవి. సునీల్ గ్రోవర్తో కలిసి చేసే స్కిట్స్ అయితే ఆ షోలో హైలైట్గా నిలిచాయి. ఇప్పుడు ఆయన లేకుండా ఆ ఫ్లో కొనసాగుతుందా అన్నది పెద్ద ప్రశ్నగా మారింది.
కికు కొత్త రియాలిటీ షోలో కనిపించడం ద్వారా మరో వైపు ప్రేక్షకులకు వినోదం పంచబోతున్నారు. కానీ కపిల్ షో ఫ్యాన్స్ మాత్రం "మన షోలో మిస్ అవుతాడు" అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఈ కొత్త రియాలిటీ షోపై మంచి బజ్ ఏర్పడింది. బిగ్ బాస్ తరహాలో ఉండటం వల్ల ఇందులో వచ్చే ట్విస్టులు, ఫైట్లు కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయనే నమ్మకం ఉంది. కానీ కపిల్ షోలో కికు లాంటి సీనియర్ కమెడియన్ లేకపోవడం ఆ షో క్రేజ్పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో చూడాలి.
కపిల్ శర్మ షో రెమ్యూనరేషన్స్- ఎవరూ ఊహించనంతగా!
Mahadev Betting App Case : బెట్టింగ్ యాప్ కేసులో కమెడియన్ కపిల్ శర్మ, నటి హ్యూమా ఖురేషికి ఈడీ సమన్లు..