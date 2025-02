ETV Bharat / entertainment

బిగ్‌బీతో ఫస్ట్​ మూవీ, ఆమిర్‌తో బ్లాక్​బస్టర్ - ఆ కారణం వల్ల ఓ సినిమా నుంచి ఔట్​! - ఎవరా నటి? - DIRECTOR REMOVED ACTRESS FROM MOVIE

Actress Ruled Out Of Movie By Director ( Getty Images )