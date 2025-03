ETV Bharat / entertainment

స్క్రీన్​ నేమ్​ మార్చుకోమని డైరెక్టర్ ప్రెజర్​- నో చెప్పిన నటి- కట్​ చేస్తే నేషనల్ అవార్డ్​ విన్నర్ ఈమె! - ACTRESS CONTROVERSY WITH DIRECTOR

Actress Did not change name for director ( Getty Images )