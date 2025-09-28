'రాజాసాబ్' ట్రైలర్ రిలీజ్కు ముహూర్తం ఫిక్స్- 'ధైర్యం ఉంటే రావొచ్చు!'
రాజాసాబ్ నుంచి సాలిడ్ అప్డేట్- ట్రైలర్ ఎప్పుడంటే
Published : September 28, 2025 at 11:02 AM IST
The RajaSaab Trailer : ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సినిమా 'ది రాజాసాబ్'. మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే పలుమార్లు సినిమా రిలీజ్ వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్ అండ్ మూవీ రిలీజ్ డేట్ గురించి అప్డేట్ ఇచ్చారు.
రాజాసాబ్ ట్రైలర్ సోమవారం (సెప్టెంబర్ 29)న రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. సోమవారం సాయంత్రం 6.00 గంటలకు ట్రైలర్ రిలీజ్ కానుంది. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో ప్రభాస్, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్ ఉన్నారు. 'భయపెట్టే గేట్లు తెరుచుకోనున్నాయి. మీకు ధైర్యం ఉంటే లోపలికి ప్రవేశించండి' అంటూ ఇంట్రెస్టింగ్గా క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు.
The GATES of FEAR are opening…— The RajaSaab (@rajasaabmovie) September 28, 2025
Enter if you dare 😎#TheRajaSaabTRAILER on SEP 29th, 6PM 💥💥#TheRajaSaab #Prabhas pic.twitter.com/8wuQO2Webl
అలాగే ట్రైలర్తోనే సినిమా విడుదల తేదీని కూడా మేకర్స్ ప్రకటించే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పటికైతే డిసెంబర్ 05న ఇది రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. కానీ, 2026 జనవరి సంక్రాంతి బరిలో దిగనున్నట్లు ఇన్సైడ్ టాక్ వినిపించింది. అంతేకాదు ఓ సందర్భంలో నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్ కూడా జనవరి 09న ఇది రిలీజ్ కానున్నట్లు చెప్పారు. దీనిపై రేపు స్పష్టత రానుంది. ఈ అప్డేట్తో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు.
This one’s all about the experience…..— The RajaSaab (@rajasaabmovie) September 28, 2025
The vibe, the visuals and of course our VINTAGE DARLING ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
A @DirectorMaruthi stunner ⏳⏳#Prabhas #TheRajaSaab #TheRajaSaabTrailer pic.twitter.com/T1Mm4niv6W