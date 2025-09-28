ETV Bharat / entertainment

'రాజాసాబ్' ట్రైలర్​ రిలీజ్​కు ముహూర్తం ఫిక్స్- 'ధైర్యం ఉంటే రావొచ్చు!'

రాజాసాబ్ నుంచి సాలిడ్ అప్డేట్- ట్రైలర్ ఎప్పుడంటే

The RajaSaab
The RajaSaab (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2025 at 11:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

The RajaSaab Trailer : ప్రభాస్​ ఫ్యాన్స్​ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సినిమా 'ది రాజాసాబ్'​. మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే పలుమార్లు సినిమా రిలీజ్ వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్ అండ్ మూవీ రిలీజ్ డేట్ గురించి అప్డేట్ ఇచ్చారు.

రాజాసాబ్ ట్రైలర్ సోమవారం (సెప్టెంబర్ 29)న రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. సోమవారం సాయంత్రం 6.00 గంటలకు ట్రైలర్ రిలీజ్ కానుంది. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో ప్రభాస్, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్ ఉన్నారు. 'భయపెట్టే గేట్లు తెరుచుకోనున్నాయి. మీకు ధైర్యం ఉంటే లోపలికి ప్రవేశించండి' అంటూ ఇంట్రెస్టింగ్​గా క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు.

అలాగే ట్రైలర్​తోనే సినిమా విడుదల తేదీని కూడా మేకర్స్ ప్రకటించే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పటికైతే డిసెంబర్ 05న ఇది రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. కానీ, 2026 జనవరి సంక్రాంతి బరిలో దిగనున్నట్లు ఇన్​సైడ్ టాక్ వినిపించింది. అంతేకాదు ఓ సందర్భంలో నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్ కూడా జనవరి 09న ఇది రిలీజ్ కానున్నట్లు చెప్పారు. దీనిపై రేపు స్పష్టత రానుంది. ఈ అప్డేట్​తో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ జోష్​లో ఉన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

THE RAJASAAB TRAILERRAJASAAB RELEASE DATERAJASAAB TRAILER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.