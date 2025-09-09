ETV Bharat / entertainment

డార్లింగ్​ బర్త్​డే స్పెషల్​ అప్​డేట్స్​- ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్​ పండగే!

The Raja Saab Updates
The Raja Saab Updates (Source : Movie poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2025 at 3:59 PM IST

The Raja Saab Updates : రెబల్​ స్టార్​ ప్రభాస్​ ఫ్యాన్స్​ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న సినిమా 'ది రాజా సాబ్'​. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ షూటింగ్​ దశలోనే ఉంది. తాజాగా దీనిపై రెండు ఆసక్తికర విషయాలు బయటికి వచ్చాయి. త్వరలోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్​డేట్​లను ప్రేక్షకుల ముందుకు మూవీ మేకర్స్ తీసుకురానున్నారని సోషల్ మీడియాలో ఫుల్​ బజ్​ క్రియేట్​ అవుతోంది. దాంతో ఈ టాక్​ ఫుల్​ వైరల్​గా మారింది. అదేంటంటే!

కాంతారతో పాటు ది రాజా సాబ్​
కన్నడ హీరో రిషబ్​ శెట్టి నటిస్తున్న సినిమా 'కాంతార ఛాప్టర్​ -1'. ఈ సినిమా మొదటి భాగాన్ని 2022లో విడుదల చేశారు. ఇది ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ రెస్పాన్స్​ను అందుకుంది. వచ్చే నెల అక్టోబర్​ 2న 'కాంతార ఛాప్టర్​-1'ను గ్రాండ్​గా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు. పార్ట్​1 కంటే పార్ట్​-2పై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

దానికి తోడు ఈసారి ప్రభాస్​ ఫ్యాన్స్​ను కూడా ఆశ్చర్య పరిచేలా వెరైటీ మార్కెటింగ్​ పద్ధతిని 'ది రాజా సాబ్​' టీమ్​ అనుసరిస్తుంది. 'కాంతార ఛాప్టర్​-1' సినిమా ఎండ్​ టైటిల్స్​కు ప్రభాస్​ సినిమా ట్రైలర్​ను యాడ్​ చేయనున్నట్లు తెలుస్తుంది. కానీ దీనిపై ఎలాంటి అఫిషియల్​ సామాచారం బయటికి రాలేదు. కానీ ఫ్యాన్స్​ దీనిపై చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఒకవేళ ఇలానే చేస్తే 'ది రాజా సాబ్​' థియేటర్లు దద్దరిల్లి పోవడం గ్యారెంటీ అని అభిమానులు అంటున్నారు.

డార్లింగ్​ బర్త్​డే గిఫ్ట్​
అక్టోబర్​ 23 డార్లింగ్​ ప్రభాస్​ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్​డేట్​ ఏదైనా ఫ్యాన్స్​ కోసం ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.' ది రాజా సాబ్'​ నుంచి ఇప్పటికే సినిమా పోస్టర్​ అలానే ఫస్ట్​ గ్లింప్స్​ బయటకు వచ్చాయి. ఇప్పటికే ప్రేక్షకులు సినిమా పై చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే ప్రభాస్​ ఈ సినిమాలో విన్​టేజ్​ లుక్​తో పాటు, కొత్త జాన్రాలో కనిపించనున్నారు. దానికి తోడు ఇది ఫుల్​ కామెడి హారర్​ ఎంటర్​టైనర్​గా రూపొందుతుండడం విశేషం. అయితే డార్లింగ్​ బర్త్​డే స్పెషల్​గా 'ది రాజా సాబ్'​ ఫస్ట్​ సింగిల్​ను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తుంది.

సినిమా విషయానికి వస్తే!
మరుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'ది రాజాసాబ్' చివరి దశలో ఉంది. సినిమా అక్టోబర్​ చివరి వరకు షూటింగ్​ పనులను పూర్తిచేసుకుంటుంది. డిసెంబర్​ 5న థియేటర్లలో రిలీజ్​ అవ్వాల్సింది. కానీ ఇండస్ట్రీలో నెలకొన్న కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల షూటింగ్​ ఆగిపోయింది. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జనవరి 9న సినిమాను విడుదల చేస్తున్నట్లు టీమ్​ తెలిపింది.

ఈ చిత్రంలో మాలవిక మోహనన్​, నిధి ఆగర్వాల్​, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు సంజయ్​ దత్​ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమా పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్​పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా కోసం భారీ సెట్స్​ నిర్మించారు. దానిని చూసేందుకు ఇటీవల మీడియాకు అనుమతినిచ్చారు. లొకేషన్​ అందరిని ఆకర్షించింది. అలానే దీని గురించి సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు వైరల్​గా మారాయి.

