Published : September 9, 2025 at 3:59 PM IST
The Raja Saab Updates : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న సినిమా 'ది రాజా సాబ్'. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ షూటింగ్ దశలోనే ఉంది. తాజాగా దీనిపై రెండు ఆసక్తికర విషయాలు బయటికి వచ్చాయి. త్వరలోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్లను ప్రేక్షకుల ముందుకు మూవీ మేకర్స్ తీసుకురానున్నారని సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ బజ్ క్రియేట్ అవుతోంది. దాంతో ఈ టాక్ ఫుల్ వైరల్గా మారింది. అదేంటంటే!
కాంతారతో పాటు ది రాజా సాబ్
కన్నడ హీరో రిషబ్ శెట్టి నటిస్తున్న సినిమా 'కాంతార ఛాప్టర్ -1'. ఈ సినిమా మొదటి భాగాన్ని 2022లో విడుదల చేశారు. ఇది ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ రెస్పాన్స్ను అందుకుంది. వచ్చే నెల అక్టోబర్ 2న 'కాంతార ఛాప్టర్-1'ను గ్రాండ్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు. పార్ట్1 కంటే పార్ట్-2పై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
దానికి తోడు ఈసారి ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ను కూడా ఆశ్చర్య పరిచేలా వెరైటీ మార్కెటింగ్ పద్ధతిని 'ది రాజా సాబ్' టీమ్ అనుసరిస్తుంది. 'కాంతార ఛాప్టర్-1' సినిమా ఎండ్ టైటిల్స్కు ప్రభాస్ సినిమా ట్రైలర్ను యాడ్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తుంది. కానీ దీనిపై ఎలాంటి అఫిషియల్ సామాచారం బయటికి రాలేదు. కానీ ఫ్యాన్స్ దీనిపై చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఒకవేళ ఇలానే చేస్తే 'ది రాజా సాబ్' థియేటర్లు దద్దరిల్లి పోవడం గ్యారెంటీ అని అభిమానులు అంటున్నారు.
డార్లింగ్ బర్త్డే గిఫ్ట్
అక్టోబర్ 23 డార్లింగ్ ప్రభాస్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్ ఏదైనా ఫ్యాన్స్ కోసం ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.' ది రాజా సాబ్' నుంచి ఇప్పటికే సినిమా పోస్టర్ అలానే ఫస్ట్ గ్లింప్స్ బయటకు వచ్చాయి. ఇప్పటికే ప్రేక్షకులు సినిమా పై చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే ప్రభాస్ ఈ సినిమాలో విన్టేజ్ లుక్తో పాటు, కొత్త జాన్రాలో కనిపించనున్నారు. దానికి తోడు ఇది ఫుల్ కామెడి హారర్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందుతుండడం విశేషం. అయితే డార్లింగ్ బర్త్డే స్పెషల్గా 'ది రాజా సాబ్' ఫస్ట్ సింగిల్ను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తుంది.
సినిమా విషయానికి వస్తే!
మరుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'ది రాజాసాబ్' చివరి దశలో ఉంది. సినిమా అక్టోబర్ చివరి వరకు షూటింగ్ పనులను పూర్తిచేసుకుంటుంది. డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలో రిలీజ్ అవ్వాల్సింది. కానీ ఇండస్ట్రీలో నెలకొన్న కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల షూటింగ్ ఆగిపోయింది. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జనవరి 9న సినిమాను విడుదల చేస్తున్నట్లు టీమ్ తెలిపింది.
ఈ చిత్రంలో మాలవిక మోహనన్, నిధి ఆగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు సంజయ్ దత్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమా పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా కోసం భారీ సెట్స్ నిర్మించారు. దానిని చూసేందుకు ఇటీవల మీడియాకు అనుమతినిచ్చారు. లొకేషన్ అందరిని ఆకర్షించింది. అలానే దీని గురించి సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు వైరల్గా మారాయి.
