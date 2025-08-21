Megastar Chiranjeevi Title Card : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఈ ఆగస్టు 22న 70వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఈ పుట్టినరోజు చాలా స్పెషల్ అని చెప్పవచ్చు. వయసు పెరిగినా, ఎనర్జీ మాత్రం తగ్గలేదు. కొత్త తరహా కథలు ఎంచుకుని వరుస సినిమాలు చేస్తున్నారు. అయితే సినీ చరిత్రలో కొన్ని క్షణాలు కేవలం ఒక హీరో కెరీర్నే కాకుండా, మొత్తం పరిశ్రమ దిశను మార్చేస్తాయి. అలాంటి గోల్డెన్ మూమెంట్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్లో కూడా జరిగింది. హీరోగా మొదట్లో వరుస హిట్స్ అందుకున్నప్పటికే, ఒక ప్రత్యేకమైన ట్యాగ్ ఆయనకు రాలేదు. ఆ టైమ్లో ప్రేక్షకులు సుప్రీం హీరో అని పిలుస్తుండగా అదేమీ అంతగా క్లిక్ కాలేదు. కానీ 1988లో వచ్చిన ఒక సినిమా ఒక కొత్త పేజీని తెరిచింది. అదే 'మెగాస్టార్' అనే పదాన్ని తెలుగు తెరపై పరిచయం చేసింది. ఆ ట్యాగ్ తరువాత మెగాస్టార్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఇక అది ఎలా పుట్టింది? మెగాస్టార్ అని మొదట చెప్పింది ఎవరంటే?
మెగాస్టార్ కంటే ముందు
1980 నుంచి చిరంజీవి సూపర్హిట్ సినిమాలతో దూసుకుపోతున్నారు. 'ఖైదీ', 'అభిలాష', 'రుద్రవీణ', 'యమ కింకరుడు', 'పసివాడి ప్రాణం', 'చంటబ్బాయ్' వంటి సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాలు సాధించాయి. ఆయనకు అప్పటికే మంచి క్రేజ్, స్టార్డమ్ ఉన్నా, 'సుప్రీమ్ హీరో' అనే టైటిల్ మాత్రమే వాడుతుండేవారు. తీరిక లేకుండా ఏడాదికి 7-8 సినిమాలు చేస్తూ చాలా బిజీగా ఉండేవారు. అలాగే సినిమా సినిమాకు మెల్లగా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కూడా పెరిగింది.
మెగాస్టార్ అని ఎవరు పెట్టారంటే?
అయితే, 1988లో వచ్చిన 'మరణ మృదంగం' సినిమా మెగాస్టార్ కెరీర్లో చాలా స్పెషల్. ఆ సినిమాకు కోదండరామిరెడ్డి దర్శకత్వం వహించగా కేఎస్ రామారావు నిర్మించారు. ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఆయన పెరుగుతున్న పాపులారిటీ, సినిమా మొత్తం రష్ను చూసి నిర్మాత కె.ఎస్. రామారావు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎవరికి లేని ప్రత్యేక గుర్తింపు ఇవ్వాలని భావించి, టైటిల్ కార్డులో మొదటిసారి 'మెగాస్టార్' అని చూపించారు. అదే ఈ రోజు వరకు చిరంజీవికి సింబాలిక్గా మిగిలిపోయింది.
మెగాస్టార్ మేనియా
మరణ మృదంగం సినిమాతోనే 'మెగాస్టార్' అనే పదం తెరపై వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ సినిమా తర్వాత చిరంజీవి చేసిన ప్రతి సినిమా ఆయనను మరో లెవెల్ కు తీసుకెళ్లింది. బిగ్ బడ్జెట్ సినిమాలు, యాక్షన్ డ్యాన్స్ స్టైలిష్ లుక్స్ ఇలా అన్ని విషయాల్లో చిరంజీవిని నిజమైన మెగాస్టార్గా నిలబెట్టాయి. 'జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి', 'ఇంద్ర', 'ఠాగూర్', 'శంకర్ దాదా MBBS', 'వాల్తేరు వీరయ్య' లాంటి సినిమాలు కూడా బిగ్ హిట్స్గా నిలిచాయి.
వయసు పెరిగినా అదే స్పీడ్
చిరంజీవి 70 ఏళ్లలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. వయసు పెరిగినా, ఎనర్జీ మాత్రం తగ్గలేదు. కొత్త తరహా కథలు ఎంచుకుని వరుస సినిమాలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఒక ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ చేస్తున్నారు. 'విశ్వంభర' ప్రాజెక్ట్ కూడా లైన్లో ఉంది. ఇక బాబీ దర్శకత్వంలో కూడా మరో భారీ మాస్ ఎంటర్టైనర్ ప్లాన్ అవుతోంది. ఈ వయసులోనూ ఆయన చూపిస్తున్న స్పీడ్ చూసి అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.