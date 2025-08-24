Highest Grossing Movie : సినిమా ప్రపంచంలో భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు ఫ్లాప్ అవడం చాలా సార్లు చూశాం. స్టార్ హీరోల రెమ్యూనరేషన్, ఖరీదైన సెట్స్, భారీ ప్రమోషన్లు అన్నీ ఉన్నా, ప్రేక్షకులను మెప్పించలేకపోయిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ చాలా చిన్న బడ్జెట్తో వచ్చిన ఒక సినిమా మాత్రం అంచనాలు మించి కలెక్షన్లు కొట్టేసింది. అంతేకాదు, రికార్డులు సృష్టించి, దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు థియేటర్లో ఆడుతూ సంచలనం సృష్టించింది. అది ఏ సినిమా అంటే?
100 రేట్లు లాభం!
2006లో విడుదలైన కన్నడ సినిమా "ముంగారు మలే" కేవలం రూ.70 లక్షల బడ్జెట్తో తెరకెక్కింది. యోగరాజ్ భట్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా, బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా చేసిన మ్యాజిక్ చూసి శాండల్వుడ్ ఇండస్ట్రీ అంతా షాక్ అయిపోయింది. ఈ రొమాంటిక్ డ్రామ్ బాక్సాఫీస్ దాదాపు 100 రెట్ల లాభాలను తెచ్చింది. వరల్డ్ వైడ్గా రూ.75 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసి, అప్పట్లోనే కన్నడ ఇండస్ట్రీలో అతిపెద్ద బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. ఇందులో హీరోగా గణేశ్, హీరోయిన్గా పూజా గాంధీ నటించారు. అలాగే సీనియర్ నటుడు అనంత్ నాగ్ కీలకపాత్ర పోషించారు.
460 రోజులు థియేటర్లో ప్రదర్శన
ఈ సినిమాకు వచ్చిన క్రేజ్ అప్పట్లో ఒక సెన్సేషన్. బెంగళూరులోని ఒక PVR మల్టీప్లెక్స్లో ఈ చిత్రం 460 రోజుల పాటు ఆడింది. అంటే దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరం పాటు ఆగకుండా ప్రదర్శన జరిగినట్టే. ఆ సమయంలో ఇది ఒక రికార్డు. ఒక్క కర్ణాటకలోనే రూ.57 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టిందీ ఈ సినిమా. దీంతో కన్నడలో రూ.50 కోట్ల మార్క్ను దాటిన తొలి చిత్రంగా ముంగారు మలే రికార్డు సృష్టించింది.
ప్రేక్షకుల స్పందన చూసి డైరెక్టర్ యోగరాజ్ భట్ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. "ఈ సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ అవడం విశేషం. ఎలా జరిగిందో చెప్పలేం, కానీ అది ఒక ల్యాండ్మార్క్ అయిపోయింది" అని ఆయన గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.
చిక్కుల్లో నిర్మాత
"ముంగారు మలే" నిర్మాత కృష్ణకు మాత్రం ఈ సక్సెస్తో పాటు కొన్ని సమస్యలు కూడా వచ్చాయి. సినిమా వసూళ్లు ఊహించని స్థాయిలో రావడంతో, ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఆయన ఇంటిపై దాడి చేసింది. ఈ చిత్రం దాదాపు రూ.67.50 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసిందని, దానిపై సరైన ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సిందిగా అధికారులు ఒత్తిడి చేశారు. భారీ విజయానికి తోడు ఇలా చట్టపరమైన ఇబ్బందులు ఎదురుకావడం అప్పట్లో పెద్ద చర్చే అయింది.
రీమేక్ల వరద
"ముంగారు మలే" సక్సెస్ చూసి, ఈ సినిమాను ఇతర భాషల్లో కూడా రీమేక్ చేశారు. 2008లో తెలుగులో "వాన" పేరుతో, బంగ్లాలో "ప్రేమేర్ కహిని"గా విడుదలయ్యాయి. 2009లో ఒడియాలో "రోమియో- ది లవర్ బాయ్", 2017లో మరాఠీలో "ప్రేమాయ్ నమహ" పేరుతో రీమేక్లు వచ్చాయి. అయితే ఏవి కూడా ఒరిజినల్ రేంజ్ సక్సెస్ సాధించలేకపోయాయి. కానీ కన్నడలో "ముంగారు మలే" మాత్రం ఇప్పటికీ ఒక ల్యాండ్మార్క్ సినిమా గానే గుర్తింపు పొందుతోంది.
చిన్న బడ్జెట్తో సరైన స్క్రిప్ట్, మంచి సంగీతం, కొత్త వారితో తీసిన సినిమా ఎంతటి సంచలనం సృష్టించగలదో "ముంగారు మలే" నిరూపించింది. బడ్జెట్ కేవలం రూ.70 లక్షలు, కానీ వసూళ్లు మాత్రం రూ.75 కోట్లు. ఒక PVRలో 460 రోజులు థియేటర్లో ఆడిన రికార్డు. నిర్మాత ఇంటిపై ఐటీ దాడులు. రీమేక్ల వరద. ఇవన్నీ "ముంగారు మలే" సినిమాకు దక్కిన ప్రత్యేక గుర్తింపులు. అందుకే ఈ సినిమా కన్నడ ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా, భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ఒక విశేషమైన రికార్డ్ గా నిలిచిపోయింది.