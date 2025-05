ETV Bharat / entertainment

మిస్‌ వరల్డ్‌- 2025 విజేతగా థాయ్‌లాండ్‌ సుందరి ఓపల్‌ సుచాత చువాంగ్‌ - MISS WORLD INDIA 2025 WINNER

miss world india 2025 winner ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 31, 2025 at 9:51 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 10:23 PM IST 1 Min Read

Miss World 2025 Winner : హైదరాబాద్‌ వేదికగా సాగిన 72వ మిస్‌ వరల్డ్‌ పోటీల్లో థాయిలాండ్‌ సుందరి ఓపల్‌ సుచాత చువాంగ్‌ శ్రీ ప్రపంచ సుందరి కిరీటాన్ని దక్కించుకున్నారు. మిస్‌ వరల్డ్‌ 2024 క్రిస్టినా పిజ్కోవా 72వ ప్రపంచ సుందరికి కిరీటాన్ని సుచాతా చువాంగ్‌కు ధరింపజేశారు. 3వ రన్నర్ అప్‌ గా మిస్‌ మార్టినిక్, 2వ రన్నర్ అప్‌గా మిస్‌ పోలెండ్, 1వ రన్నర్‌ అప్‌గా ఇథియోపియా నిలిచారు. మిస్‌ వరల్డ్‌గా ఎంపికైన సుచాతకు రూ.8.5 కోట్ల ప్రైజ్ మనీ దక్కనుంది. థాయ్‌లాండ్‌లోని ఫుకెట్‌లో జన్మించారు సుచాత. ఈ పోటీల్లో మొత్తం 108 దేశాలకు చెందిన కంటెస్టెంట్‌లు పాల్గొన్నారు. సుచాతకు ప్రపంచ సుందరి కిరీటం దక్కడంతో సొంత దేశం థాయిలాండ్‌లో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. 16 ఏళ్ల వయస్సులోనే క్యాన్సర్‌

‘ఓపల్‌ ఫర్‌ హర్‌’ అనే నినాదంతో మిస్‌ వరల్డ్‌ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు సుచాత. ఈ నినాదం ద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రభావం చూపాలన్నదే తన లక్ష్యమని ఇటీవల ‘ఈటీవీ భారత్​’కు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. 16 ఏళ్ల వయస్సులోనే క్యాన్సర్‌ ముప్పు నుంచి బయటపడిన ఆమె, థాయ్‌లాండ్‌లో రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. క్యాన్సర్‌ బాధితులకు అండగా ఉండేందుకు నిధుల సేకరించడంతోపాటు, కొన్ని సంస్థలతో కలిసి పని చేస్తున్నారు. ప్రభావితం చూపే లక్ష్యంతో యువత ముందడుగు వేయాలని ఆమె కోరారు.

ప్రపంచ సుందరి పోటీల నుంచి మిస్‌ ఇండియా నందిని గుప్తా ఎలిమినేట్‌

అంతకుముందు మిస్‌ వరల్డ్‌ 2025 పోటీల్లో టాప్‌-8 నుంచి మిస్‌ ఇండియా నందిని గుప్తా ఎలిమినేట్‌ అయ్యారు. టాప్‌ 8మందిలో మార్టినిక్, బ్రెజిల్, ఇథియోపియా, నమీబియా, పోలెండ్, ఉక్రెయిన్, ఫిలిప్పీన్స్, థాయిలాండ్ దేశాల సుందరీమణులు నిలిచారు. ఖండాల వారీగా టాప్ ఇద్దరి నుంచి ఒక్కరిని ఎంపిక చేశారు. నువ్వు మిస్ వరల్డ్ అయితే ఏం చేస్తావు అని అడిగిన ప్రశ్నకు 45 సెకన్లలో మెరుగైన సమాధానం ఇచ్చిన వారికి నిర్వాహకులు అవకాశం ఇచ్చారు.

Miss World 2025 Winner : హైదరాబాద్‌ వేదికగా సాగిన 72వ మిస్‌ వరల్డ్‌ పోటీల్లో థాయిలాండ్‌ సుందరి ఓపల్‌ సుచాత చువాంగ్‌ శ్రీ ప్రపంచ సుందరి కిరీటాన్ని దక్కించుకున్నారు. మిస్‌ వరల్డ్‌ 2024 క్రిస్టినా పిజ్కోవా 72వ ప్రపంచ సుందరికి కిరీటాన్ని సుచాతా చువాంగ్‌కు ధరింపజేశారు. 3వ రన్నర్ అప్‌ గా మిస్‌ మార్టినిక్, 2వ రన్నర్ అప్‌గా మిస్‌ పోలెండ్, 1వ రన్నర్‌ అప్‌గా ఇథియోపియా నిలిచారు. మిస్‌ వరల్డ్‌గా ఎంపికైన సుచాతకు రూ.8.5 కోట్ల ప్రైజ్ మనీ దక్కనుంది. థాయ్‌లాండ్‌లోని ఫుకెట్‌లో జన్మించారు సుచాత. ఈ పోటీల్లో మొత్తం 108 దేశాలకు చెందిన కంటెస్టెంట్‌లు పాల్గొన్నారు. సుచాతకు ప్రపంచ సుందరి కిరీటం దక్కడంతో సొంత దేశం థాయిలాండ్‌లో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. 16 ఏళ్ల వయస్సులోనే క్యాన్సర్‌

‘ఓపల్‌ ఫర్‌ హర్‌’ అనే నినాదంతో మిస్‌ వరల్డ్‌ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు సుచాత. ఈ నినాదం ద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రభావం చూపాలన్నదే తన లక్ష్యమని ఇటీవల ‘ఈటీవీ భారత్​’కు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. 16 ఏళ్ల వయస్సులోనే క్యాన్సర్‌ ముప్పు నుంచి బయటపడిన ఆమె, థాయ్‌లాండ్‌లో రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. క్యాన్సర్‌ బాధితులకు అండగా ఉండేందుకు నిధుల సేకరించడంతోపాటు, కొన్ని సంస్థలతో కలిసి పని చేస్తున్నారు. ప్రభావితం చూపే లక్ష్యంతో యువత ముందడుగు వేయాలని ఆమె కోరారు. ప్రపంచ సుందరి పోటీల నుంచి మిస్‌ ఇండియా నందిని గుప్తా ఎలిమినేట్‌

అంతకుముందు మిస్‌ వరల్డ్‌ 2025 పోటీల్లో టాప్‌-8 నుంచి మిస్‌ ఇండియా నందిని గుప్తా ఎలిమినేట్‌ అయ్యారు. టాప్‌ 8మందిలో మార్టినిక్, బ్రెజిల్, ఇథియోపియా, నమీబియా, పోలెండ్, ఉక్రెయిన్, ఫిలిప్పీన్స్, థాయిలాండ్ దేశాల సుందరీమణులు నిలిచారు. ఖండాల వారీగా టాప్ ఇద్దరి నుంచి ఒక్కరిని ఎంపిక చేశారు. నువ్వు మిస్ వరల్డ్ అయితే ఏం చేస్తావు అని అడిగిన ప్రశ్నకు 45 సెకన్లలో మెరుగైన సమాధానం ఇచ్చిన వారికి నిర్వాహకులు అవకాశం ఇచ్చారు.

Last Updated : May 31, 2025 at 10:23 PM IST