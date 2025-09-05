ETV Bharat / entertainment

ఆశలన్నీ ఈ రెండు సినిమాలపైనే- 2025కు సెన్సేషన్ ఎండింగ్ లోడింగ్! - OG AKHANDA 2

రెండు సినిమాలపైనే టాలీవుడ్ ఆశలన్నీ!

Akhanda 2 OG
Akhanda 2 OG (Source : Movies Posters)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read

OG Akhanda 2 : టాలీవుడ్​లో 2025 సంవత్సరంలో చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో హిట్ సినిమాలు రాలేదు. బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ కలెక్షన్లు అందుకున్న సినిమాలు లేవు. జనవరిలో సంక్రాంతికి వస్తున్నాం, ఆ తర్వాత మ్యాడ్ స్వ్కేర్ వంటి ఒకట్రెండు చిత్రాలు మినహా తెలుగులో పెద్ద హిట్లు రాలేదు. అనేక అంచనాలతో తెరకెక్కిన అనేక భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద నిరాశ పర్చాయి.

రిస్క్ తీసుకోవడం లేదు
ఈ కారణంగా టాలీవుడ్​లో చాలా మంది నిర్మాతలు సందేహంలో పడ్డారు. ప్రాజెక్ట్​ కాస్ట్, బడ్జెట్లు పెరిగిపోవడం, ఓటీటీల నుంచి పోటీ ఎదురవ్వడం వంటివి నిర్మాతలను ఇబ్బందులుగా మారాయి. ఒక్కో సందర్బంలో సినిమాకు పెట్టిన పెట్టుబడులు సైతం తిరిగి రావడం రావడం లేదు. ఆశించిన స్థాయిలో సినిమాలు ఆడకపోవడంతో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా ఆలోచనలో పడ్డారు. దీంతో భారీ ధరకు సినిమాలు కొనేంత రిస్క్​ను డిస్ట్రిబ్యూటర్లు తీసుకోవడం లేదు. దీంతో అనేక మంది నిర్మాతలు తమ సొంతంగానే సినిమాలు రిలీజ్ చేసుకుంటున్నారు.

అయితే ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటికే 8 నెలలు కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఇక మిగిలింది నాలుగు నెలలే. ఈ నాలుగు నెలల్లో తెలుగులో రెండు భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు రిలీజ్ కానున్నాయి. ఈ రెండు సినిమాలు నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు ఆశలు కల్పిస్తున్నారు. ఈ రెండింటితో అయినా 2025ను సక్సెస్​తో ముగిద్దామని ఆశిస్తున్నారు. అందులో ఒకటి పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సినిమా కాగా, రెండోది నందమూరి బాలకృష్ణ అఖండ తాండవం 2.

ఓజాస్ గంభీర
పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సినిమాకు ఇప్పటికే ఫుల్ హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. అందుకు తగ్గట్లే సినిమా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్, అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఆ సినిమా క్రేజ్ ఈ సేల్స్​తోనే చెప్పవచ్చు. రిలీజ్​కు ముందే ప్రీ బుకింగ్స్​లో రికార్డులు బద్దలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే సినిమాకు ఉన్న హైప్​తో ఓపెనింగ్ డే కూడా రూ.100 కోట్ల వసూళ్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

ఈ సినిమాను దసరా కానుకగా సెప్టెంబర్ 25న విడుదల చేస్తున్నారు. అలాగే ఈ దసరాకు పెద్ద సినిమాలు లేకపోవడం ఓజీకి కలిసొస్తుంది. ఈ సెలవుల్లోనే భారీ స్థాయిలో వసూళ్లు చేయవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. కాగా ఈ సినిమా ముంబయి బ్యాక్​డ్రాప్​లో గ్యాంగ్ స్టార్ జాన్రాలో తెరకెక్కింది. సూజీత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్, ఇమ్రాన్ హష్మి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

అఖండ తాండవం
మరొకటి బాలకృష్ణ అఖండ 2. ఈ సినిమా కూడా సెప్టెంబర్ 25నే రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. కానీ, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు ఆలస్యంగా వాయిదా పడింది. అయితే డిసెంబర్ 5న విడుదల కానుందని తెలుస్తోంది. 2021లో బ్లాక్​బస్టర్ హిట్ అందుకున్న అఖండకు ఇది సీక్వెల్​. బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో బాలకృష్ణ రెండు పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసింది. పక్కా ఈ చిత్రంతో బాలయ్య రూ.200 కోట్ల మార్క్ అందుకుంటారని టాక్ ఉంది.

ఇలా ఈ రెండు సినిమాలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్​ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అటు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, నిర్మాతలు కూడా వీటిపైనే ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఇవి హిట్ టాక్ సాధించిం అటు కలెక్షన్లతోపాటు ప్రేక్షకులనూ అలరించాలని కోరుకుంటున్నారు. చూడాలి మరి భారీ అంచనాల మధ్య రానున్న ఈ రెండు సినిమాలు ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటాయో!

'ఓజీ' సినిమాలోకి టాప్​ హీరోయిన్​ సర్​ప్రైజ్​ ఎంట్రీ- అది ఎవరంటే?

'అఖండ 2' పోస్ట్​పోన్- 'OG'కి లైన్ క్లియర్

