ఓవర్సీస్లో ఫుల్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్- తెలుగు సినిమాల క్రేజ్
Published : September 29, 2025 at 5:25 PM IST
Telugu Movie Overseas Collections : క్వాలిటీ కంటెంట్, స్టార్ హీరోల క్రేజ్ కలిస్తే తెలుగు సినిమాలు ఎలాంటి సునామీ సృష్టిస్తాయో మళ్లీ ఒకసారి రుజువైంది. నార్త్ అమెరికా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇప్పుడు రెండు తెలుగు సినిమాలు ప్రభంజనం సృష్టిస్తున్నాయి. పవన్ కల్యాణ్ నటించిన 'OG' సినిమా, తేజ సజ్జా నటించిన 'మిరాయ్' రెండు ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో సత్తా చాటుతూ కొత్త రికార్డులు నెలకొల్పాయి.
'OG' గురించి
మొదట 'OG' గురించి మాట్లాడితే, ఈ సినిమా యూఎస్ఏలో తొలి వారం అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించింది. ప్రీమియర్స్ ద్వారా దాదాపు 3.13 మిలియన్ డాలర్లు వసూళ్లు సాధించడం అద్భుతం. ప్రీమియర్స్ తర్వాత తొలి వీక్లో రోజూ సగం మిలియన్ డాలర్లు సాధించింది. ఆదివారం కూడా 2లక్షల 50వేల డాలర్ల వరకు కలెక్ట్ చేసింది. రెండో వీక్లో కూడా ఇదే జోరు కొనసాగితే 5 మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ అందుకుంటుంది. ఓవర్సీస్లో ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తెలుగు సినిమా ఓజీనే కావడం విశేషం. భారత్లోనూ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. మార్కెట్లో మిశ్రమ స్పందన వచ్చినా, ఓవర్సీస్లో మాత్రం పవన్ కల్యాణ్ క్రేజ్, ప్రీ రిలీజ్ బజ్ సినిమాకు భారీ లాభాలు చేకూర్చాయి.
#OG 4 Days Worldwide Collection: ₹291.54 Crores 💥💥💥— Asian Box Office (@AsianBoxOffice) September 29, 2025
89% Recovery | ₹161.38Cr Share @PawanKalyan #TheyCallHimOG #BoxofficeDestructorOG pic.twitter.com/d5mFEei6l6
'మిరాయ్' యూఎస్ మార్కెట్
ఇక మరోవైపు తేజ సజ్జా హీరోగా నటించిన 'మిరాయ్' యూఎస్ మార్కెట్లో అద్భుతమైన జోరు కొనసాగిస్తోంది. 'OG' లాంటి పెద్ద సినిమా విడుదలైనా కూడా, 'మిరాయ్' వసూళ్లలో పెద్దగా డౌన్ఫాల్ లేకుండా ముందుకు సాగుతోంది. రెండు వారాలు పూర్తయ్యాక కూడా, వీకెండ్లో బలమైన రెస్పాన్స్ దక్కింది. దీంతో ఆదివారం నాటికి 'మిరాయ్' 3 మిలియన్ డాలర్ క్లబ్లోకి చేరింది. గతేడాది ప్రారంభంలో 'హను- మాన్'తో ఓవర్సీస్ బాక్సాఫీస్ని షేక్ చేసిన తేజ, ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో వరుస బ్లాక్బస్టర్లను అందించాడు.
#Mirai crosses $2.8 Million and is inching towards $3 Million landmark in North America 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/VubpGKJKBy— idlebrain jeevi (@idlebrainjeevi) September 23, 2025
ఓవర్సీస్లో తెలుగు సినిమాల క్రేజ్
ఈ రెండు సినిమాల విజయాలతో ఓవర్సీస్లో తెలుగు సినిమాల క్రేజ్ ఎంత పెరిగిందో మరోసారి స్పష్టమైంది. నార్త్ అమెరికా మార్కెట్ ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలకు అత్యంత కీలకంగా మారింది. కథలో కొత్తదనం, విజువల్స్లో నాణ్యత, హీరోల ఇమేజ్ కలిస్తే అక్కడి ప్రేక్షకులు విపరీతంగా ఆదరిస్తున్నారని 'OG', 'మిరాయ్' ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నాయి. ఇకపై ప్రతీ పెద్ద సినిమాకు యూఎస్ మార్కెట్ కీలకంగా మారడం ఖాయం. మొత్తం మీద, ఓవర్సీస్ బాక్సాఫీస్ను తన ఆధీనంలో ఉంచుకుంటూ తెలుగు సినిమాలు రికార్డులు తిరగరాస్తున్నాయి. పవన్ కల్యాణ్ 'OG'తో, తేజ సజ్జా 'మిరాయ్'తో చూపించిన ఈ జోరు ఇంకా కొనసాగనుందనే నమ్మకం ట్రేడ్ వర్గాల్లో కనిపిస్తోంది.
