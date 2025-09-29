ETV Bharat / entertainment

ఓవర్సీస్​లో తెలుగు సినిమాల జోరు- కలెక్షన్స్​లో అస్సలు తగ్గేదే లే!

ఓవర్సీస్​లో ఫుల్​ బాక్సాఫీస్​ కలెక్షన్స్​- తెలుగు సినిమాల క్రేజ్‌

Telugu Movie Overseas Collections
Telugu Movie Overseas Collections (Source: Movie Posters)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telugu Movie Overseas Collections : క్వాలిటీ కంటెంట్‌, స్టార్ హీరోల క్రేజ్‌ కలిస్తే తెలుగు సినిమాలు ఎలాంటి సునామీ సృష్టిస్తాయో మళ్లీ ఒకసారి రుజువైంది. నార్త్ అమెరికా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఇప్పుడు రెండు తెలుగు సినిమాలు ప్రభంజనం సృష్టిస్తున్నాయి. పవన్ కల్యాణ్ నటించిన 'OG' సినిమా, తేజ సజ్జా నటించిన 'మిరాయ్​' రెండు ఓవర్సీస్ మార్కెట్‌లో సత్తా చాటుతూ కొత్త రికార్డులు నెలకొల్పాయి.

'OG' గురించి
మొదట 'OG' గురించి మాట్లాడితే, ఈ సినిమా యూఎస్‌ఏలో తొలి వారం అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించింది. ప్రీమియర్స్‌ ద్వారా దాదాపు 3.13 మిలియన్‌ డాలర్లు వసూళ్లు సాధించడం అద్భుతం. ప్రీమియర్స్ తర్వాత తొలి వీక్​లో రోజూ సగం మిలియన్‌ డాలర్లు సాధించింది. ఆదివారం కూడా 2లక్షల 50వేల డాలర్ల వరకు కలెక్ట్‌ చేసింది. రెండో వీక్​లో కూడా ఇదే జోరు కొనసాగితే 5 మిలియన్‌ డాలర్ల మార్క్‌ అందుకుంటుంది. ఓవర్సీస్​లో ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తెలుగు సినిమా ఓజీనే కావడం విశేషం. భారత్​లోనూ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్​ వస్తోంది. మార్కెట్‌లో మిశ్రమ స్పందన వచ్చినా, ఓవర్సీస్‌లో మాత్రం పవన్ కల్యాణ్ క్రేజ్‌, ప్రీ రిలీజ్‌ బజ్ సినిమాకు భారీ లాభాలు చేకూర్చాయి.

'మిరాయ్'​ యూఎస్ మార్కెట్‌
ఇక మరోవైపు తేజ సజ్జా హీరోగా నటించిన 'మిరాయ్​' యూఎస్ మార్కెట్‌లో అద్భుతమైన జోరు కొనసాగిస్తోంది. 'OG' లాంటి పెద్ద సినిమా విడుదలైనా కూడా, 'మిరాయ్'​ వసూళ్లలో పెద్దగా డౌన్​ఫాల్​ లేకుండా ముందుకు సాగుతోంది. రెండు వారాలు పూర్తయ్యాక కూడా, వీకెండ్‌లో బలమైన రెస్పాన్స్‌ దక్కింది. దీంతో ఆదివారం నాటికి 'మిరాయ్'​ 3 మిలియన్‌ డాలర్​ క్లబ్‌లోకి చేరింది. గతేడాది ప్రారంభంలో 'హను- మాన్'​తో ఓవర్సీస్‌ బాక్సాఫీస్‌ని షేక్‌ చేసిన తేజ, ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో వరుస బ్లాక్‌బస్టర్లను అందించాడు.

ఓవర్సీస్‌లో తెలుగు సినిమాల క్రేజ్‌
ఈ రెండు సినిమాల విజయాలతో ఓవర్సీస్‌లో తెలుగు సినిమాల క్రేజ్‌ ఎంత పెరిగిందో మరోసారి స్పష్టమైంది. నార్త్ అమెరికా మార్కెట్‌ ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలకు అత్యంత కీలకంగా మారింది. కథలో కొత్తదనం, విజువల్స్‌లో నాణ్యత, హీరోల ఇమేజ్‌ కలిస్తే అక్కడి ప్రేక్షకులు విపరీతంగా ఆదరిస్తున్నారని 'OG', 'మిరాయ్'​ ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నాయి. ఇకపై ప్రతీ పెద్ద సినిమాకు యూఎస్ మార్కెట్‌ కీలకంగా మారడం ఖాయం. మొత్తం మీద, ఓవర్సీస్‌ బాక్సాఫీస్‌ను తన ఆధీనంలో ఉంచుకుంటూ తెలుగు సినిమాలు రికార్డులు తిరగరాస్తున్నాయి. పవన్ కల్యాణ్ 'OG'తో, తేజ సజ్జా 'మిరాయ్'​తో చూపించిన ఈ జోరు ఇంకా కొనసాగనుందనే నమ్మకం ట్రేడ్ వర్గాల్లో కనిపిస్తోంది.

పవన్ కల్యాణ్ 'OG'- రెండో రోజు వసూళ్లు సంగతేంటి?

ప్రేక్షకులకు గుడ్​ న్యూస్​- 'వైబ్​ ఉంది' సాంగ్​ థియేటర్​లో రిలీజ్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

TELUGU MOVIE COLLECTIONS OVERSEASMIRAI MOVIE TOTAL COLLECTIONSOG MOVIE OVERSEAS COLLECTIONS100 CRORE CLUBTELUGU MOVIE OVERSEAS COLLECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.