వేతనాల పెంపునకు నిర్మాతలు గ్రీన్​ సిగ్నల్- ఫెడరేషన్‌ నేతలు నో! - TOLLYWOOD WORKERS SALARY HIKE

వేతనాలు పెంచేందుకు నిర్మాతల నిర్ణయం

Tollywood Workers Salary Hike
Tollywood Workers Salary Hike (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2025 at 10:27 PM IST

2 Min Read

Tollywood Workers Salary Hike : గత కొన్ని రోజులుగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో హాట్‌టాపిక్‌గా మారిన కార్మికుల వేతనాల పెంపు అంశం ఎట్టకేలకు ఓ కొలిక్కి వచ్చింది. సినీ కార్మికుల వేతనాలను పెంచేందుకు సుముఖంగా ఉన్నట్లు నిర్మాతలు వెల్లడించారు. కానీ షరతులతో మాత్రమే అని తెలిపారు. శనివారం సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో ఈ మేరకు తెలిపారు. వేతనాల పెంపుపై నిర్మాతలు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఫిల్మ్‌ ఛాంబర్‌ కార్యదర్శి దామోదర ప్రసాద్‌ మీడియాకు తెలియజేశారు.

'గత వారం రోజులుగా జరిగిన చర్చలు ఇప్పుడు కొలిక్కి వచ్చాయి. రోజుకు రూ.2 వేల కన్నా తక్కువ తీసుకుంటున్న వారికి వేతనాలు పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మొదటి సంవత్సరం 15 శాతం, రెండో సంవత్సరం 5 శాతం, మూడో ఏడాది 5 శాతం పెంచాలని నిర్ణయించాం. రూ.1000 కంటే తక్కువ వేతనం తీసుకుంటున్న వాళ్లకి వెంటనే 20 శాతం పెంచుతాం. రెండో సంవత్సరం ఎలాంటి పెంపూ ఉండదు. మూడో ఏడాది మరో 5 శాతం పెచుతాం. కానీ, బడ్జెట్‌ పరంగా చిన్న సినిమాలకు పాత వేతనాలే కొనసాగుతాయి. అయితే, వారు ముందు పెట్టిన నాలుగు షరుతులకు ఒప్పుకుంటే వెంటనే వేతనా పెంపు అమలవుతుంది. చిన్న సినిమా అంటే ఎంత బడ్జెట్‌ అనే దానిపై పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడిస్తాం. అందరూ కలిసి చర్చించుకుంటేనే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. అర్హత కలిగిన కార్మికులకు తగిన వేతనం ఇవ్వాలన్నదే మా అభిప్రాయం. ప్రస్తుతం రోజుకు నాలుగైదు వేల రూపాయలు తీసుకుంటున్న వారికి వేతనాలు పెంచమనడం సరికాదు' అని తెలిపారు.

మేం అంగీకరించం: ఫెడరేషన్‌ నేతలు
ఇదిలా ఉండగా నిర్మాతలతో జరిగిన ఫిల్మ్‌ ఫెడరేషన్‌ నాయకుల చర్చలు విఫలమయ్యాయి. వేతనాల పెంపు విషయంలో నిర్మాతల తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అంగీకరించేదిలేదని ఫెడరేషన్‌ నేతలు తేల్చి చెప్పారు. నిర్మాతలు విధించిన షరతులకు ఒప్పుకొనేది లేదని స్పష్టం చేశారు. ఫెడరేషన్‌ను విభజించేలా, యూనియన్ల ఐక్యతను దెబ్బతీసేలా నిర్మాతల నిర్ణయాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. రోజువారీ వేతనాలు తీసుకునే 13 సంఘాలకు ఒకే విధంగా పెంచాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఆదివారం నుంచి తమ ఆందోళనలను మరింత ఉద్ధృతం చేస్తామన్నారు.

ఆ వార్తల్లో నిజం లేదు : చిరంజీవి
మరోవైపు శనివారం తనని సినీ కార్మికులు కలిశారంటూ వచ్చిన వార్తలను అగ్ర కథానాయకుడు చిరంజీవి ఖండించారు. మూవీ షూటింగ్‌ కార్మికులకు వేతనం పెంచి ఇస్తామని చిరంజీవి హామీ ఇచ్చారంటూ వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్ట్‌ పెట్టారు. తను ఫెడరేషన్‌కి చెందిన ఎవరినీ కలవలేదని, ఇది పరిశ్రమ మొత్తానికి సంబంధించిన విషయమని అన్నారు. వ్యక్తిగతంగా అయినా, తనతో సహా, ఏకపక్షంగా ఇలాంటి సమస్యలకు హామీ ఇవ్వడం లేదా పరిష్కారం చూపడం సాధ్యం కాదని తెలిపారు. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఫిల్మ్ ఛాంబరే అగ్ర సంస్థ అని చెప్పారు. అన్ని వర్గాలతో చర్చలు జరిపి న్యాయ సమ్మతమైన పరిష్కారానికి రావడం ఫిల్మ్ ఛాంబర్‌ సమష్టి బాధ్యతే అని స్పష్టం చేశారు. అంతవరకూ అన్ని పక్షాల్లో గందరగోళం సృష్టించే ఉద్దేశంతో చేసిన ఇలాంటి నిరాధారమైన ప్రకటనలను ఖండిస్తున్నా అని పేర్కొన్నారు.

