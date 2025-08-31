ETV Bharat / entertainment

సోషల్ మీడియాలో చాలా నెగిటివిటీ ఉంది- అలా అని మనసులోని మాట దాచుకోలేం కదా: నాని - NANI ABOUT SOCIAL MEDIA NEGATIVITY

పదేళ్ల తర్వాత- ఆ బాధ ఉండకూడదు: నాని

Telugu actor Nani
Telugu actor Nani (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2025 at 5:21 PM IST

3 Min Read

Nani About Social Media Negativity : నేచురల్ స్టార్ నాని సోషల్ మీడియాలో ఎదురయ్యే నెగిటివిటీపై తనదైన శైలిలో స్పందించారు. కొన్నిసార్లు మంచి విషయం గురించి చెప్పినా విమర్శలు ఎదుర్కోక తప్పడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రముఖ నటుడు జగపతిబాబు హోస్ట్​గా వ్యవహరిస్తున్న ఓ టాక్​ షోలో మాట్లాడుతూ నాని ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

జాతీయ అవార్డ్​పై నాని పోస్ట్​
గతంలో ఓ మంచి సినిమాకు జాతీయ అవార్డు రాకపోవడంపై నాని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టారు. దీనితోపై సోషల్ మీడియాలో రచ్చరచ్చ జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ ఏడాది ఉప్పెన జాతీయ ఉత్తమ చిత్రం అవార్డు, పుష్ప సినిమాలో నటనకు గాను అల్లు అర్జున్​కు జాతీయ ఉత్తమ నటుడు అవార్డు వచ్చాయి. దీనితో అల్లు, మెగా ఫ్యాన్స్​ నానికి వ్యతిరేకంగా సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మరికొందరు నానికి సపోర్టు చేశారు. ఇదే విషయాన్ని జగపతిబాబు ప్రస్తావించారు. దీనితో సోషల్​ మీడియాలో ఎదురవుతున్న నెగిటివిటీ గురించి నానీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"ఒకప్పుడు మంచి, చెడు వేర్వేరుగా చూసేవారు. మా బాల్యంలో తప్పు చేస్తే విమర్శిస్తారు, మంచి పని చేస్తే ప్రశంసిస్తారు అని నేర్చుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. మంచైనా, చెడు అయినా సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మనం అనుకున్న విషయాన్ని నేరుగా చెప్పినా, ఎంత స్మార్ట్​గా చెప్పినా విమర్శలు మాత్రం తప్పడం లేదు. మనం పెట్టిన పోస్టును అర్థం చేసుకున్నవారి కన్నా, అపార్థం చేసుకున్న వారే ఎక్కువగా ఉన్నారు. అయితే 'నా ఉద్దేశం అది కాదు' అని అందరికీ విడివిడిగా చెప్పలేము కదా! అలాగని మన మనస్సులోని మాటను చెప్పకుండా ఉండలేము.

ఒక వేళ మనం సోషల్ మీడియాలో ఏదైనా పోస్టు పెడితే, ఎవరు ఏమనుకుంటారో అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే, అది నరకప్రాయం అవుతుంది. అందువల్ల వీలైనంత వరకు కామెంట్లను పట్టించుకోకపోవడమే మంచిది. మనం చేయగలిగింది కూడా అంతే. అందుకే మనకు సరైనది అనిపించింది మనం చేసేయాలి. 'ఆ రోజు నేను మాట్లాడి ఉండాల్సింది కానీ మాట్లాడలేకపోయా' అనే బాధ ఓ పదేళ్ల తర్వాత ఉండకూడదు అని నా అభిప్రాయం" అని నాని చెప్పారు.

అన్నీ హిట్ కావాలని కోరుకుంటా!
ఇదో టాక్ షోలో, ఒకే రోజు విడుదలయ్యే సినిమాల గురించి నాని మాట్లాడారు. "మా హీరో సినిమా బాగా ఆడాలి. వేరే హీరోలది ఆడకూడదు" అని కొందరు అభిమానులు కోరుకుంటూ ఉంటారు. 'మన సినిమా హిట్​ కావాలి. పక్కవాడి సినిమా ఫ్లాప్​ అవ్వాలి' అని కొందరు ఇండస్ట్రీ వాళ్లు అంటుంటారు. కానీ నేను అలా కాదు. నా సినిమాలతో పాటు, అన్ని చిత్రాలు సూపర్ హిట్ కావాలని కోరుకుంటాను. ఎందుకంటే, అందరూ బాగుంటేనే మనం కూడా బాగుంటాం" అని నాని అన్నారు.

జై భీమ్​ సినిమాకు నేషనల్ అవార్డు రాకపోవడం ఏంటి?
2023లో ప్రకటించిన జాతీయ అవార్డుల లిస్ట్​లో తమిళ అగ్రనటుడు సూర్య నటించిన జై భీమ్​ లేదు. దీనితో నాని తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో 'బ్రోకెన్ హార్ట్​' ఎమోజీని పోస్ట్ చేశారు. అయితే తెలుగు పరిశ్రమకు వచ్చిన అవార్డుల గురించి ప్రస్తావించకుండా, ఓ తమిళ చిత్రం గురించి నానీ పోస్టు పెట్టడంపై అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు వచ్చాయి. దీనిపైనే తాజాగా నాని స్పందించారు.

'వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌'లో బాలయ్య పేరు- అరుదైన పురస్కారం అందుకున్న స్టార్ హీరో

సినీ కార్మికులకు వేతనాలు పెంచిన ఫిల్మ్‌ ఛాంబర్‌ - ఎంతంటే?

Nani About Social Media Negativity : నేచురల్ స్టార్ నాని సోషల్ మీడియాలో ఎదురయ్యే నెగిటివిటీపై తనదైన శైలిలో స్పందించారు. కొన్నిసార్లు మంచి విషయం గురించి చెప్పినా విమర్శలు ఎదుర్కోక తప్పడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రముఖ నటుడు జగపతిబాబు హోస్ట్​గా వ్యవహరిస్తున్న ఓ టాక్​ షోలో మాట్లాడుతూ నాని ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

జాతీయ అవార్డ్​పై నాని పోస్ట్​
గతంలో ఓ మంచి సినిమాకు జాతీయ అవార్డు రాకపోవడంపై నాని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టారు. దీనితోపై సోషల్ మీడియాలో రచ్చరచ్చ జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ ఏడాది ఉప్పెన జాతీయ ఉత్తమ చిత్రం అవార్డు, పుష్ప సినిమాలో నటనకు గాను అల్లు అర్జున్​కు జాతీయ ఉత్తమ నటుడు అవార్డు వచ్చాయి. దీనితో అల్లు, మెగా ఫ్యాన్స్​ నానికి వ్యతిరేకంగా సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మరికొందరు నానికి సపోర్టు చేశారు. ఇదే విషయాన్ని జగపతిబాబు ప్రస్తావించారు. దీనితో సోషల్​ మీడియాలో ఎదురవుతున్న నెగిటివిటీ గురించి నానీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"ఒకప్పుడు మంచి, చెడు వేర్వేరుగా చూసేవారు. మా బాల్యంలో తప్పు చేస్తే విమర్శిస్తారు, మంచి పని చేస్తే ప్రశంసిస్తారు అని నేర్చుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. మంచైనా, చెడు అయినా సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మనం అనుకున్న విషయాన్ని నేరుగా చెప్పినా, ఎంత స్మార్ట్​గా చెప్పినా విమర్శలు మాత్రం తప్పడం లేదు. మనం పెట్టిన పోస్టును అర్థం చేసుకున్నవారి కన్నా, అపార్థం చేసుకున్న వారే ఎక్కువగా ఉన్నారు. అయితే 'నా ఉద్దేశం అది కాదు' అని అందరికీ విడివిడిగా చెప్పలేము కదా! అలాగని మన మనస్సులోని మాటను చెప్పకుండా ఉండలేము.

ఒక వేళ మనం సోషల్ మీడియాలో ఏదైనా పోస్టు పెడితే, ఎవరు ఏమనుకుంటారో అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే, అది నరకప్రాయం అవుతుంది. అందువల్ల వీలైనంత వరకు కామెంట్లను పట్టించుకోకపోవడమే మంచిది. మనం చేయగలిగింది కూడా అంతే. అందుకే మనకు సరైనది అనిపించింది మనం చేసేయాలి. 'ఆ రోజు నేను మాట్లాడి ఉండాల్సింది కానీ మాట్లాడలేకపోయా' అనే బాధ ఓ పదేళ్ల తర్వాత ఉండకూడదు అని నా అభిప్రాయం" అని నాని చెప్పారు.

అన్నీ హిట్ కావాలని కోరుకుంటా!
ఇదో టాక్ షోలో, ఒకే రోజు విడుదలయ్యే సినిమాల గురించి నాని మాట్లాడారు. "మా హీరో సినిమా బాగా ఆడాలి. వేరే హీరోలది ఆడకూడదు" అని కొందరు అభిమానులు కోరుకుంటూ ఉంటారు. 'మన సినిమా హిట్​ కావాలి. పక్కవాడి సినిమా ఫ్లాప్​ అవ్వాలి' అని కొందరు ఇండస్ట్రీ వాళ్లు అంటుంటారు. కానీ నేను అలా కాదు. నా సినిమాలతో పాటు, అన్ని చిత్రాలు సూపర్ హిట్ కావాలని కోరుకుంటాను. ఎందుకంటే, అందరూ బాగుంటేనే మనం కూడా బాగుంటాం" అని నాని అన్నారు.

జై భీమ్​ సినిమాకు నేషనల్ అవార్డు రాకపోవడం ఏంటి?
2023లో ప్రకటించిన జాతీయ అవార్డుల లిస్ట్​లో తమిళ అగ్రనటుడు సూర్య నటించిన జై భీమ్​ లేదు. దీనితో నాని తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో 'బ్రోకెన్ హార్ట్​' ఎమోజీని పోస్ట్ చేశారు. అయితే తెలుగు పరిశ్రమకు వచ్చిన అవార్డుల గురించి ప్రస్తావించకుండా, ఓ తమిళ చిత్రం గురించి నానీ పోస్టు పెట్టడంపై అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు వచ్చాయి. దీనిపైనే తాజాగా నాని స్పందించారు.

'వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌'లో బాలయ్య పేరు- అరుదైన పురస్కారం అందుకున్న స్టార్ హీరో

సినీ కార్మికులకు వేతనాలు పెంచిన ఫిల్మ్‌ ఛాంబర్‌ - ఎంతంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

NANI ABOUT NATIONAL AWARDSNANI REACTS ON HIS SM POSTNANI INTERVIEW WITH JAGAPATHIBABUNANI IN JAYAMMU NISCHAYAMMURANANI ABOUT SOCIAL MEDIA NEGATIVITY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

మహిళలూ వారంలో ఏదో రోజు సెలవు తీసుకోండి - లేకపోతే ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు!

ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం! - ఈ 3 నెలల్లోనే ఎక్కువగా కొంటున్నారట

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.