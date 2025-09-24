ఓజీకి హైకోర్ట్ షాక్ - టికెట్ ధరల పెంపు ఉత్తర్వులు సస్పెండ్
ఓజీ సినిమా టికెట్ ధరల పెంపు ఉత్తర్వులు రద్దు- ఉత్తర్వులు జారీచేసిన జస్టిస్ శ్రవణ్ కుమార్
Published : September 24, 2025 at 3:18 PM IST
OG Movie Tickets : మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలోకి రానున్న ఓజీ మూవీకి షాక్ తగిలింది. ఓజీ సినిమా టికెట్ ధరల పెంపునకు అనుమతి ఉత్తర్వులను తెలంగాణ హైకోర్టు సస్పెండ్ చేసింది. ఈ మేరకు జస్టిస్ ఎన్.వి.శ్రవణ్ కుమార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
- ఓజీ టికెట్ ధరల పెంపునకు అనుమతిస్తూ మేమో జారీచేసిన హోంశాఖ
- హోంశాఖ మెమోను సవాల్ చేస్తూ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన మహేష్ యాదవ్
- టికెట్ల పెంపునకు అనుమతి ఇవ్వడానికి హోంశాఖ స్పెషల్ సీఎస్కు ఎలాంటి అధికారాలు లేవన్న పిటిషన్ తరపు న్యాయవాది
- హైదరాబాద్ పరిధిలో పోలీస్ కమిషనర్, జిల్లాల పరిధిలో జాయింట్ కలెక్టర్కు మాత్రమే మెమో జారీ చేసే అధికారం ఉందన్న పిటిషన్ తరపు న్యాయవాది
- టికెట్లు అధిక ధరకు విక్రయించకూడదని నిబంధనలు ఉన్నాయన్న పిటిషన్ న్యాయవాది
- గేమ్ చేంజర్ సినిమా సందర్భంగా హోంశాఖ అండర్ టేకింగ్ కూడా ఇచ్చిందన్న పిటిషనర్ న్యాయవాది
- పిటిషనర్ న్యాయవాది వాదనను పరిగణలో తీసుకున్న హైకోర్టు
- టికెట్ ధరల పెంపునకు అనుమతిస్తూ జారీచేసిన మెమోను సస్పెండ్ చేసిన జస్టిస్ ఎన్వీ శ్రవణ్ కుమార్
- తదుపరి విచారణ వచ్చే నెల 9వ తేదీకి వాయిదా
కాగా, సెప్టెంబర్ 24 రాత్రి 9 గంటలకు ప్రీమియర్ షోలకు అనుమతి ఇస్తూ ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ షోల టికెట్ ధరను రూ.800 (జీఎస్టీతో సహా)గా నిర్ణయించారు. ఇక తొలి వారం రోజుల పాటు అంటే అక్టోబర్ 4 వరకు సింగిల్ స్క్రీన్లలో రూ.100, మల్టీప్లెక్స్లలో రూ.150 (జీఎస్టీతో సహా) టికెట్ ధరల పెంపునకు కూడా అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ అనుమతులనే తాజాగా కోర్టు రద్దు చేసింది.