ఓజీకి హైకోర్ట్ షాక్ - టికెట్‌ ధరల పెంపు ఉత్తర్వులు సస్పెండ్

ఓజీ సినిమా టికెట్ ధరల పెంపు ఉత్తర్వులు రద్దు- ఉత్తర్వులు జారీచేసిన జస్టిస్ శ్రవణ్ కుమార్

September 24, 2025 at 3:18 PM IST

OG Movie Tickets : మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలోకి రానున్న ఓజీ మూవీకి షాక్ తగిలింది. ఓజీ సినిమా టికెట్ ధరల పెంపునకు అనుమతి ఉత్తర్వులను తెలంగాణ హైకోర్టు సస్పెండ్ చేసింది. ఈ మేరకు జస్టిస్ ఎన్.వి.శ్రవణ్ కుమార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

  • ఓజీ టికెట్ ధరల పెంపునకు అనుమతిస్తూ మేమో జారీచేసిన హోంశాఖ
  • హోంశాఖ మెమోను సవాల్ చేస్తూ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన మహేష్ యాదవ్
  • టికెట్ల పెంపునకు అనుమతి ఇవ్వడానికి హోంశాఖ స్పెషల్ సీఎస్​కు ఎలాంటి అధికారాలు లేవన్న పిటిషన్ తరపు న్యాయవాది
  • హైదరాబాద్ పరిధిలో పోలీస్ కమిషనర్, జిల్లాల పరిధిలో జాయింట్ కలెక్టర్​కు మాత్రమే మెమో జారీ చేసే అధికారం ఉందన్న పిటిషన్ తరపు న్యాయవాది
  • టికెట్లు అధిక ధరకు విక్రయించకూడదని నిబంధనలు ఉన్నాయన్న పిటిషన్ న్యాయవాది
  • గేమ్ చేంజర్ సినిమా సందర్భంగా హోంశాఖ అండర్ టేకింగ్ కూడా ఇచ్చిందన్న పిటిషనర్ న్యాయవాది
  • పిటిషనర్ న్యాయవాది వాదనను పరిగణలో తీసుకున్న హైకోర్టు
  • టికెట్ ధరల పెంపునకు అనుమతిస్తూ జారీచేసిన మెమోను సస్పెండ్ చేసిన జస్టిస్ ఎన్​వీ శ్రవణ్ కుమార్
  • తదుపరి విచారణ వచ్చే నెల 9వ తేదీకి వాయిదా

కాగా, సెప్టెంబర్ 24 రాత్రి 9 గంటలకు ప్రీమియర్ షోలకు అనుమతి ఇస్తూ ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ షోల టికెట్ ధరను రూ.800 (జీఎస్టీతో సహా)గా నిర్ణయించారు. ఇక తొలి వారం రోజుల పాటు అంటే అక్టోబర్ 4 వరకు సింగిల్ స్క్రీన్‌లలో రూ.100, మల్టీప్లెక్స్‌లలో రూ.150 (జీఎస్టీతో సహా) టికెట్ ధరల పెంపునకు కూడా అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ అనుమతులనే తాజాగా కోర్టు రద్దు చేసింది.

