'ఓజీ' ప్రీమియర్స్​కు గ్రీన్ సిగ్నల్- టికెట్ రేట్ ఏపీలో కన్నా తక్కువే!

ఓజీ ప్రీమియర్స్​కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్- PK ఫ్యాన్స్​ గెట్​రెడీ

OG Premieres
OG Premieres (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read
OG Premieres : టాలీవుడ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ లీడ్ రోల్‌లో నటించిన ఓజీ సినిమా కోసం అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రియులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ మూవీపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ పాన్ఇండియా సినిమాక, దసరా కానుకగా సెప్టెంబర్ 25 వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ రిలీజ్‌కు సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల అభిమానలుకు ఓ గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది.

ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్​కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. రిలీజ్​కు ముందు రోజు అంటే సెప్టెంబర్ 24న ప్రీమియర్ షోలు కూడా పడనున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో త్వరలో ప్రీమియర్ షోలకు ప్రీ-బుకింగ్ ప్రారంభం కానుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే బెనిఫిట్ షోలు, 10 రోజుల పాటు టికెట్ ధరల పెంపునకు అనుమతి ఇచ్చింది. సెప్టెంబర్ 25 అర్ధరాత్రి 1 గంట షో టికెట్ ధరను రూ.1000 (జీఎస్టీతో సహా)గా నిర్ణయించారు.

అలాగే తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 24 రాత్రి 9 గంటలకు ప్రీమియర్ షోలకు అనుమతి ఇస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ షోల టికెట్ ధరను రూ.800 (జీఎస్టీతో సహా)గా నిర్ణయించారు. అక్టోబర్ 4 వరకు సింగిల్ స్క్రీన్‌లలో రూ.100, మల్టీప్లెక్స్‌లలో రూ.150 (జీఎస్టీతో సహా) టికెట్ ధరల పెంపునకు కూడా అనుమతి లభించింది. ఈ అనుమతులపై చిత్ర నిర్మాతలు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకటరెడ్డికు సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఓవర్సీస్​లో జోరు
అటు ఓవర్సీస్‌లో ఇప్పటికే ప్రీమియర్ షోలకు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ జోరుగా సాగుతోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా 50 వేల టికెట్లు సేల్ అయ్యాయి. ఓవరాల్​గా 1.75 మిలియన్ డాలర్ వసూళ్లు కూడా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ద్వారానే వచ్చాయి. రిలీజ్ తర్వాత ఈ సినమా జోరు ఓవర్సీస్​లో మరింత జోరుగా ఉండనుంది.

ట్రైలర్ అప్పుడే
ఇక ఫ్యాన్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఓజీ సినిమా ట్రైలర్ సెప్టెంబర్ 21న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ ట్రైలర్ కోసం అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అలాగే ఇప్పటికే సినిమా నుంచి రిలీజై ఫైర్ స్ట్రోమ్, సువ్వి సువ్వి పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. రీసెంట్​గా పవన్ స్వయంగా పాడిన వాషి యో వాషి సాంగ్​ను రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది యూట్యూబ్​లో ట్రెండింగ్​లో దూసుకుపోతోంది.

కాగా, ఓజీ లో పవన్ సరసన ప్రియాంకా అరుళ్ మోహన్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మీ విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అర్జున్ దాస్, శ్రియా రెడ్డి, ప్రకాష్ రాజ్, హరీష్ ఉత్తమన్, అభిమన్యు సింగ్, సిరి లేళ్ల (నారా రోహిత్ కాబోయే భార్య) తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం సమకూర్చగా, డీవీవీ దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని గ్రాండ్‌గా నిర్మించారు. ఈ భారీ చిత్రం అభిమానుల అంచనాలను అందుకుంటూ బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టిస్తుందని ఆశిస్తున్నారు.

ఖాయమైన 'ఓజీ' ఆంధ్ర ప్రీమియర్స్​ - మరి తెలంగాణ సంగతేంటి?

ఓజీ ఆ విషయంలో నో ఛాన్స్- పవన్​ ఫ్యాన్​కు నిరాశ తప్పేలా లేదు!

