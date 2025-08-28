Mirai Movie Trailer : తేజ సజ్జ- దర్శకుడు కార్తీక్ ఘటమనేని కాంబో వస్తున్న యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ 'మిరాయ్'. పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరి బ్యానర్పై తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూవీని రీలీజ్ కాబోతోంది. గురువారం ఈ మూవీ మూవీ ట్రైలర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. రితిక నాయక్, మంచు మనోజ్, జగపతిబాబు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ మూవీ ట్రైలర్ ఎలా ఉందంటే!
మిరాయ్ టీజర్ ఎలా ఉందంటే
'మిరాయ్' ట్రైలర్ మొదటి ఫ్రేమ్ నుంచే ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. దూసుకుపోతున్న రైలు సీన్తో ట్రైలర్ స్టార్ట్ కాగా, 'ఈ ప్రమాదం ప్రతి గ్రంథాన్ని చేరబోతుంది' అంటూ వచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ ఆసక్తిని పెంచింది. ట్రైలర్లో మొదట మనోజ్, రీతిక పాత్రలను మేకర్స్ పరిచయం చేశారు. 'ఈ దునియాలో ఏదీ నీది కాదు భయ్యా' అంటూ తేజ ట్రెండీ లుక్లో కనిపించాడు. 'ఈ రోజు నీ దగ్గర రేపు నా దగ్గర' అంటూ వినిపించే డైలాగ్, రీతిక చెప్పిన 'నిన్ను నమ్మే వాళ్ల కోసం నిలబడు' అనే మాటలు కథలో ఎమోషనల్ యాంగిల్ను చూపించాయి. ఈ క్రమంలో మనోజ్ విలన్గా పవర్ఫుల్ లుక్తో ఎంట్రీ ఇస్తూ 'నా ప్రస్తుతం ఊహాతీతం' అంటూ సింహాసనంపై దర్శనమిచ్చాడు.
జగపతి బాబు డైలాగ్ 'తొమ్మిది గ్రంథాలు వాడికే దొరికితే పవిత్ర గ్రంథంలో పారేది రక్తం' అనగానే సస్పెన్స్ పెరిగింది. ఈ గ్రంధాలే కథలో ప్రధానాంశమని స్పష్టమైంది. శ్రీరాముడు పుట్టిన స్థలం త్రేతా యుగంలో పుట్టిన ఆయుధం' అంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన కర్రలాంటి ఆయుధాన్ని చూపించారు. మంచుకొండల్లో తేజ సజ్జా విజువల్స్, యాక్షన్ సీన్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. ట్రైలర్ చివర్లో శ్రియా పాత్ర తేజకు 'నీకు సాయం అవసరం' అని చెప్పగానే, కొండపై శ్రీరాముడు దర్శనమిచ్చిన సీన్ గూస్బంప్స్ను రేకెత్తించింది.
2 నిమిషాల 59 సెకన్ల నిడివి గల ఈ ట్రైలర్లో డ్రాగన్ ఎంట్రీ, శ్రీరాముడి విజువల్ దివ్యమైన అనుభూతిని కలిగించాయి. గౌరహరి అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రతి సన్నివేశానికి సరైన భావాన్ని కలిగించింది. ట్రైలర్లోనే కథా కాన్సెప్ట్ స్పష్టంగా చూపించారు మేకర్స్.
'యోధా'లా తేజ సజ్జా
తొలుత సామాన్యుడిలా కనిపించే తేజ సజ్జా, అద్భుతమైన మార్పు పొందుతూ 'సూపర్ యోధా'గా నిలిచాడు. ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, యాక్షన్ స్టంట్స్, నటన అన్ని కలసి ట్రైలర్ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. అదే సమయంలో మంచు మనోజ్ విలన్గా కనిపించారు. రీతికా నాయక్ హీరోయిన్ పాత్రలో ఆకట్టుకోగా, శ్రియా శరణ్, జగపతి బాబు, జయరామ్ కీలక పాత్రలో కనిపిస్తారు.
సినిమాటోగ్రాఫర్గా పేరు పొందిన కార్తిక్ ఘట్టమనేని, ఈసారి దర్శకుడిగా తన ప్రతిభను నిరూపించాడు. విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉండగా, రైటింగ్, డైరెక్షన్లోను ఆయన స్టైల్ స్పష్టంగా కనిపించింది. టెక్నికల్ టీమ్, ప్రొడక్షన్ వర్క్ కూడా బలంగా కనిపించాయి.
గౌరహరి అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రతిఫ్రేమ్ను కొత్తగా చూపించింది. ముఖ్యంగా శ్రీరాముడి సన్నివేశంలో వినిపించిన సంగీతం ప్రేక్షకులను బాగా అలరించింది. ఈ మోస్ట్ అవైటెడ్ ఫాంటసీ ఎపిక్ సెప్టెంబర్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
