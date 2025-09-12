'మిరాయ్' రివ్యూ- సూపర్ హీరో స్టోరీ మెప్పించిందా?

ETV Bharat / entertainment

Published : September 12, 2025 at 2:07 PM IST

Mirai Review : సినిమా : మిరాయ్‌; నటీనటులు: తేజ సజ్జా, మంచు మనోజ్‌, రితికా నాయక్‌, జగపతిబాబు, శ్రియ శరణ్‌, జయరామ్‌, రాజేంద్రనాథ్‌, పవన్‌ చోప్రా తదితరులు; రచన, దర్శకత్వం: కార్తిక్‌ ఘట్టమనేని, మ్యూజిక్ : గౌర హరి; ఎడిటింగ్‌: ఎ.శ్రీకర్‌ ప్రసాద్‌, సినిమాటోగ్రఫీ,నిర్మాత: టీజీ విశ్వప్రసాద్‌, కీర్తి ప్రసాద్‌; రిలీజ్ డేట్ : 12-09-2025

'హను- మాన్‌'తో భారీ విజయం అందుకున్న తేజ సజ్జా తాజాగా 'మిరాయ్‌'తో సూపర్‌ యోధాగా అడ్వెంచర్ యాక్షన్‌ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. 'ఈగల్‌' సినిమా తర్వాత దర్శకుడు కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని తెరకెక్కించిన చిత్రమిది. మంచు మనోజ్‌ ఇందులో కీలక పాత్ర పోషించడం టీజర్, ట్రైలర్లు అద్భుతమైన విజువల్స్‌తో ఆకట్టుకోవడంతో ఈ సినిమాపై ఫుల్ హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. మరి మిరాయ్ అంచనాలను అందుకుందా?

స్టోరీ ఏంటంటే?
సామ్రాట్‌ అశోక్‌ కళింగ యుద్ధం తర్వాత జరిగిన విధ్వంసాన్ని చూసి తీవ్ర పశ్చాత్తాపానికి లోనవుతాడు. ఆ విధ్వంసానికి కారణమైన దైవశక్తిని తొమ్మిది గ్రంథాలుగా ఏర్పరిచి, వాటి సంరక్షణను తొమ్మిది మంది యోధులకు అప్పగిస్తాడు. కాలక్రమంలో, ఈ గ్రంథాలపై దుష్టశక్తి మహావీర్‌ లామా (మంచు మనోజ్‌) కన్ను పడుతుంది. తన తంత్ర శక్తులతో ఎనిమిది గ్రంథాలను, వాటిని రక్షించిన యోధులను ఓడించి వాటిని స్వాధీనం చేసుకుంటాడు. కానీ అతనికి అవసరమైన అమరత్వం పొందాలంటే, చివరి గ్రంథం కావాలి.

ఆ తొమ్మిదో గ్రంథాన్ని రక్షించేది అంబిక (శ్రియ). మహావీర్‌ రూపంలో రానున్న విపత్తును ముందుగానే గ్రహించిన ఆమె, తన కుమారుడు వేద (తేజ సజ్జా) భవిష్యత్‌ కాపాడాలని చిన్ననాటి నుంచే దూరం చేస్తుంది. అనాథలా పెరిగిన వేద, తన బాధ్యతను ఎలా తెలుసుకుంటాడు? తల్లి ఆశయాన్ని ఎలా నెరవేర్చాడు? మహావీర్‌ లామాను ఎదుర్కొనడంలో రాముడు సృష్టించిన మిరాయ్‌ అస్త్రం ఎంటి? ఈ పోరులో ఎవరు నెగ్గారు? అనేది తెరపై చూడాల్సిందే.

సినిమా సాగిందిలా
తొమ్మిదిగా ఉండే పవిత్ర గ్రంథాల సహాయంతో అమరత్వం పొందాలనే ఆశతో, ప్రపంచాన్ని తన విధంగా మలచాలనుకునే ఒక అగాథ శక్తికి, ఆ విపత్తును నిలువరించేందుకు దైవ సంకల్పంతో జన్మించిన ఓ యువకుడికి మధ్య జరిగిన యుద్ధమే ఈ కథా సారాంశం. ఈ థీమ్‌ను టీజర్‌, ట్రైలర్‌లలోనే వెల్లడించినప్పటికీ, దాన్ని తెరపై దర్శకుడు ఎలా చూపించారన్నదే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి కలిగేలా చేసింది. దర్శకుడు కార్తీక్‌ రూపొందించిన ప్రత్యేక ప్రపంచం, శ్రీరాముడి కాలంతో కథను ముడిపెట్టిన తీరు, మిరాయ్ అస్త్రంగా రాముని కోదండాన్ని చొరవగా ఉపయోగించిన విధానం సినిమాకు కొత్త అనుభూతిని అందిస్తాయి.

తల్లి కొడుకుల మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని ప్రధానంగా చూపించిన తీరు, కథకు భావోద్వేగాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఇది పిల్లల్నీ పెద్దల్నీ ఆకట్టుకునేలా తీర్చిదిద్దారు. ప్రారంభం నుంచే ప్రభాస్ వాయిస్ ఓవర్‌తో కళింగ యుద్ధం, తొమ్మిదో గ్రంథాల విశిష్టతను పరిచయం చేసిన తీరు ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. కథలో అంబిక, మహావీర్ లామా పాత్రల మధ్య వచ్చే ఉత్కంఠభరిత సమరానికి బలమైన పునాది వేసింది. అంబిక తన కుమారుడిని వేదను ఆ భయంకర శక్తికి ఎదురయ్యే యోధుడిగా తయారు చేయాలన్న సంకల్పంతో అతన్ని దూరంగా పెంచుతుంది.

ఇక వేద పరిచయ దృశ్యం, చార్మినార్ నేపథ్యంలో ప్రవేశించడం, తర్వాత వచ్చే యాక్షన్ సన్నివేశాలు, థియేటర్లో ఓ ప్రత్యేక అనుభూతిని పంచుతాయి. వేద తన ఆత్మగత కథ, తల్లి ఆశయాన్ని గ్రహించి మిరాయ్ అస్త్రాన్ని పొందేందుకు చేసే ప్రయాణం కథను మరింత ఉత్కంఠగా మార్చుతుంది. ఇంటర్వెల్​కు ముందు చూపించిన సంపాతి ఎపిసోడ్, దాన్ని మలచిన దృశ్యకావ్యం ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటుంది. తల్లి జాడను వెతుకుతూ, తొమ్మిదవ గ్రంథం దాచిన స్థలాన్ని ఎలా కనిపెట్టాడన్నదే సెకండ్ హాఫ్​కు హైలైట్.

మహావీర్ లామాతో వేదకు మధ్య జరిగిన తుదిపోరు, మిరాయ్ శక్తిని అతను ఎలా ఉపయోగించాడన్నది క్లైమాక్స్‌లో ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. రైలు యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌, రాముడి నేపథ్యంతో సాగిన తుదిపర్వాలు నిజంగా హై ఓల్టేజ్ యాక్షన్‌తో కూడినవి. కాస్త బలహీనంగా కనిపించే మహావీర్ లామా ఫ్లాష్‌బ్యాక్ మినహా, మిగిలిన భాగాలన్నీ మెప్పించగలవే. చివరగా, కొనసాగింపుగా 'మిరాయ్ 2'కి తలుపులు తెరిచేలా ముగింపు పెట్టడం, ప్రేక్షకుల్లో మరోసారి ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది.

బలాలు

  • తేజ సజ్జా, మంచు మనోజ్‌ నటన
  • యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్‌
  • విరామ, పతాక ఘట్టాలు

బలహీనతలు

  • సాగదీతగా కొన్ని సన్నివేశాలు

చివరిగా: 'మిరాయ్‌' కనులవిందు, యాక్షన్‌ పసందు!

గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!

