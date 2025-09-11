'తేజ ఎప్పుడూ మాట మార్చడు- ఎవరు అడిగినే అదే చెప్తాడు!'
తేజ సజ్జపై నెటిజన్ల ప్రశంసలు- ఆ విషయంలో ప్రేరణ పొందొచ్చంట!
Published : September 11, 2025 at 12:31 PM IST
Teja Sajja Favourite Actors: 'చూడాలని ఉంది' సినిమాతో ఛైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా తన కెరీర్ను సినిమా ఇండస్ట్రీలో మొదలు పెట్టిన తేజ సజ్జా 'జాంబి రెడ్డి' చిత్రంతో హీరోగా ప్రేక్షకుల నుంచి ఆదరణ సంపాదించుకున్నారు. టాలీవుడ్ బిగ్ హీరోలతో చిన్నప్పుడే తాను స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం తేజా నటించిన 'మిరాయ్' సినిమా ప్రమోషన్లో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. కాగా, ప్రముఖ బాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్ కరణ్ జోహర్ టాక్ షోలో పాల్గొన్నారు. అందులో కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. అవేంటంటే!
'మిరాయ్' సినిమా ప్రమోషన్స్ భాగంగా కరణ్ షోకు తేజా గెస్ట్గా వెళ్లారు. ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా భారతీయ సినీ ప్రపంచంలో తనకు ఇష్టమైన నటుడు ఎవరని ప్రశ్నించారు హోస్ట్. అప్పుడు వెంటనే తేజ, తనకు చిరంజీవి అంటే ఇష్టమని తెలిపారు. అలానే బాలీవుడ్లో ఎవరు తన ఫేవరెట్ యాక్టర్ అని అడగగా, దానికి తనకు షారుక్ ఖాన్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ అని తెలియజేశారు.
ఇది ఇలా ఉండగా, ఇండియన్ సినిమాలో మీరు ఎక్కువగా ఇష్టపడే ఫీమేల్ హీరోయిన్ ఎవరు అని నిర్మాత ప్రశ్నించారు. దానికి సమంత అని బదులిచ్చారు. నిజంగానే ఆమె మంచి యాక్టర్ అంటూ కరణ్ ప్రశంసలు కురిపించారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీంతో తేజ సజ్జాను ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు నెటిజెన్లు.
తేజా సజ్జా మాటలు విన్న సినీ ప్రియులు, అతని చూసి ప్రేరణ పొందడానికి మరొక విషయం బయటికి వచ్చిందంటూ కామెంట్స్లో తెలుపుతున్నారు. తెలుగు మీడియాతో కాకుండా వేరే ఏ మీడియాతో మాట్లాడినా అతను మాట మార్చరు అంటూ తమ మెచ్చుకుంటున్నారు. ఎవరు ఎన్ని సార్లు అడిగిన మొదటగా తన అభిమాన నటుడు ఎవరంటే, చిరంజీవి పేరు మాత్రమే బయటికి వస్తుంది. అలానే ఫీమేల్ హీరోయిన్లో సమంత పేరు మాత్రమే చెప్తారంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
Another quality to admire in #TejaSajja is that he doesn’t twist names when speaking with non-Telugu media. He goes to Hindi media and clearly says #Chiranjeevi sir is his inspiration as soon as the question is asked, and similarly mentions #Samantha's name#Mirai pic.twitter.com/cMOWjt9fZG— Vedi..VediGa... (@vedivediga) September 10, 2025
మిరాయ్ సినిమా విషయానికి వస్తే
తేజ సజ్జా- దర్శకుడు కార్తీక్ ఘటమనేని కాంబో వస్తున్న యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ 'మిరాయ్'. మంచు మనోజ్ విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరి బ్యానర్పై తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూవీ రీలీజ్ కాబోతోంది. అగస్ట్ 28న ఈ మూవీ ట్రైలర్ను మేకర్స్ ప్రసాద్ ఐమ్యాక్స్లో విడుదల చేశారు. రితికా నాయక్, జగపతిబాబు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. వైబ్ ఉంది సాంగ్ చిత్రంపై ఫుల్ వైబ్ను క్రియేట్ చేస్తుంది.అలానే ట్రైలర్కు భారీ రెస్పాన్స్ అందింది.
తొలుత సామాన్యుడిలా కనిపించే తేజ సజ్జా, అద్భుతమైన మార్పు పొందుతూ 'సూపర్ యోధా' గా నిలిచాడు. ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, యాక్షన్ స్టంట్స్, నటన అన్ని కలసి ట్రైలర్ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. సినిమాటోగ్రాఫర్గా పేరు పొందిన కార్తిక్ ఘట్టమనేని ఈసారి దర్శకుడిగా తన ప్రతిభను నిరూపించాడు. విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉండగా, రైటింగ్, డైరెక్షన్లోను ఆయన స్టైల్ స్పష్టంగా కనిపించింది. టెక్నికల్ టీమ్, ప్రొడక్షన్ వర్క్ కూడా బలంగా కనిపించాయి. గౌరహరి అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రతిఫ్రేమ్ను కొత్తగా చూపించింది. ముఖ్యంగా శ్రీరాముడి సన్నివేశంలో వినిపించిన సంగీతం ప్రేక్షకులను బాగా అలరించింది.
