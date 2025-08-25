Chiranjeevi Shiva Thandavam: నటుడిగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం సంపాదించుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఏడు పదుల వయసు దాటినా కూడా ఇంకా అదే తరహా ఎనర్జీతో కొనసాగుతున్నారు. నేటి యువతరం కంటే వేగంగా సినిమాలు చేస్తూ, అదిరిపోయే డ్యాన్స్తో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూ తన ఫాలోయింగ్ను మరింత పెంచుకుంటున్నారు. "వయసు కేవలం ఒక నెంబర్ మాత్రమే" అని నిరూపిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తోటి నటీనటులతో ఎంతో స్నేహంగా ఉంటారని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. టాలెంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని గుర్తించి అవకాశాలు ఇచ్చిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి. వెండితెర వెనుక కూడా ఆయన ఎంతో స్నేహపూర్వకంగా ఉంటారని అందరూ చెబుతుంటారు. తాజాగా సీనియర్ నటుడు తనికెళ్ల భరణి, చిరంజీవితో గడిపిన కొన్ని మధుర క్షణాలను పంచుకున్నారు. "నేను పాడిన పాటకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి శివతాండవం చేయడం నా జీవితంలో మర్చిపోలేని ఘట్టం" అని ఆయన తెలిపారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే
ఒకే తరహా క్రేజ్తో!
150కి పైగా సినిమాలు చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రతి సినిమాలోనూ విభిన్నమైన పాత్రలు పోషించి, ఎన్నో ఏళ్లపాటు నెంబర్ వన్ హీరోగా కొనసాగారు. 70 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత కూడా ఒకే తరహా క్రేజ్తో కొనసాగిన హీరోలు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో లేరు. మెగాస్టార్ మాత్రమే అద్భుతమైన స్టార్డమ్తో కొనసాగుతూ, విభిన్నమైన సినిమాలు చేస్తున్నారు. నటుడిగా మాత్రమే కాకుండా ఫైట్స్లో కూడా ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేసిన ఘనత ఆయనది.
ఇండస్ట్రీ హిట్ ఇంద్ర
మెగాస్టార్ కెరీర్లో ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలు ఉన్నాయి. అందులో మాస్ ఆడియన్స్కి ఎక్కువగా నచ్చిన ఇంద్ర టాప్ లిస్ట్లో ఉంటుంది. బి. గోపాల్ దర్శకత్వంలో అశ్విని దత్ నిర్మించిన ఈ సినిమా 2002లో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఆ సినిమా అప్పట్లో ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది. 10 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించగా దాదాపు 50 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ సాధించి, సౌత్ ఇండస్ట్రీ మొత్తంలోనే టాప్ కలెక్షన్స్ అందుకున్న సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
కాశీ షూటింగ్ సమయంలో
ఆ సినిమా షూటింగ్ కాశీలో జరుగుతున్న సమయంలోనే మర్చిపోలేని ఒక అద్భుతమైన మూమెంట్ చోటుచేసుకుందని తనికెళ్ల భరణి తెలిపారు. "శివతత్వం"పై నేను పాడిన పాటకు చిరంజీవి చేసిన డాన్స్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిందని అన్నారు. ఇంద్ర సినిమా షూటింగ్ సమయంలో కాశీలో ఉన్నప్పుడు న్యూ ఇయర్ పార్టీని అందరం కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. ఆ సాయంత్రం నేను పాట పాడుతుండగా ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం, వేణుమాధవ్, MS సత్యనారాయణ, బ్రహ్మానందం వంటి కళాకారులు కూడా అక్కడే ఉన్నారు. నేను పాడుతుంటే వేణుమాధవ్ అందులో మ్యూజిక్ కలిపాడు. పక్కన ఉన్న వస్తువులతోనే మ్యూజిక్ క్రియేట్ చేశాడు. అదే సమయంలో చిరంజీవి మళ్లీ పాడమని చెప్పి, నేను పాడుతుండగా ఆయన శివుడి తరహాలో శివతాండవం చేశారు. ఆయన నాట్యం చేస్తుంటే అందరూ ఆశ్చర్య పోయారు. అనుకోకుండా జరిగిన ఆ మూమెంట్ లో మెగాస్టార్ అలా చేయడం లైఫ్ టైమ్ మెమోరి నాకు. ముఖ్యంగా అక్కడే ఉన్న దర్శకుడు రాఘవేంద్రరావు, చిరంజీవిపై పువ్వులు చల్లారు. ఆ రోజు నా జీవితంలో మర్చిపోలేని క్షణం" అని భరణి గుర్తు చేసుకున్నారు.