హీరోయిన్గా కాదు డైరెక్టర్గా సూర్య కూతురు- పేరెంట్స్ బ్యానర్తోనే డెబ్యూ!
దియా సూర్య దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'లీడింగ్ లైట్'
Published : September 27, 2025 at 11:50 AM IST
Surya Daughter Debut : కోలివుడ్ స్టార్స్ సూర్య–జ్యోతికల కూతురు దియా కేవలం 17 ఏళ్ల వయసులోనే దర్శకత్వ రంగంలో అడుగుపెట్టారు. తన తొలి షార్ట్ఫిల్మ్తో వినూత్నమైన కాన్సెప్ట్ను ఎంచుకుని ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. బాలీవుడ్ మహిళా గాఫర్ల జీవన ప్రయాణాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చేందుకు షార్ట్ ఫిల్మ్ను రూపొందించారు. తన తొలి ప్రాజెక్ట్కు తల్లిదండ్రుల ప్రొడక్షన్ హౌస్ 2డీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్పైనే నిర్మించారు.
13 నిమిషాల నిడివి గల ఈ డాక్యు డ్రామాలో బాలీవుడ్లో లైటింగ్ టెక్నీషియన్స్గా పనిచేస్తున్న మహిళల కష్టాలు, సవాళ్లు, పట్టుదలని చూపించారు. సాధారణంగా ఆ పనిని పురుషులే ఎక్కువగా చేస్తారు. కానీ, ఆ రీతిని బద్దలుకొట్టి రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన మహిళల నిజజీవిత అనుభవాలను ఇందులో చూపించారు. హేటల్ డెద్దియా, ప్రియాంకా సింగ్, లీనా గంగుర్డే అనే ముగ్గురు మహిళాగ్రాఫర్లు తమ ప్రయాణం, శారీరక భావోద్వేగ ఒత్తిడులు, కెరీర్ను ఎలా మలచుకున్నారన్న విషయాలను పంచుకున్నారు.
ప్రస్తుతం ఆ లఘ చిత్రం లాస్ ఏంజిల్స్లోని రెజెన్సీ థియేటర్లో సెప్టెంబర్ 26 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ స్పెషల్ స్క్రీనింగ్తో 2026 ఆస్కార్ అవార్డ్స్లో బెస్ట్ డాక్యుమెంటరీ షార్ట్ కేటగిరీకి అర్హత సాధించే అవకాశం ఉంది. అయితే సూర్య–జ్యోతికలు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. "మా కూతురు దియా తీసిన 'లీడింగ్ లైట్' సినిమాకు మేం సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు గర్వపడుతున్నాం. బాలీవుడ్ మహిళా గ్రాఫర్ల జీవన ప్రయాణం మీద వెలుగు ప్రసరించే ఆ లఘు చిత్రాన్ని అందరికీ చేరువ చేయడం సంతోషంగా ఉంది" అని తెలిపారు.
షారుఖ్ కుమారుడు కూడా!
షారుఖ్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ తొలి ప్రాజెక్ట్గా "The Bads of Bollywood" అనే వెబ్సిరీస్ తెరకెక్కించారు. ఆ సిరీస్ను నెట్ఫ్లిక్స్లో 2025 సెప్టెంబర్ 18న విడుదల చేశారు. బాలీవుడ్లో అవుట్సైడర్స్ ఎదుర్కొనే సవాళ్లను వ్యంగ్యంతో చూపించే కథ ఇది. రెడ్ ఛిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించిన ఆ సిరీస్ ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సూర్య సినిమాల విషయానికి వస్తే
ఇటీవల విడుదలైన కంగువా, రెట్రో మూవీలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. కానీ సరైన హిట్లను అందుకోలేకపోయారు. యాక్టింగ్కు మాత్రం మంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇప్పుడు సూర్య కెరీర్లో ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉన్న "సూరరై పొట్రు" హిందీ రీమేక్లో అతిథి పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడనే వార్తలు ఉన్నాయి. కోలీవుడ్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్తో సూర్య చేస్తున్న "విక్రమ్ సీక్వెల్" (LCU లో భాగం)పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. వేట్రిమారన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న "వడివాసల్" కూడా చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రాజెక్ట్. ఈ సినిమా జల్లికట్టు నేపథ్యంతో తెరకెక్కుతుండగా, సూర్య మాస్ లుక్లో కనిపించబోతున్నారు. తన కూతురు దియా సూర్య దర్శకురాలిగా ఎంట్రీ ఇవ్వడం ఒకవైపు గర్వంగా ఉండగా, మరోవైపు సూర్య తన సొంత సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు.
సౌత్లో ఎన్నో సినిమాలు చేశా- కానీ పోస్టర్పై హీరోయిన్ల ఫొటో వేయరు!- జ్యోతిక సంచలన కామెంట్స్