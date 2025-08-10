Essay Contest 2025

బోల్డ్​ సీన్స్​ సీక్రెట్ చెప్పేసిన తమన్నా- స్క్రీన్​పై చూసేదంతా ఫేక్ అంట! - TAMANNAH ON BOLD SCENES

బోల్డ్ సీన్స్​పై తమన్నా రియాక్షన్-

Tamannah Reaction On Bold Scenes
Tamannah Reaction On Bold Scenes (Source: Thamannah Insta)
Published : August 10, 2025 at 11:34 AM IST

Tamannah On Bold Scenes : ఇండస్ట్రీలో ఎంత పెద్ద స్టార్ హీరోయిన్​ అయినా, కొన్ని సార్లు సెట్​లో ఇబ్బందులు తప్పవు. ముఖ్యంగా సినిమాలో షూట్​ చేసే కొన్ని సన్నివేశాలకు తగ్గట్టు చేయాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బోల్డ్​ సీన్స్​ విషయంలో. అయితే ఇలాంటి ఇబ్బందులు మిల్క్ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా కూడా ఎదుర్కొన్నారట. అలాగే ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్థాయిలో ట్రోల్స్​కు కూడా గురయ్యారట. దీనిపై తాజాగా జరిగిన ఓ ఇంటర్యూలో స్పందించారు.

తన అందం, నటనతో అందరిని కట్టి పడేసింది తమన్నా. రెండు దశాబ్దాల తన సినిమా కెరీర్​లో అనేక హిట్ సినిమాల్లో నటించింది. అయితే ఒకప్పుడు ఆమె ఏ సినిమాకైనా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వాలంటే,​ కచ్చితంగా నో కిస్​, ఇంటిమేషన్ సీన్స్​ లేకుండా ఉంటాలని కండిషన్ పెట్టేదట! ఒక నటిగా తానకు తానే కొన్ని పరిమితులు పెట్టుకుందట. అయితే స్ట్రాంగ్​ కంటెంట్ ఉన్న స్టోరీలో బోల్డ్ సీన్స్​ అత్యవసరమైతే తప్పని పరిస్థితుల్లో చేశానని చెప్పింది. అలా లస్ట్​ స్టోరీస్​ వెబ్​ సిరీస్​తో ఆ రూల్​ను బ్రేక్​ చేసింది మిల్క్ బ్యూటీ.

అయితే సినిమాలు, సిరీస్​ల్లో కెమెరా ముందు బోల్డ్ సీన్స్ ఎలా షూట్ చేస్తారో తాజా ఇంటర్వ్యూలో క్లియర్​గా చెప్పింది.​ బోల్డ్​ సీన్స్​ చేయడం పూర్తిగా ఫేక్​. అవన్నీ సెట్​లో కోచ్​ పర్యావేక్షణలోనే చిత్రీకరిస్తారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. నటి​కి ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా పర్యావేక్షిస్తూ షూటింగ్ నిర్వహిస్తారు. అయితే సీన్​కు అవసరమైతేనే తప్పా తాను అలాంటివి షూట్​ చేయడానికి ముందుకు రానని మిల్క్ బ్యూటీ తెలిపింది.

వాళ్లకు పరిమితులు!
అలానే ఈ సీన్​ జరిగేటప్పుడు ముఖ్యంగా మేల్​ కో- స్టార్​కు కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తారు. హీరోయిన్​ను ఎక్కడ తాకవచ్చు, ఎక్కడ తాకకూడదు అని కోచ్​ స్ట్రాంగ్​గా చెప్పి గమనిస్తూ ఉంటారు. చాలా జాగ్రత్తగా, సున్నితంగా, సరైన నియమాలతోనే ఈ సీన్స్​ చిత్రీకరిస్తారు. కోచ్ ప్రతి కదలికను గమనిస్తూ, అచ్చం డ్యాన్స్​ స్టెప్స్​ కొరియోగ్రాఫీ చేసినట్టే బోల్డ్​ సీన్స్​ను కూడా దగ్గరుండి చేస్తారు. అంతే తప్ప వీటి కోసం సపరేట్​గా షూట్​ చెయ్యరు. ప్రేక్షకులు స్క్రీన్​పై చూసేదంతా అబద్ధం. అది నటన మాత్రమే. బోల్డ్ సీన్ షూటింగ్​ వెనుక ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారని తమన్నా క్లారిటీ ఇచ్చింది.

60 కోట్ల విలువైన వజ్రం చోరీ - ఓటీటీ రిలీజ్​కు సిద్ధమైన తమన్నా క్రైమ్ థ్రిల్లర్​

తమన్నా కొత్త సిరీస్​! - దేశమంతా ఉలిక్కిపడేలా చేసిన కేసు! - Tamannah Bhatia New Webseries

