Tamannah On Bold Scenes : ఇండస్ట్రీలో ఎంత పెద్ద స్టార్ హీరోయిన్ అయినా, కొన్ని సార్లు సెట్లో ఇబ్బందులు తప్పవు. ముఖ్యంగా సినిమాలో షూట్ చేసే కొన్ని సన్నివేశాలకు తగ్గట్టు చేయాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బోల్డ్ సీన్స్ విషయంలో. అయితే ఇలాంటి ఇబ్బందులు మిల్క్ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా కూడా ఎదుర్కొన్నారట. అలాగే ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్థాయిలో ట్రోల్స్కు కూడా గురయ్యారట. దీనిపై తాజాగా జరిగిన ఓ ఇంటర్యూలో స్పందించారు.
తన అందం, నటనతో అందరిని కట్టి పడేసింది తమన్నా. రెండు దశాబ్దాల తన సినిమా కెరీర్లో అనేక హిట్ సినిమాల్లో నటించింది. అయితే ఒకప్పుడు ఆమె ఏ సినిమాకైనా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వాలంటే, కచ్చితంగా నో కిస్, ఇంటిమేషన్ సీన్స్ లేకుండా ఉంటాలని కండిషన్ పెట్టేదట! ఒక నటిగా తానకు తానే కొన్ని పరిమితులు పెట్టుకుందట. అయితే స్ట్రాంగ్ కంటెంట్ ఉన్న స్టోరీలో బోల్డ్ సీన్స్ అత్యవసరమైతే తప్పని పరిస్థితుల్లో చేశానని చెప్పింది. అలా లస్ట్ స్టోరీస్ వెబ్ సిరీస్తో ఆ రూల్ను బ్రేక్ చేసింది మిల్క్ బ్యూటీ.
అయితే సినిమాలు, సిరీస్ల్లో కెమెరా ముందు బోల్డ్ సీన్స్ ఎలా షూట్ చేస్తారో తాజా ఇంటర్వ్యూలో క్లియర్గా చెప్పింది. బోల్డ్ సీన్స్ చేయడం పూర్తిగా ఫేక్. అవన్నీ సెట్లో కోచ్ పర్యావేక్షణలోనే చిత్రీకరిస్తారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. నటికి ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా పర్యావేక్షిస్తూ షూటింగ్ నిర్వహిస్తారు. అయితే సీన్కు అవసరమైతేనే తప్పా తాను అలాంటివి షూట్ చేయడానికి ముందుకు రానని మిల్క్ బ్యూటీ తెలిపింది.
వాళ్లకు పరిమితులు!
అలానే ఈ సీన్ జరిగేటప్పుడు ముఖ్యంగా మేల్ కో- స్టార్కు కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తారు. హీరోయిన్ను ఎక్కడ తాకవచ్చు, ఎక్కడ తాకకూడదు అని కోచ్ స్ట్రాంగ్గా చెప్పి గమనిస్తూ ఉంటారు. చాలా జాగ్రత్తగా, సున్నితంగా, సరైన నియమాలతోనే ఈ సీన్స్ చిత్రీకరిస్తారు. కోచ్ ప్రతి కదలికను గమనిస్తూ, అచ్చం డ్యాన్స్ స్టెప్స్ కొరియోగ్రాఫీ చేసినట్టే బోల్డ్ సీన్స్ను కూడా దగ్గరుండి చేస్తారు. అంతే తప్ప వీటి కోసం సపరేట్గా షూట్ చెయ్యరు. ప్రేక్షకులు స్క్రీన్పై చూసేదంతా అబద్ధం. అది నటన మాత్రమే. బోల్డ్ సీన్ షూటింగ్ వెనుక ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారని తమన్నా క్లారిటీ ఇచ్చింది.
