Swara Bhaskar on Bisexual : బాలీవుడ్ హీరోయిన్ స్వరా భాస్కర్ పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. అందం, అభినయంతో మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ను సంపాదించుకున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ. అయితే, స్వరా భాస్కర్పై ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వివాదం నడుస్తూనే ఉంటుంది. సినిమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలోనూ యాక్టివ్గా ఉండే ఈ అందాల తార తరచూ తన పోస్టులతో వార్తల్లో నిలుస్తుంది. అయితే తాజాగా స్వరా భాస్కర్ ఆమె భర్తతో కలిసి ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
'అందరూ బైసెక్యువల్సే'
మనుషుల సెక్సువల్ ఐడెంటిటీ గురించి స్వరా భాస్కర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. నిజానికి ప్రతి ఒక్కరు బైసెక్సువల్ అని, ప్రతీ మనిషి అబ్బాయి, అమ్మాయి ఇద్దరికి అట్రాక్ట్ అవుతారని చెప్పింది. తనకు యూపీ మాజీ సీఎం అఖిలేఖ్ యాదవ్ భార్య, ఎంపీ డింపుల్ యాదవ్పై క్రష్ ఉందని మొహమాటం లేకుండా వెల్లడించింది. ఈ క్రమంలో నటి స్వరా భాస్కర్ మరో సారి తన అభిప్రాయాలతో వార్తల్లో నిలిచింది.
"భిన్న లింగ సంపర్కం అనేది మానవులపై రుద్దిన భావజాలం. ప్రతి ఒక్కరూ బైసెక్సువల్సే. అందర్ని స్వేచ్ఛగా ఉండనిస్తే అందరూ బైసెక్యువల్సే. కానీ భిన్న లింగ సంపర్కం అనేది వేల సంవత్సరాలుగా సాంస్కృతికంగా ఉన్న ఒక భావజాలం. ఎందుకంటే మానవ జాతి అలానే కొనసాగుతుంది. కాబట్టి అది ప్రమాణంగా ఉండాలి. నాకు సమాజ్ వాదీ పార్టీ ఎంపీ డింపుల్ యాదవ్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇటీవలే ఆమెను ఓ సారి కలిశాను. మహారాష్ట్రలో నా భర్త కెరీర్ను ప్రమాదంలో పడేశాను. ఉత్తర్ ప్రదేశ్లో కూడా అతనికి పరిస్థితులు బాగా కనిపించడం లేదు." అని స్వరా భాస్కర్ వ్యాఖ్యానించింది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్
స్వరా భాస్కర్ మాట్లాడిన బైసెక్సువల్ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. దీంతో నెటిజన్లు భిన్నమైన కామెంట్లు పెడుతున్నారు. స్వరా భాస్కర్ చేసిన పనికి ఆమె భర్త, అఖిలేశ్ యాదవ్ ఎంత ఫీల్ అవుతున్నారో అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు నెటిజన్స్. అలాగే అఖిలేశ్ యాదవ్, స్వర భర్త పట్ల చాలా బాధగా ఉందని మరొకరు పోస్ట్ చేశారు.
కొద్ది రోజుల క్రితం తన భర్తను లక్ష్యంగా చేసుకుని కుల వివక్షకు సంబంధించిన ట్రోల్స్పై కూడా స్వరా భాస్కర్ తనదైన శైలిలో స్పందించి వార్తల్లో నిలిచింది. "తనను తాను గర్వించదగ్గ హిందువుగా, అంబేడ్కరిస్ట్గా అభివర్ణించుకునే ఈ వ్యక్తికి చాప్రి అనేది కుల వ్యతిరేక యాస అని తెలియదు. 'చాపర్లు' లేదా గడ్డి గుడిసెలను వేసే సమాజాన్ని వివరించడానికి ఉపయోగించే అవమానకరమైన పదం ఇది. అలాగే డోంగ్రీ లేదా మీరు కుల వ్యతిరేక / వర్గ వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేసిన చెత్త మెదడు మీది." అని స్వరా భాస్కర్ పోస్ట్ చేశారు.
పలు వివాదాల్లో నటి
అలాగే ఛావా చిత్రాన్ని ఉద్దేశించి స్వరా భాస్కర్ పెట్టి పోస్టుపై అప్పట్లో దుమారం చెలరేగింది. ఆమె సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రోల్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆమె క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఇలా పలు వివాదాల్లో స్వరా భాస్కర్ చిక్కుకున్నారు. కాగా, 2023లో కోర్టులో అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో ప్రముఖ పొలిటికల్ లీడర్ ఫహద్ను వివాహం చేసుకుంది స్వరా భాస్కర్. ఈ దంపతులకు రాబియా అనే ఆడబిడ్డ ఉంది.