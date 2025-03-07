SVSC Re Release : విక్టరీ వెంకటేశ్- సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు లీడ్ రోల్లో తెరకెక్కిన 'సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు' 2013లో భారీ విజయం సొంతం చేసుకుంది. ఇందులో మహేశ్- వెంకటేశ్ అన్నదమ్ముళ్లుగా నటించారు. అంజలి, సమంత హీరోయిన్లుగా నటించారు. అభిమానుల కోరిక మేరకు ఈ మేకర్స్ ఈ సినిమాను శుక్రవారం రీ రిలీజ్ చేశారు. 12ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఊహించని రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఇద్దరు స్టార్ హీరోల ఫ్యాన్స్ కోలాహలంతో థియేటర్లలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది.
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సినిమాకు ఫుల్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. సినిమాలోని కొన్ని ఎవర్గ్రీన్ సీన్స్ను ఫ్యాన్స్ థియేటర్లలో రీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహేశ్ బాబు పూలకుండిని తన్నిన సీన్కు సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికీ ఫుల్ క్రేజ్ ఉంది. తాజాగా ప్రేక్షకులు ఈ సీన్ను థియేటర్లో రీ క్రియేషన్ చేశారు. ప్రస్తుతం అవి సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్గా మారాయి. మొత్తానికి ఓ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్కు అదీ 12ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఈ రేంజ్లో స్పందన రావడం వల్ల మేకర్స్ కూడా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Pulla Kundi Scenes Recreate chesaru ga Raa 😂😂🤣#SVSCReRelease #SVSC4K #MaheshBabu pic.twitter.com/KvbEGMBzU6— SAI DHFM 🌶️ 🔥 (@MbGodavari) March 7, 2025
Bezawada fans tho minimum vuntadhi 😂💥#SVSCReRelease #SVSCReReleaseOnMarch7th #SVSC pic.twitter.com/2B5O5L4oZ0— Urstruly_Vamsi_21 (@bigil_h1) March 7, 2025
SVSC is Life ani urke analedhu 💯❤️— Varma (@VarmaDHFM_) March 7, 2025
Viswanath on Drugs 💉💊#SVSCReRelease #SSMB29 #MaheshBabu𓃵 #SVSC pic.twitter.com/wR14QjRTTj
Iconic Scenes of TFI#SVSC #SVSCReRelease pic.twitter.com/VNPEgbP3rO— @Cult Vdk Fan boy ❤️😊 (@Govindh04) March 7, 2025
#SVSC is Life😭💯 @urstrulyMahesh#SVSCReRelease #MaheshBabu𓃵— Urstrulyreddy 🦁 (@Reddy01232) March 7, 2025
pic.twitter.com/tID1eu07bw
Relangi mavayya ❤️💥— Varma (@VarmaDHFM_) March 7, 2025
Its not a Character its an Emotion 🥰
Viswanath on Fire 🔥🔥🔥#SVSCReRelease pic.twitter.com/RavcKD6AxA