ETV Bharat / entertainment

SVSC రీ రిలీజ్- 'పూలకుండి' సీన్ రీ క్రియేషన్​- థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్​ సందడే సందడి - SVSC RE RELEASE

థియేటర్లలో 'సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు'- అభిమానుల సందడి చూశారా?

SVSC Re Release
SVSC Re Release (Source : Film Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : Mar 7, 2025, 12:05 PM IST

SVSC Re Release : విక్టరీ వెంకటేశ్- సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు లీడ్ రోల్​లో తెరకెక్కిన 'సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు' 2013లో భారీ విజయం సొంతం చేసుకుంది. ఇందులో మహేశ్- వెంకటేశ్ అన్నదమ్ముళ్లుగా నటించారు. అంజలి, సమంత హీరోయిన్లుగా నటించారు. అభిమానుల కోరిక మేరకు ఈ మేకర్స్ ఈ సినిమాను శుక్రవారం రీ రిలీజ్ చేశారు. 12ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఊహించని రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఇద్దరు స్టార్ హీరోల ఫ్యాన్స్​ కోలాహలంతో థియేటర్లలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది.

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సినిమాకు ఫుల్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. సినిమాలోని కొన్ని ఎవర్​గ్రీన్ సీన్స్​ను ఫ్యాన్స్ థియేటర్లలో రీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహేశ్ బాబు పూలకుండిని తన్నిన సీన్​కు సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికీ ఫుల్ క్రేజ్ ఉంది. తాజాగా ప్రేక్షకులు ఈ సీన్​ను థియేటర్​లో రీ క్రియేషన్ చేశారు. ప్రస్తుతం అవి సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్​గా మారాయి. మొత్తానికి ఓ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​కు అదీ 12ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఈ రేంజ్​లో స్పందన రావడం వల్ల మేకర్స్​ కూడా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

SVSC Re Release : విక్టరీ వెంకటేశ్- సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు లీడ్ రోల్​లో తెరకెక్కిన 'సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు' 2013లో భారీ విజయం సొంతం చేసుకుంది. ఇందులో మహేశ్- వెంకటేశ్ అన్నదమ్ముళ్లుగా నటించారు. అంజలి, సమంత హీరోయిన్లుగా నటించారు. అభిమానుల కోరిక మేరకు ఈ మేకర్స్ ఈ సినిమాను శుక్రవారం రీ రిలీజ్ చేశారు. 12ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఊహించని రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఇద్దరు స్టార్ హీరోల ఫ్యాన్స్​ కోలాహలంతో థియేటర్లలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది.

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సినిమాకు ఫుల్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. సినిమాలోని కొన్ని ఎవర్​గ్రీన్ సీన్స్​ను ఫ్యాన్స్ థియేటర్లలో రీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహేశ్ బాబు పూలకుండిని తన్నిన సీన్​కు సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికీ ఫుల్ క్రేజ్ ఉంది. తాజాగా ప్రేక్షకులు ఈ సీన్​ను థియేటర్​లో రీ క్రియేషన్ చేశారు. ప్రస్తుతం అవి సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్​గా మారాయి. మొత్తానికి ఓ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​కు అదీ 12ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఈ రేంజ్​లో స్పందన రావడం వల్ల మేకర్స్​ కూడా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

SVSC FIRST RELEASESVSC RE RELEASE

Quick Links / Policies

Get Us On

ETV Bharat IOS AppETV Bharat Google App

For any inquiries, please reach us at contactus@etvbharat.com

ఫీచర్ న్యూస్‌

SSC EXAMS : నైట్ ఔట్స్​ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - అయితే ఓసారి ఇది చూడండి

శ్మశానమే నివాసంగా జీవనం సాగిస్తున్న వృద్ధురాలు - నీలమ్మను ఆదుకున్న హైదరాబాద్​ వ్యక్తి

ఒంటి గంట దాటితే డాక్టర్​ కష్టమే - సర్కార్​ దవాఖానాల్లో తీరిది

ఎవరికీ పట్టని ఆ 'అమ్మ కన్నీటి గాథ' - ఆపన్న హస్తం అందితేనే గడుస్తుంది పూట

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.