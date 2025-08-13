Sushmita Sen Recalls Meeting Trump : బాలీవుడ్ నటి, మిస్ యూనివర్స్ 1994 సుస్మితా సేన్ తాజాగా, ప్రస్తుత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గురించి ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో తాను డొనాల్డ్ ట్రంప్ను కలిసినప్పటికీ, ఆయన అంతగా గుర్తుండిపోయే వ్యక్తి కాదని అన్నారు.
సుస్మితా సేన్ 2010-2012 మధ్య మిస్ ఇండియా యూనివర్స్ ఫ్రాంచైజీని పర్యవేక్షించారు. ఆ సమయంలో మిస్ యూనివర్స్ ఆర్గనైజేషన్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ యాజమాన్యంలో ఉండేది. దీనితో అప్పట్లో ఆయనను సుస్మితా సేన్ కలిశారు. ప్రస్తుతం 'ఆర్య' వెబ్ సిరీస్ ప్రమోషన్లో ఉన్న సుస్మితా సేన్కు, 'ట్రంప్తో మీరు భేటీ కావడం ఎలా ఉంది?' అనే ప్రశ్న ఎదురైంది. దీనికి ఆమె తనదైన శైలిలో బదులిచ్చారు.
ఊహించని అవకాశం!
"అప్పట్లో మిస్ యూనివర్స్ ఆర్గనైజేషన్ నన్ను సంప్రదించింది. మీరు ఫ్రాంచైజీని చేపట్టాలని అనుకుంటున్నారా? అని నన్ను అడిగారు. నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. నిజంగానే, అది ఒక కలలా అనిపించింది. చివరికి నేను ఫ్రాంచైజీని తీసుకోవడానికి చాలా ఇంటెన్స్ కాంట్రాక్ట్పై సంతకం చేశాను. అప్పట్లో అది డొనాల్డ్ ట్రంప్ యాజమాన్యంలో ఉండేది. ఇది ఏమాత్రం సులభమైన, ఆనందదాయకమైన విషయం కాదు" అని ఆనాటి సంగతులను సుస్మితా సేన్ గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా, ట్రంప్ తనకు నేరుగా ఉద్యోగం ఇవ్వలేదని సుస్మితా సేన్ స్పష్టం చేశారు. "అదృష్టవశాత్తు ఆ సమయంలో నేను పారామౌంట్ కమ్యూనికేషన్స్, మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్లకు రిపోర్ట్ చేశాను. నేను ఫ్రాంచైజీ తీసుకున్నప్పుడు, వారే మిస్ యూనివర్స్ను నిర్వహిస్తున్నారు. నేను ట్రంప్ దగ్గర ప్రత్యక్షంగా పనిచేయలేదు. నేను ఫ్రాంచైజ్ హోల్డర్ని మాత్రమే" అని ఆమె అన్నారు.
మీరు ట్రంప్ను కలిసి ఏం మాట్లాడారు? అని ప్రశ్న వేయగా, దానిపై స్పందించడానికి సుస్మితా సేన్ ఇష్టపడలేదు. "విషయం ఏమిటంటే, అది అంతగా పట్టించుకునే అంశం కాదు" అన్నారు. 'ట్రంప్తో మాట్లాడారు కదా? ఏదైనా మరిచిపోలేని జ్ఞాపకం ఉందా?' అనే ప్రశ్న వేసినప్పుడు, "కొంత మంది వ్యక్తులు మనకు ఏదో ఒక ఇంప్రెషన్ కలిగిస్తారు. అది వారి శక్తి వల్ల లేదా విజయాల వల్ల మాత్రం కాదు. వారి ప్రత్యేకతే మనపై ఒక ఇంప్రెషన్ను కలిగిస్తుంది. కానీ ట్రంప్ అలాంటి వారిలో ఒకరు కాదు" అని సుస్మితా సేన్ అన్నారు.
బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్
డొనాల్డ్ ట్రంప్ రాజకీయాల్లోకి రాకముందు వ్యాపారవేత్తగా ఉండేవారు. టెలివిజన్ రంగంలోనూ ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. 1996-2015 వరకు మిస్ యూనివర్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆయన యాజమాన్యంలోనే ఉండేది. తరువాత కాలంలో ఆయన రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. 2017లో మొదటిసారి యూఎస్ 45వ అధ్యక్షుడిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. తర్వాత 2020 ఎన్నికల్లో ఆయన ఓటమి చవిచూశారు. అయితే 2025 జనవరిలో ఆయన 47వ అమెరికా అధ్యక్షుడయ్యారు.
విశ్వ సుందరి
1994లో మిస్ యూనివర్స్ కిరీటాన్ని గెలుచుకున్న మొదటి భారతీయ మహిళగా సుస్మితా సేన్ చరిత్ర సృష్టించారు. తరువాత ఆమె మోడలింగ్, సినిమా రంగాల్లోనూ రాణించారు. నటన నుంచి కొంత కాలం విరామం తీసుకున్న ఆమె, 'తాళి' అనే బయోగ్రఫీలో బలమైన పాత్ర పోషించి మళ్లీ పునరాగమనం చేశారు. అందులో ఆమె ట్రాన్స్జెండర్ యాక్టివిస్ట్గా కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు ఆమె 'ఆర్య' వెబ్ సిరీస్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు.
