ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss Sanjana: బిగ్​ బాస్​ కంటిస్టెంట్​కు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు! - హౌజ్ లో ఖేల్ ఖతమైనట్టేనా?

- ​ సంజనా గేమ్​ కంటిన్యూ చేస్తుందా? లేదా? - ఆందోళన చెందుతున్న ఫ్యాన్స్! - ఇంతకీ ఆ నోటీసుల్లో ఏముంది?

SC Notices to Heroine Sanjana
SC Notices to Heroine Sanjana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 2:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SC Notices to Heroine Sanjana: బిగ్​ బాస్​ లేటెస్ట్​ సీజన్​లో "సంజనా గల్రానీ" వన్​ ఆఫ్​ ది​ ఫేవరెట్​ కంటెస్టెంట్స్​ గా ఉన్నారు. హౌస్​లోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు 'ఆ.. ఏం ఆడుతుందిలే' అనుకున్న వారంతా 'అబ్బ.. ఏం ఆడుతుందిగా!' అనేలా తన గేమ్​ను మార్చుకుంది. గుడ్డు దొంగతనం చేయడం, కెప్టెన్​గా ఎంపిక కావడం మొదలు ఫుల్​ ఎంటర్​టైన్​మెంట్​తో ఫస్ట్ వీక్ అల్లాడించింది. మరీ ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే గుడ్డు దొంగిలించిందో అప్పుడే ప్రేక్షకుల దృష్టిలో పడింది. దీంతో మొదటి వారం నామినేషన్స్​లో ఉన్నప్పటికీ.. అన్​-అఫీషియల్​ ఓటింగ్​లో దుమ్ము రేపి సేఫ్​ అయ్యింది.

ఇక, మూడో వారంలో మిడ్​ వీక్​లో కంటెస్టెంట్స్​ ఓటింగ్​ ద్వారా ఎలిమినేట్​ అయ్యి సీక్రెట్​ రూమ్​కు వెళ్లిన ఈ అమ్మడు.. నలుగురి త్యాగంతో మళ్లీ హౌజ్​లోకి రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇలా సీజన్​లో టాప్​ మోస్ట్ కంటిస్టెంట్​ గా ఉన్న సంజనాకు షాకిచ్చే సంఘటన చోటు చేసుకుంది. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆమెకు నోటీసులు జారీ చేసింది. దీంతో సంజనా బిగ్ బాస్ హౌస్​ నుంచి వెళ్లిపోతుందా? అని ఫ్యాన్స్​తోపాటు ఇతర ఆడియెన్స్​ కూడా అయోమయంలో ఉన్నారు. మరి, ఇంతకీ సుప్రీం కోర్టు ఎందుకు నోటీసులు జారీచేసింది? అందులో ఏముంది? సంజనా గేమ్ కంటిన్యూ చేస్తుందా? ఖేల్ ఖతమైనట్టేనా?? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆ కేసులోనే :

కొవిడ్​ టైమ్​ (2020)లో కర్ణాటకలో డ్రగ్స్ వ్యవహారం కలకలం సృష్టించింది. ముఖ్యంగా సంజనపై కొకైన్, ఎండీఎంఏ, ఎల్ఎస్డీ వంటి మత్తు పదార్థాల వినియోగంతోపాటు పంపిణీ చేశారనే అభియోగాలు ఉన్నాయి. దీంతో ఆమెపై 3 కేసులు ఫైల్​ అయ్యాయి. సినీ నటి రాగిణి ద్వివేదితోపాటు హీరోయిన్​ సంజనను కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఆరోపణల కారణంగా జైలు జీవితం గడిపిన ఆమె రెండు నెలల తర్వాత బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చారు.

అయితే 2024 మార్చి 25న కర్ణాటక హైకోర్టు ఈ కేసును సాంకేతిక కారణాలతో రద్దు చేసింది. సెక్షన్ 219 CrPC ప్రకారం 12 నెలల వ్యవధిలోనే మూడు కంటే ఎక్కువ నేరాలపై విచారణ ఒకే ట్రయల్​లో జరపలేమని ఆ సమయంలో తెలిపింది. దీంతో సంజనకు ఉపశమనం లభించింది. అయితే ఇటీవల కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఈ తీర్పును సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఆ పిటిషన్​ను విచారించిన న్యాయస్థానం తాజాగా సంజనాకు నోటీసులు పంపించింది. ఈ కేసు గురించిన పూర్తి వివరణ ఇవ్వాలంటూ నోటీసుల్లో పేర్కొంది.

హౌస్​లో కొనసాగుతుందా?:

అయితే ప్రస్తుతం ఈ బ్యూటీ బిగ్​బాస్​ హౌస్ లో ఉండటంతో.. ఏం జరుగుతుందోననే ఉత్కంఠ నెలకొంది. కేసు గురించి వివరణ ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించడంతో "సంజనాను హౌస్ నుంచి బయటికి పంపిస్తారా? లేదా??" అనే ప్రశ్న ఆడియన్స్​లో ఆసక్తి రేపుతోంది. నెటిజన్లు రకరకాల కామెంట్లు పెడుతున్నారు. "సంజనా టాప్​ కంటెస్టెంట్​ కాబట్టి ఆమెను బయటికి పంపిస్తే గేమ్​ మారుతుంది", "సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చినా టైమ్​ ఉంటుంది కాబట్టి ఆమె ఇంట్లోనే ఉంటుంది", "సంజనాతో సంబంధం లేకుండా ఆమె లాయర్లు దీని గురించి వివరణ ఇస్తారు" అంటూ ఇలా రకరకాల అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Bigg Boss Telugu 9 Day 20 Episode: "ఆమె సైడ్" తీసుకున్న బిగ్​ బాస్​ షో! - నెట్టింట భారీ ట్రోలింగ్!

Bigg Boss 9 Sanjana Galrani: "డ్రగ్స్​ కేసులో అరెస్ట్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు" - సంజనా గల్రానీ గురించి తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

SC NOTICES TO HEROINE SANJANASANJANA GALRANI DRUGS CASESC NOTICES TO SANJANA GALRANISC NOTICES TO HEROINE SANJANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.