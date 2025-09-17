ETV Bharat / entertainment

రజనీ- కమల్ హాసన్ ప్రాజెక్ట్​లో భారీ ట్విస్ట్- అది ఇంకా కన్ఫార్మ్ కాలేదట!

క్లారిటీ ఇచ్చిన రజనీ - షాక్​లో సోషల్​ మీడియా యూజర్స్​!

Rajini Kanth Clarity (Source: ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2025 at 4:15 PM IST

Rajinikanth Kamal Hasan Movie : కోలీవుడ్‌లో ఒక్క సినిమా ఫలితమే అనేక సమీకరణాలను మార్చేస్తోందని చెప్పాలి. 46 ఏళ్ల తర్వాత రజనీకాంత్–కమల్ హాసన్‌ ఒకే ఫ్రేమ్‌లో కనిపించబోతున్నారన్న వార్త ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ భారీ మల్టీస్టారర్‌కు దర్శకుడిగా లోకేష్ కనగరాజ్ పేరు వినిపిస్తున్నప్పటికీ తాజాగా రజనీకాంత్ చెప్పిన మాటలు కొత్త చర్చలకు తావిస్తున్నాయి.

ఇటీవల ప్రెస్‌మీట్‌లో మీడియా ప్రశ్నలకు స్పందించిన రజని "కమల్ హాసన్‌తో కలిసి నటించడానికి నేను ఎదురుచూస్తున్నాను. కథ, దర్శకుడు ఫైనల్ అయిన తర్వాతనే అన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి" అని సమాధానం ఇచ్చారు. దీంతో, ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్టర్‌గా ఖరారయ్యారన్న వార్తలు కేవలం ప్రచారమేనని స్పష్టమవుతోంది. అయితే జైలర్‌ 2 తర్వాత ఈ సినిమా మొదలవుతుందని రజని క్లారిటీ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమాను రాజ్ కమల్ ఇంటర్నేషనల్‌, రెడ్ జైంట్ మూవీస్ సంయుక్తంగా నిర్మించనున్నాయి. దర్శకుడు, కథ ఇంకా ఫైనల్ కాలేదని రజని స్పష్టం చేశారు. రాజ్ కమల్ ఇంటర్నేషనల్‌ అంటే కమల్ హాసన్‌ సొంత బ్యానర్ కావడంతో, మల్టీస్టారర్‌పై ఎలాంటి సందేహం లేదని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

ఇక ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌ను లోకేష్ కాకుండా మరెవరు డైరెక్ట్ చేస్తారన్న అంశంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఇటీవల రజనీ నటించిన కూలి సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోవడంతో బలమైన కథ ఉంటే లోకేష్ తన ప్రతిభను చూపించేవాడని అభిమానులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ కమల్–రజనీ ఇద్దరినీ ఒకే ఫ్రేమ్‌లో హ్యాండిల్ చేయగల సత్తా లోకేష్‌కే ఉందని కోలీవుడ్‌ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

మణిరత్నం, శంకర్ వంటి లెజెండ్స్ ఇప్పుడు ఫామ్‌లో లేరన్న వాస్తవం దృష్ట్యా ఈ బాధ్యతను కొత్తతరం దర్శకుల్లో ఎవరికైనా అప్పగించే అవకాశం ఉందన్న టాక్‌ నడుస్తోంది. లోకేష్ కాకపోతే వినోద్‌, కార్తిక్‌ సుబ్బరాజ్‌, ఆదిక్‌ రవిచందర్‌ పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఎవరికి వెళితేనేం ఈ మల్టీస్టారర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ కోలీవుడ్‌కే కాకుండా ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్‌గా నిలవనుంది. అందుకే అఫీషియల్‌గా ప్రకటించే వరకు రకరకాల ప్రచారాలు వినిపించడం సహజమే.

కమల్‌ – రజనీ కలిసి చేసిన ముఖ్యమైన సినిమాలు

  • 16 వయసులో (1977): ఇద్దరికీ పెద్ద బ్రేక్‌ ఇచ్చిన సినిమా. కమల్‌హాసన్‌ హీరో, రజనీ నెగటివ్‌ రోల్‌తో గుర్తింపు పొందారు.
  • అవల్ అప్పదితాన్ (1978) :కమల్‌ – సీరియస్‌ జర్నలిస్ట్‌ పాత్రలో, రజనీ – సరదా, స్టైలిష్‌ యువకుడి పాత్రలో. వీరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్‌, లవ్‌ యాంగిల్‌ క్లాష్‌లు హైలైట్‌.
  • నినాితలే ఇన్నికుమ్ (1979): మ్యూజికల్‌ రొమాంటిక్‌ డ్రామా. కమల్‌ – సింగర్‌, రజనీ – డ్రమ్మర్‌. ఇద్దరి ఫ్రెండ్షిప్‌, చివరి సీన్‌లో రజనీ సాక్రిఫైస్‌ ఎమోషనల్‌గా మిగిలిపోయింది.
  • ఇళమై ఊన్జల్ ఆదుగిరదు (1978): ప్రేమలో ముగ్గురి మధ్య వచ్చిన త్రికోణ కథ. కమల్‌ – సెన్సిబుల్‌, రజనీ – అగ్రెసివ్‌ రోల్‌తో కాంట్రాస్ట్‌ చూపారు.
  • తరమణి, నినైపు నేరం, అల్లావుద్దీన్ మార్గల్ లాంటి అనేక సినిమాలు ఎక్కువగా యూత్‌ఫుల్‌, ఫ్రెండ్షిప్‌ లేదా క్లాష్‌ డ్రామాలు. వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రతి సినిమాలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

