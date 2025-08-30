Sunny Leone On Pregnancy Surrogacy Issue : బాలీవుడ్ నటి సన్నీ లియోన్ ప్రస్తుతం ముగ్గురు పిల్లలకు తల్లిగా సంతోషకరమైన జీవితం గడుపుతుందని చెప్పాలి. కుమార్తె నిషా, కుమారులు నోవా, ఆషర్తో హ్యాపీగా ఉంది. అయితే ఆ మాతృత్వపు ఆనందం తనకు అంత సులభంగా దక్కలేదని ఇటీవల తెలిపింది. దీని వెనుక ఎన్నో కన్నీళ్లు, చెప్పలేని బాధ ఉందని ఆమె తొలిసారిగా ఓ పాడ్ కాస్ట్లో వెల్లడించింది.
నటి సోహా అలీ ఖాన్ నిర్వహించిన ఒక పోడ్కాస్ట్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సన్నీలియోన్, తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని విషాదకరమైన విషయాలను పంచుకుంది. పిల్లల కోసంఎంతగానో ప్రయత్నించామని, ఈ క్రమంలో సరోగసీని ఆశ్రయించామని తెలిపింది. అయితే తమకు నలుగురు అమ్మాయిలు, ఇద్దరు అబ్బాయిలు పుట్టాల్సిందని, కానీ ఆ ప్రయత్నాలు ఫలించలేదని చెప్పుకొచ్చింది.
ఏమన్నా తప్పు చేశామా?!
ఒకసారి గర్భం దాల్చినట్లు తెలిసినా, అందులో పిండం పెరగడం లేదని వైద్యులు చెప్పారని తెలిపింది. ఆ వార్త తమను తీవ్రంగా నిరాశపరిచిందని సన్నీ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఆ సమయంలో తాము ఎంతో మానసిక క్షోభ అనుభవించామని ఆమె గుర్తుచేసుకుంది. ఏమన్నా తప్పు చేశామా? దేవుడికి మేమంటే ఇష్టం లేదా? మాకే ఎందుకిలా జరుగుతోంది? అని రోజూ బాధపడేవాళ్లమని తెలిపింది.
ఆ సమయంలోనే ఒక పాపను దత్తత ఎందుకు తీసుకోకూడదనే ఆలోచన వచ్చిందని పేర్కొంది. ఆ నలుగురు అమ్మాయిలను కోల్పోతున్న సమయంలోనే తాము దత్తత కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నామని సన్నీ తెలిపింది. అలా తమ జీవితంలోకి నిషా వచ్చిందని, ఆమె తమను తల్లిదండ్రులుగా ఎంచుకుందని తాము నమ్ముతామని చెప్పింది. నిషాను మొదటిసారి చూసినప్పుడు తన వయసు 18 నెలలు అని తెలిపింది.
ఇది నా బిడ్డ అనే ఫీలింగ్!
కానీ చూడటానికి ఏడాది పాపలా ఉండేదని, ఆమెను చూడగానే ఇది నా బిడ్డ అనే బలమైన భావన కలిగిందని పేర్కొంది. ఆ క్షణం నుంచి తను మా సొంతమైంది. తనే మా నిషా అంటూ సన్నీ సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. ఆ తర్వాత సరోగసీ పద్దతిని ఎంచుకున్నామని, అందుకో తాము ఎంచుకున్న మహిళకు వారానికి ఒకసారి డబ్బు చెల్లించేవాళ్లమని చెప్పింది.
ఆ సమయంలో చాలా ఖర్చు చేశామని చెప్పుకొచ్చింది. అయితే సన్నీ లియోన్ నటుడు డెనియల్ వెబర్ను 2011లో పెళ్లి చేసుకుంది. 2017లో నిషాను దత్తత తీసుకున్నారు. 2018లో సరోగసీ ద్వారా నోవా, ఆషర్ అనే ఇద్దరు అబ్బాయిలకు తల్లిదండ్రులుగా మారారు. ఇప్పుడు ముగ్గురు పిల్లలతో సంతోషంగా ఉన్నారు. తాజాగా తొలిసారి తల్లి కావడం వెనుక తన కష్టాలను పంచుకున్న సన్నీ, నలుగురు అమ్మాయిలు, ఇద్దరు అబ్బాయిలు దక్కలేదని ఆవేదన చెందింది.
అయితే సన్నీ తన మాతృత్వ ప్రయాణంతోపాటు భారతీయ సమాజంలో దత్తత, సరోగసీ చుట్టూ ఉన్న నిషేధాల గురించి ఆమె బహిరంగంగా మాట్లాడినందుకు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఆమె ఒక తల్లిగా తన జీవితంలోని విషాదకరమైన విషయాలను ఉన్నవి ఉన్నట్లు పంచుకుందనే చెప్పాలి. ప్రస్తుతం ఆమె కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
