Cooli Collections : రజనీకాంత్ కూలీ సినిమా చరిత్ర సృష్టించింది. తమిళ సినిమా చరిత్రలోనే రికార్డు స్థాయి ఓపెనింగ్స్ సాధించింది. మొదటి రోజే మరే ఇతర తమిళ మూవీకి రానంత వసూళ్లను సంపాదించి ఆల్టైమ్ రికార్డ్ కొట్టింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్స్తో అదరగొడుతుంది. ఇదిలా ఉండగా, రానున్న కొన్నేళ్లలో మరే తమిళ సినిమా కూలీ రికార్డును బ్రేక్ చేయలేవని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనాలు వేస్తున్నాయి.
ఆల్టైమ్ రికార్డ్
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సినిమా కూలీ. ఇది గ్రాండ్గా ఆగస్ట్ 14న థియేటర్లలో విడుదలైంది. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో టాప్లో నిలిచిన ఈ సినిమా మొదటి రోజే బాక్సాఫీస్ బద్ధలు కొట్టే రేంజ్లో వసూళ్లు చేసింది. తొలి రోజు వరల్డ్వైడ్గా రూ. 151 కోట్లు వసూల్ చేసిందని నిర్మాణ సంస్థ సన్ పిక్చర్స్ అధికారికంగా పేర్కొంది.
దీంతో కూలీ ఆల్టైమ్ రికార్డ్ కొట్టింది. తమిళ సినీ చరిత్రలో తొలి రోజు అత్యధిక కలెక్షన్స్ సాధించిన సినిమాగా కూలీ ఘనత అందుకుంది. ఇదివరకు ఈ లిస్ట్లో విజయ్ దళపతి లియో ఉండేది. లియో తొలిరోజు 148.5 కోట్లు వసూల్ చేసింది. తాజాగా ఈ రికార్డును కూలీ బ్రేక్ చేసింది.
రజనీ కెరీర్లో మొదటిసారి
ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, సూపర్ స్టార్ రజనీ కెరీర్లోనూ డే 1 అత్యధిక వసూళ్లు చేసిన సినిమాగా కూలీ నిలిచింది. రజనీ 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్లో తొలి రోజే రూ.150 కోట్ల మార్క్ అందుకోవడం ఇదే తొలిసారి. ఇవాళ్టితో రజనీ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఈ ఏడాది యాభై ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కూలీ ఆయన కెరీర్లో ముఖ్యమైన స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన సినిమాలు భారీ హిట్ అయ్యియి, కానీ మొదటి రోజే రూ. 151 కోట్లు వసూలు చేయలేకపోయాయి.
పోటీ లేకపోతే!
అయితే కూలీ బాక్సాఫీస్ వద్ద వార్ 2 సినిమాతో కాంపిటీషన్లో రిలీజ్ అయ్యింది. ఈ రెండు సినిమాలు భారీ బడ్డెట్తో తెరకెక్కడంతో తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. అయితే వార్ 2తో పోటీ లేకుండా కూలీ, సింగిల్ రిలీజ్ అయ్యుంటే వసూళ్లు రూ.200 దాటేవని ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే రూ.150 కోట్ల రికార్డైనా ఇప్పట్లో ఏ సినిమా దాటలేదని అంటున్నారు.
