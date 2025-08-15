ETV Bharat / entertainment

చరిత్ర సృష్టించిన కూలీ- రజనీకాంత్ ఆల్​టైమ్ రికార్డ్ - COOLI COLLECTIONS IN TAMIL NADU

లియోను బీట్​ చేయలేక పోయిన కూలీ- ఆ రాష్ట్రంలోనే!

Cooli Collections
Cooli Collections (Source: Movie Poster)
Cooli Collections : రజనీకాంత్ కూలీ సినిమా చరిత్ర సృష్టించింది. తమిళ​ సినిమా చరిత్రలోనే రికార్డు స్థాయి ఓపెనింగ్స్ సాధించింది. మొదటి రోజే మరే ఇతర తమిళ మూవీకి రానంత వసూళ్లను సంపాదించి ఆల్​టైమ్ రికార్డ్ కొట్టింది. బాక్సాఫీస్​ వద్ద కలెక్షన్స్​తో అదరగొడుతుంది. ఇదిలా ఉండగా, రానున్న కొన్నేళ్లలో మరే తమిళ​ సినిమా కూలీ రికార్డును బ్రేక్ చేయలేవని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనాలు వేస్తున్నాయి.

ఆల్​టైమ్​ రికార్డ్​
సూపర్​ స్టార్​ రజనీకాంత్​ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సినిమా కూలీ. ఇది గ్రాండ్​గా ఆగస్ట్​ 14న థియేటర్లలో విడుదలైంది. అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​లో టాప్​లో నిలిచిన ఈ సినిమా మొదటి రోజే బాక్సాఫీస్​ బద్ధలు కొట్టే రేంజ్​లో వసూళ్లు చేసింది. తొలి రోజు వరల్డ్​వైడ్​గా రూ. 151 కోట్లు వసూల్ చేసిందని నిర్మాణ సంస్థ ​సన్​ పిక్చర్స్ అధికారికంగా​ ​ పేర్కొంది.

దీంతో కూలీ ఆల్​టైమ్​ రికార్డ్ కొట్టింది. తమిళ​ సినీ చరిత్రలో తొలి రోజు అత్యధిక కలెక్షన్స్ సాధించిన సినిమాగా కూలీ ఘనత అందుకుంది. ఇదివరకు ఈ లిస్ట్​లో విజయ్ దళపతి లియో ఉండేది. లియో తొలిరోజు 148.5 కోట్లు వసూల్ చేసింది. తాజాగా ఈ రికార్డును కూలీ బ్రేక్ చేసింది.

రజనీ కెరీర్​లో మొదటిసారి
ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, సూపర్​ స్టార్​ రజనీ కెరీర్​లోనూ డే 1 అత్యధిక వసూళ్లు చేసిన సినిమాగా కూలీ నిలిచింది. రజనీ 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్​లో తొలి రోజే రూ.150 కోట్ల మార్క్ అందుకోవడం ఇదే తొలిసారి. ఇవాళ్టితో రజనీ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఈ ఏడాది యాభై ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కూలీ ఆయన కెరీర్​లో ముఖ్యమైన స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన సినిమాలు భారీ హిట్​ అయ్యియి, కానీ మొదటి రోజే రూ. 151 కోట్లు వసూలు చేయలేకపోయాయి.

పోటీ లేకపోతే!
అయితే కూలీ బాక్సాఫీస్ వద్ద వార్ 2 సినిమాతో కాంపిటీషన్​లో రిలీజ్ అయ్యింది. ఈ రెండు సినిమాలు భారీ బడ్డెట్​తో తెరకెక్కడంతో తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. అయితే వార్ 2తో పోటీ లేకుండా కూలీ, సింగిల్ రిలీజ్ అయ్యుంటే వసూళ్లు రూ.200 దాటేవని ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే రూ.150 కోట్ల రికార్డైనా ఇప్పట్లో ఏ సినిమా దాటలేదని అంటున్నారు.

