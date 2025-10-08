జైలులో ఉన్న హీరో సినిమా రిలీజ్కు రెడీ- అసలు షూటింగ్ ఎలా చేశారబ్బా?
జైలులో ఉన్న హీరో సినిమా రిలీజ్కు రెడీ అవుతుంది- ఇదేం ట్విస్ట్- ఎసలు షూటింగ్ ఎప్పుడు చేశారు?
Published : October 8, 2025 at 4:32 PM IST
Star Hero Movie Release : సినిమా విడుదల అవుతుందంటే ఏ హీరోకైన కాస్త ఆందోళన, ఫలితంపై కాస్త భయం ఉంటాయి. అందుకే రిలీజ్కు ముందే భారీ స్థాయిలో మూవీ ప్రమోషన్స్ చేస్తూ, ప్రేక్షకులలో దానిపై భారీ హైప్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఓ సినిమా విషయంలో భిన్నంగా జరుగుతుంది. సినిమాలో నటించిన హీరో జైళ్లో ఉంటే, ఆయన చిత్రం మాత్రం థియేటర్లలో రిలీజ్కు రెడీ అవుతోంది. మరి ఆ హీరో ఎవరు? ఆ సినిమా సంగతేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
విడుదలకు 'డెవిల్'
కన్నడ స్టార్ హీరో దర్శన్, అభిమాని రేణుక స్వామిని అత్యంత క్రూరంగా హత్య చేయించిన కేసులో అరెస్ట్ అయ్యి జైల్లో ఉన్నారు. బెయిల్పై దర్శన్ బయటకు వచ్చినా సుప్రీం కోర్ట్ బెయిల్ను రద్దు చేయడంతో చేసేదేమీ లేక మళ్లీ జైలుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అయితే దర్శన్ నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా 'డెవిల్' విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. గతేడాది దర్శన్ జైలుకు వెళ్తున్న సమయానికే డెవిల్ సినిమా సగం కంటే పైగా షూటింగ్ పూర్తైంది.
ఆ మధ్య ఆయన జైలు నుంచి బెయిల్పై వచ్చారు. దీంతో ఈ సమయంలో దర్శన్ సినిమాను పూర్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. నిర్మాతలు భారీ బడ్జెట్ పెట్టడంతో, వారి కోసం కొన్ని రోజులు కేటాయించి సినిమాను ముగించారని, ఆ తర్వాత దర్శన్ తిరిగి జైలుకు వెళ్లారని కన్నడ ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. కానీ దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఆయన నిజంగానే షూటింగ్కు వచ్చారా? లేదా ఏఐ క్రియేటెడా అని తెలియాల్సి ఉంది.
విడుదల ఎప్పుడంటే?
'డెవిల్' మూవీ కోసం దర్శన్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దర్శన్ గత చిత్రాల ఫలితాల నేపథ్యంలో 'డెవిల్' సినిమా మంచి విజయాన్ని సాధిస్తుందని అభిమానులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "దర్శన్ జైల్లో ఉన్నా కూడా అభిమానుల గుండెల్లోనే ఉన్నాడు" అంటూ కన్నడ మీడియాలో వస్తున్న కథనాలు, సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం చూస్తే అర్థం అవుతుంది. ఎప్పటికప్పుడు డెవిల్ సినిమా అప్డేట్ కోసం నిర్మాతలను దర్శన్ అభిమానులు అడుగుతూ వస్తున్నారు.
ఎట్టకేలకు సినిమా విడుదల తేదీని డెవిల్ నిర్మాతలు అధికారికంగా ప్రకటించారు. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న డెవిల్ సినిమాను ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 12న భారీ ఎత్తున విడుదల చేయడం కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించడంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుష్ అవుతున్నారు.
దర్శన్ లుక్తో పెరుగుతున్న అంచనాలు
దర్శన్ను చాలా విభిన్నంగా చూపించనున్నట్లు 'డెవిల్' ఫిల్మ్ మేకర్స్ చాలా కాలంగా చెబుతున్నారు. పైగా టైటిల్ డిఫరెంట్గా ఉండటమే కాకుండా, 'డెవిల్'లో దర్శన్ లుక్ కూడా కొత్తగా ఆకట్టుకునే విధంగా ఉండటంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింతగా పెరిగాయి. ఆకట్టుకునే కథగా 'డెవిల్' ఉండనుందని నిర్మాతలు, చిత్ర యూనిట్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుగుతోంది.
డిసెంబర్లో సినిమాను విడుదల చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, ఆ సమయంలో దర్శన్ బెయిల్పై బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఉండవచ్చని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఒకవేళ ఆ సమయంలో దర్శన్ బెయిల్పై బయటకు వచ్చినా, సినిమా ప్రమోషన్ కోసం మీడియా ముందుకు వస్తారా అనేది డౌటే!
కన్నడ నటుడు దర్శన్ బెయిల్ రద్దు
