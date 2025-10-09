ETV Bharat / entertainment

రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో SSMB29 షూటింగ్- రూ.50 కోట్లతో 'వారణాసి' సెట్!

SSMB29 షూటింగ్ అప్డేట్- టైటిల్​పై ఇలా హింట్ ఇస్తున్నారా?

SSMB 29 Title Revealed
SSMB 29 Title Revealed (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2025 at 9:41 AM IST

SSMB 29 Shooting Update : మహేశ్ బాబు- రాజమౌళి కాంబో SSMB29 ప్రాజెక్ట్​ షూటింగ్​పై మరో ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రారంభమైన ఈ సినిమా షూటింగ్ పలు షెడ్యూళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఇండస్ట్రీలో ఈ ప్రాజెక్ట్​ చర్చల్లో నిలుస్తోంది. ఈ భారీ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాల్లో చిత్రీకరించనున్నారు. అయితే సినిమాలో కొన్ని కీలక ఘట్టాలు వారణాసి షూట్ వద్ద తెరకెక్కించాల్సి ఉంది. అయితే అక్కడికి వెళ్లకుండా హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో భారీ సెట్​ ఏర్పాటు చేసి షూటింగ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడే షూట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే?

50 కోట్లతో 'వారణాసి' సెట్‌
సినిమాలో కీలక ఘట్టాలు వారణాసి నేపథ్యంలో సాగుతాయి. కానీ ఔట్ డోర్​లో షూటింగ్ చేస్తే సెట్స్​ వద్ద అభిమానుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్లను నియంత్రించడం కష్టంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎవరైనా షూటింగ్ సీన్స్​ను వీడియో తీసి లీక్ చేసే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అందుకే వారణాసిలో కాకుండా అలాంటి వాతావరణాన్ని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో వారణాసి సెట్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్లాన్ చేశారట. అక్కడైతే లీకులకు ఛాన్స్ ఉండదని మూవీ టీమ్ భావిస్తోంది. అయితే ఈ సెట్‌ కోసం సుమారు రూ.50 కోట్ల భారీ ఖర్చు అవుతుందని అంచనా ఉంది. సెట్‌ రూపకల్పనలో రాజమౌళి ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపారట.

టైటిల్‌పై ఊహాగానాలు – 'వారణాసి'నా?
ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమాకు 'వారణాసి' అనే టైటిల్ ఫిక్స్​ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని తెలుస్తుంది. నవంబరులో ఫస్ట్ లుక్‌తో పాటు టైటిల్‌ను ప్రకటించే ఆలోచనలో టీమ్ ఉందట. అంతేకాదు, హాలీవుడ్ దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరూన్ భారత్‌కు 'అవతార్​: ది ఫైర్​ అండ్​ యాష్​' ప్రమోషన్ కోసం వచ్చినప్పుడు, అదే వేదికపై ఈ ఫస్ట్ లుక్‌ను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతుంది.

పోస్టర్‌లో శివతత్వం – గ్లింప్స్‌కు కౌంట్‌డౌన్
ఇప్పటివరకు సినిమా పోస్టర్లు, టీజర్లు విడుదల కాలేదు. కానీ ఆగస్టులో మహేష్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా టీమ్ ప్రకటించింది. మొదటి గ్లింప్స్ నవంబర్ 2025లో విడుదల కానుందని, ఆ పోస్టర్‌లో మహేష్ బాబు ధరించిన పెండెంట్‌లో నంది, త్రిశూలం, డమరుకం ఉండటంతో, ఈ సినిమా మైథాలజీతో ముడిపడి ఉందా అనే ఊహాగానాలు ఊపందుకున్నాయి.

మహేశ్- ప్రియాంక డ్యాన్స్!
ఇందులో మహేష్‌బాబు- ప్రియాంక చోప్రాతో ఓ భారీ డ్యాన్స్​ను జక్కన్న ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఫోక్ బీట్ స్టైల్​లో ఉండనుందని టాక్. ఈ సాంగ్‌కు రాజు సుందరం కొరియోగ్రాఫర్​గా వ్యవహరించనున్నారు. ఈ పాట షూటింగ్ ఇంకా సెట్స్​ పైకి వెళకపోయినా, ఇప్పటికే బ్యాక్​ గ్రౌండ్​ వర్క్​, ట్రయల్ షూట్స్ పూర్తయ్యాయన్న టాక్ ఉంది. ఇదే పాటతో పాటు, ఈ చిత్రంలో ఇంకా రెండు మేజర్ సాంగ్స్, భారీ ఫైట్ సీక్వెన్స్‌లు ఉండనున్నాయని సమాచారం.

విడుదల తేదీ
ఈ పాన్‌వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్‌లో ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారణ్ ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. చిత్రాన్ని కెఎల్.​ నారాయణ తన దుర్గా ఆర్ట్స్​ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. సంగీతాన్ని ఎమ్​ ఎమ్​. కీరవాణి అందిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 120 దేశాల్లో ఒకేసారి విడుదల కానున్న ఈ మేగా ప్రాజెక్ట్ 2027 మార్చి 25న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మరి నవంబరులో రాబోయే ఆ గ్లింప్స్‌ ఏమి చూపించనుంది?' వారణాసి' అనే పేరు వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఎప్పటికి తేలనుంది ?అందరి చూపు ఇప్పుడు రాజమౌళి–మహేష్ సినిమా అప్​డేటేస్​ పై నిలిచింది.

