రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో SSMB29 షూటింగ్- రూ.50 కోట్లతో 'వారణాసి' సెట్!
SSMB29 షూటింగ్ అప్డేట్- టైటిల్పై ఇలా హింట్ ఇస్తున్నారా?
Published : October 9, 2025 at 9:41 AM IST
SSMB 29 Shooting Update : మహేశ్ బాబు- రాజమౌళి కాంబో SSMB29 ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్పై మరో ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రారంభమైన ఈ సినిమా షూటింగ్ పలు షెడ్యూళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఇండస్ట్రీలో ఈ ప్రాజెక్ట్ చర్చల్లో నిలుస్తోంది. ఈ భారీ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాల్లో చిత్రీకరించనున్నారు. అయితే సినిమాలో కొన్ని కీలక ఘట్టాలు వారణాసి షూట్ వద్ద తెరకెక్కించాల్సి ఉంది. అయితే అక్కడికి వెళ్లకుండా హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో భారీ సెట్ ఏర్పాటు చేసి షూటింగ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడే షూట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే?
50 కోట్లతో 'వారణాసి' సెట్
సినిమాలో కీలక ఘట్టాలు వారణాసి నేపథ్యంలో సాగుతాయి. కానీ ఔట్ డోర్లో షూటింగ్ చేస్తే సెట్స్ వద్ద అభిమానుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్లను నియంత్రించడం కష్టంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎవరైనా షూటింగ్ సీన్స్ను వీడియో తీసి లీక్ చేసే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అందుకే వారణాసిలో కాకుండా అలాంటి వాతావరణాన్ని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో వారణాసి సెట్ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్లాన్ చేశారట. అక్కడైతే లీకులకు ఛాన్స్ ఉండదని మూవీ టీమ్ భావిస్తోంది. అయితే ఈ సెట్ కోసం సుమారు రూ.50 కోట్ల భారీ ఖర్చు అవుతుందని అంచనా ఉంది. సెట్ రూపకల్పనలో రాజమౌళి ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపారట.
టైటిల్పై ఊహాగానాలు – 'వారణాసి'నా?
ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమాకు 'వారణాసి' అనే టైటిల్ ఫిక్స్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని తెలుస్తుంది. నవంబరులో ఫస్ట్ లుక్తో పాటు టైటిల్ను ప్రకటించే ఆలోచనలో టీమ్ ఉందట. అంతేకాదు, హాలీవుడ్ దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరూన్ భారత్కు 'అవతార్: ది ఫైర్ అండ్ యాష్' ప్రమోషన్ కోసం వచ్చినప్పుడు, అదే వేదికపై ఈ ఫస్ట్ లుక్ను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతుంది.
From India to The World 🥵🥵💥💥#SSMB29 is not just a Movie it's a REVOLUTION in Cinema History 🔥🔥 pic.twitter.com/6KMUbrimvT— 𓆩𝑴𝑩_𝑹𝑨𝑱𓆪 (@Raj_620891) October 6, 2025
పోస్టర్లో శివతత్వం – గ్లింప్స్కు కౌంట్డౌన్
ఇప్పటివరకు సినిమా పోస్టర్లు, టీజర్లు విడుదల కాలేదు. కానీ ఆగస్టులో మహేష్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా టీమ్ ప్రకటించింది. మొదటి గ్లింప్స్ నవంబర్ 2025లో విడుదల కానుందని, ఆ పోస్టర్లో మహేష్ బాబు ధరించిన పెండెంట్లో నంది, త్రిశూలం, డమరుకం ఉండటంతో, ఈ సినిమా మైథాలజీతో ముడిపడి ఉందా అనే ఊహాగానాలు ఊపందుకున్నాయి.
Sir Can't wait for this movie— 𝗦. (@Sareem48) August 9, 2025
This movie will create history whenever it releases 🔥 pic.twitter.com/VZlopZ2WBT
మహేశ్- ప్రియాంక డ్యాన్స్!
ఇందులో మహేష్బాబు- ప్రియాంక చోప్రాతో ఓ భారీ డ్యాన్స్ను జక్కన్న ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఫోక్ బీట్ స్టైల్లో ఉండనుందని టాక్. ఈ సాంగ్కు రాజు సుందరం కొరియోగ్రాఫర్గా వ్యవహరించనున్నారు. ఈ పాట షూటింగ్ ఇంకా సెట్స్ పైకి వెళకపోయినా, ఇప్పటికే బ్యాక్ గ్రౌండ్ వర్క్, ట్రయల్ షూట్స్ పూర్తయ్యాయన్న టాక్ ఉంది. ఇదే పాటతో పాటు, ఈ చిత్రంలో ఇంకా రెండు మేజర్ సాంగ్స్, భారీ ఫైట్ సీక్వెన్స్లు ఉండనున్నాయని సమాచారం.
విడుదల తేదీ
ఈ పాన్వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్లో ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారణ్ ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. చిత్రాన్ని కెఎల్. నారాయణ తన దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. సంగీతాన్ని ఎమ్ ఎమ్. కీరవాణి అందిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 120 దేశాల్లో ఒకేసారి విడుదల కానున్న ఈ మేగా ప్రాజెక్ట్ 2027 మార్చి 25న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మరి నవంబరులో రాబోయే ఆ గ్లింప్స్ ఏమి చూపించనుంది?' వారణాసి' అనే పేరు వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఎప్పటికి తేలనుంది ?అందరి చూపు ఇప్పుడు రాజమౌళి–మహేష్ సినిమా అప్డేటేస్ పై నిలిచింది.
