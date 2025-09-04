ETV Bharat / entertainment

SSMB 29: రాజమౌళి- మహేశ్​బాబు యాక్షన్ లీక్- ఇది నిజమేనా?

మహేశ్ బాబు వైల్డ్ లుక్ ఫొటో వైరల్- ఆఫ్రికా అడవుల నేపథ్యంలో రాజమౌళి బిగ్ ప్లాన్- SSMB29 లీక్ వీడియో నిజమా? లేక ఫేక్ క్రియేషనా?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2025

SSMB29 Leaked Video : టాలీవుడ్‌లోనే కాకుండా ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తంలోనూ ఆసక్తి రేపుతున్న ప్రాజెక్ట్ SSMB29. మహేశ్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ఈ సినిమా మొదటి అనౌన్స్‌మెంట్ నుంచే హడావుడి క్రియేట్ చేసింది. కానీ రీసెంట్​గా బయటకొచ్చిన ఒక లీక్ ఫోటో, 18 సెకన్ల వీడియో టాక్ మాత్రం ఫ్యాన్స్‌లో మరింత హాట్ టాపిక్​గా మారింది. అసలు ఆ వీడియోలో ఏముంది? అది నిజమా కాదా? అనే ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే!

నెవ్వర్ బిఫోర్ అనేలా!
మహేశ్ బాబు - రాజమౌళి కాంబినేషన్ అంటేనే అంచనాలు ఆకాశాన్నంటుతాయి. రాజమౌళి గతంలో చేసిన బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలు గ్లోబల్ రేంజ్‌లోకి వెళ్లాయి. అలాంటి దర్శకుడు, స్టార్ హీరో మహేశ్ బాబుతో చేసే సినిమా అంటే మామూలుగా ఉండదని చెప్పవచ్చు. ఇదే ఆయన కెరీర్‌లోనే అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్‌గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మరోవైపు మలయాళ నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

ఆఫ్రికా అడవుల నేపథ్యంలో!
సినిమా కథ మొత్తం ఆఫ్రికా అడవుల నేపథ్యంలో సాగుతుందన్నది అందరికి తెలిసిన విషయమే. వైల్డ్ లైఫ్, సర్వైవల్, అడ్వెంచర్ అన్నీ కలిపి యాక్షన్ డ్రామాగా రాజమౌళి రాసుకున్నట్లు టాక్. కెన్యా, సౌత్ ఆఫ్రికా ప్రాంతాల్లోనే షూట్ చేస్తున్నారని, అద్భుతమైన విజువల్స్ కోసం హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్లు కూడా పని చేస్తున్నారని సమాచారం. టాలీవుడ్‌లో ఇంతవరకు ఎప్పుడూ చూడని కాన్సెప్ట్ అని చెప్పాలి.

వీడియో లీక్ అయ్యిందా?
లేటెస్ట్ విషయానికి వస్తే, 18 సెకన్ల వీడియో లీక్ అయినట్లు సోషల్ మీడియాలో రకరకాల పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి . సోషల్ మీడియాలో SSMB29 కు సంబంధించిన ఒక పవర్​ఫుల్ షూటింగ్ ఫైట్ వీడియో లీక్ అన్నట్లు చెబుతున్నారు. ఫైట్ సీక్వెన్స్ లెవెల్ అద్భుతంగా ఉందని, థియేటర్లలో గూస్‌బంప్స్ పక్కా అని కామెంట్లు వస్తున్నాయి. ఈ లీక్ క్లిప్ నిజమా? లేక AI క్రియేట్ చేసిన ఫేక్ వీడియోనా? అనే డౌట్స్ మాత్రం ఇంకా తీరలేదు.

మహేశ్ లుక్ వైరల్
ఆ లీక్ ఫోటోలో మహేశ్ బాబు వైల్డ్ లుక్‌లో కనిపించడం ఫ్యాన్స్‌కి షాక్ ఇచ్చింది. చేతిలో పెద్ద స్టిక్ పట్టుకుని, వెనుక లయన్ కనిపించడంతో ఆ సీన్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్షన్‌కు నిదర్శనమని అందరూ అంటున్నారు. ఆయన గడ్డం, పొడవాటి జుట్టు, రగ్గడ్ అవతార్ ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ చూడనటువంటి లుక్. అలాంటి యాంగిల్‌లో మహేష్‌ను చూపించడం ఫ్యాన్స్‌లో ఊహించని ఎక్సైట్మెంట్ క్రియేట్ చేసింది.

ఇక సోషల్ రకరకాల వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. నిజంగా ఫొటోస్ లొకేషన్‌ నుంచి లీక్ అయ్యాయా? లేక AI ఎడిట్ చేసి వైరల్ చేశారా? అనేది క్లారిటీ లేకపోయినా, ట్రెండింగ్ మాత్రం గట్టిగానే ఉంది. సినిమాకు సంబంధించిన హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లు వరుసగా ట్రెండ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ట్రేడ్ వర్గాలు కూడా ఈ హైప్ చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నాయి. మరి ఇది ఎంతవరకు నిజమో తెలియాలి అంటే మరికొంత కాలం ఆగాల్సిందే.

