థియేటర్లలో చూస్తే ఆ మజానే వేరు- OTTలో నో థ్రిల్!: రాజమౌళి - SS RAJAMOULI ABOUT THEATERS

థియేటర్‌ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ vs OTT- రాజమౌళి మాటల్లో ఇలా!

SS Rajamouli About Theaters
SS Rajamouli About Theaters (Source: AI Generated_ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2025 at 8:06 AM IST

SS Rajamouli About Theaters : ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ప్రేక్షకులు సినిమాలు థియేటర్లకు వెళ్లి చూడకుండా, ఇంట్లోనే OTT ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లలో చూసే అలవాటు పెంచుకున్నారు. సౌకర్యం(comfort), టైమ్‌ సేఫ్‌(time safe), ఎన్నో భాషల్లో సినిమాలు అందుబాటులో ఉండటం వంటి కారణాలతో OTTలకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. కానీ సిల్వర్​ స్క్రీన్​​పై ఆడియన్స్​తో కలిసి చూసే అనుభవం మాత్రం వేరే అని పలువురు సినీ ప్రముఖులు చెబుతుంటారు. ఇప్పుడు టాప్​ డైరెక్టర్​ ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్​ఎస్‌ రాజమౌళి కూడా చెప్పారు.

థియేటర్‌ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ vs OTT!
2022లో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో రాజమౌళి థియేటర్‌లో సినిమా చూసే అనుభవం గురించి వివరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ – 'ఒక ఉదాహరణగా తీసుకుంటే సల్మాన్‌ ఖాన్‌ లేదా రజినీకాంత్‌ ఓపెనింగ్‌ షాట్‌లో రింగ్‌లోకి వెళ్లి బాడీ చూపిస్తారు. థియేటర్‌లో అలాంటి సీన్‌ చూసినప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నారు అన్నది పట్టించుకోరు. జనాలు అరుస్తారు, విజిల్స్​ వేస్తారు, పేపర్లు ఎగరేస్తారు. అది ఒక ప్రత్యేక అనుభూతి. కానీ అదే సీన్‌ను OTTలో చూసినప్పుడు ఆ మజా రావడం కష్టమే' అని వ్యాఖ్యానించారు.

మహేష్‌ బాబు హీరోగా రాజమౌళి నెక్స్ట్‌!
ప్రస్తుతం రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మహేష్‌బాబు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం SSMB29పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అడ్వెంచర్‌ జాన్రాలో వస్తున్న ఈ సినిమా జంగిల్‌ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌ కథతో, గ్లోబల్‌ స్థాయిలో తెరకెక్కనుంది. మహేష్‌ బాబు 50వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నవంబర్‌ 2025లో సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్‌ లుక్‌,రిలీజ్​ చేయనున్నారు. 'గ్లోబ్‌ట్రాటర్‌' అనే టైటిల్‌పై జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది. అదనంగా 'Gen 63' అనే మరో టైటిల్‌ కూడా పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆగస్టు 9న ప్రిన్స్​ బర్త్​డేకు ఆయన ఫ్యాన్స్​ను నిరాశ పరచకూడదని చిన్న పోస్టర్​ రిలీజ్​ చేశారు.

పోస్టర్​లో ఏముంది?
అయితే డైరెక్టర్ రాజమౌళి, హీరో మహేశ్​బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా అప్డేట్ ఇచ్చారు. కానీ, అభిమానులు అనుకున్నట్లు పోస్టరో, వీడియో గ్లింప్స్, టైటిల్ కాదు. ఈ సినిమా నుంచి అప్డేట్ నవంబర్​లో ఇస్తామంటూ ఓ నోట్ పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశకు గురయ్యారు. అయితే కాసేపటికే మళ్లీ జస్ట్ మహేశ్​బాబు ప్రీ లుక్ పోస్టర్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ లుక్ ఫుల్ పోస్టర్​ను నవంబర్​లో రివీల్ చేస్తామని చెప్పారు.

కాగా, ఈ ప్రీ లుక్ పోస్టర్​ ఊహించని విధంగా ఉంది. ఇందులో మహేశ్ ఛాతి భాగమే కనిపిస్తుంది. మెడపై రక్తపు మరకలు, ఓ మాల ధరించినట్లుగా పోస్టర్​ కనిపిస్తుంది. మాలలో త్రినేత్రం, త్రి శూలం, నంది, ఢమరుకం ఉన్నాయి. ఈ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రెండ్ అవుతుంది. ఫ్యాన్స్​కు విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటుంది.

షూటింగ్‌ అప్‌డేట్స్‌
సెప్టెంబర్‌ రెండో వారం నుంచి దక్షిణాఫ్రికాలో షూటింగ్‌ మొదలవుతుంది. ఇటీవల హైదరాబాద్​లో ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్‌తో కొన్ని ఇండోర్‌ సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారు. ఈ సినిమాలో పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్‌, ఆర్‌. మాధవన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మొదట ఈ సినిమాను రెండు భాగాలుగా తీసుకురావాలని భావించినా ఇప్పుడు ఒకే పార్ట్‌గా 2027లో విడుదల చేయాలని మేకర్స్‌ నిర్ణయించుకున్నారని టాక్‌. మొత్తానికి, థియేటర్‌లో సినిమా చూసే అనుభవం ఎప్పటికీ వేరే అని చెప్పిన రాజమౌళి – ఇప్పుడు తన తదుపరి భారీ చిత్రంతో ఆ మ్యాజిక్‌ను మళ్లీ చూపించబోతున్నారనడంలో సందేహం లేదు.

