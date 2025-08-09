Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

SSMB 29 ఫస్ట్ అప్డేట్- పోస్టర్ షేర్ చేసిన జక్కన్న - SSMB 29 UPDATE

SSMB 29 అప్డేట్ షేర్ చేసిన రాజమౌళి- ఇంకా వెయిటింగేనా?

SSMB 29 Update
SSMB 29 Update (Source: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2025 at 12:04 PM IST

2 Min Read

SSMB 29 Update : సూపర్‌ స్టార్ మహేష్ బాబు- పాన్ఇండియా డైరెక్టర్​ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'SSMB 29' కోసం యావత్ సినీప్రపంచం ఎదురుచూస్తుంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే ప్రారంభమైనా, ఇప్పటివరకూ అధికారికంగా మేకర్స్​ ఏ ఒక్క అఫ్డేట్ కూడా ఇవ్వలేదు. దీంతో శనివారం మహేశ్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా అప్డేట్ ఇస్తాడని ఫ్యాన్స్ ఆశించారు. ఈ క్రమంలోనే జక్కన్న చిన్న అప్డేట్ షేర్ చేశారు.

మహేశ్ బాబు ప్రీ లుక్ పోస్టర్​ను షేర్ చేసుకున్నారు. ఇందులో మహేశ్ చెస్ట్ భాగమే కనిపిస్తుంది. ఛాతి భాగంలో రక్తం, మెడలో ఓ రుద్రాక్ష మాల ధరించినట్లుగా పోస్టర్​ కనిపిస్తుంది. మాలలో త్రిశూలం, ఢమరుకం, నంది, శివనామాలతో పోస్టర్ ఆధ్యాత్మికంగానూ కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే అంచనాలు పీక్స్​లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్​పై తాజా పోస్టర్​తో మరింత పెరిగాయి. ఇది సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

అలాగే ఈ పోస్టర్ ఫుల్ లుక్​ అప్డేట్​ను నవంబర్​లో ఇస్తానని చెప్పారు. అంటే మహేశ్ పోస్టర్ ఫుల్ లుక్ చూడాలంటే అప్పటిదాకా ఆగాల్సిందే. గ్లోబల్ ట్రోటర్ ఫస్ట్​ లుక్​ ఇన్ నవంబర్ 2025 అని రాసుకొచ్చారు. ఏదేమైనా ఈ ప్రాజెక్ట్​ మొదలయ్యాక మేకర్స్​ నుంచి వచ్చిన తొలి అధికారిక అప్డేట్ ఇదే. ఈ కాస్త ప్రీ లుక్​ పోస్టర్​తోనైనా మహేశ్ ఫ్యాన్స్ కాస్త సంతృప్తి చెందినట్లే ఉన్నారు.

మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా!
'ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న డియర్ సినిమా ఫ్యాన్స్, అలాగే మహేశ్ ఫ్యాన్, మేం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ను రీసెంట్​గానే మొదలుపెట్టాం. సినిమా గురించి తెలుసుకోవాలన్న మీ అందరి ఆసక్తి ఎంతో ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్​ చాలా భారీ స్థాయిలో రానుంది. ప్రెస్‌మీట్‌ పెట్టడం లేదా కొన్ని పోస్టర్లు షేర్ చేయడం వల్ల స్టోరీకి పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేయలేము. దీన్ని భారీ ఎత్తున రూపొందిస్తున్నాం. నవంబర్‌ 2025లో మహేశ్‌ లుక్‌ను విడుదల చేస్తాం. మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా దీన్ని రూపొందిస్తున్నాం. మీ ఓపికకు థాంక్స్' అంటూ జక్కన్న సోషల్ మీడియాలో ఓ నోట్ విడుదల చేశారు.

స్క్రిప్ట్​లో మార్పులు
కాగా, ఈ సినిమా షూటింగ్ గతనెల కెన్యాలో జరగాల్సి ఉండగా అది వాయిదా పడింది. అక్కడ రాజకీయ అనిశ్చితి కారణంగా మూవీటీమ్ షూటింగ్​ను వాయిదా వేసింది. త్వరలోనే షూటింగ్​ను సౌతాఫ్రికాకు మార్చనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ మధ్యలోని గ్యాప్​ను జక్కన్న స్ర్రిప్ట్​లో మార్పులు చేయనున్నారని తెలుస్తోంది.

అమెజాన్ అడవుల్లో, ఓ సాహస యాత్రికుడి నేపథ్యంలో స్టోరీ ఉండనుందని ప్రచారం సాగుతోంది. ప్రాజెక్ట్​ను రాజమౌళి గ్లోబల్ మార్కెట్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందిస్తున్నారు. ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. దాదాపు రూ.800 కోట్ల బడ్జెట్​తో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను కె.ఎల్. నారాయణ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై నిర్మిస్తున్నారు.

మహేశ్​కు చిరు విషెస్
ప్రిన్స్ మహేశ్​కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్పెషల్ విషెస్ చెప్పారు. 'హ్యాపీ బర్త్ డే మై డియర్ SSMB మహేశ్. నువ్వు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు గర్వకారణం. ఏళ్లు గడుస్తున్నా కొద్దీ నువ్వు మరింత యంగ్​గా అవుతున్నావు' అంటూ మహేశ్​కు చిరు విషెస్ చెప్పారు.

మహేశ్​ బర్త్​డేకు ఫ్యాన్స్​కు బిగ్ సర్​ప్రైజ్- ఆ సూపర్ హిట్ సినిమా రీ రిలీజ్​!

SSMB కెన్యా షెడ్యూల్ క్యాన్సిల్- అంతా వాళ్ల రాజకీయం వల్లే!

SSMB 29 Update : సూపర్‌ స్టార్ మహేష్ బాబు- పాన్ఇండియా డైరెక్టర్​ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'SSMB 29' కోసం యావత్ సినీప్రపంచం ఎదురుచూస్తుంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే ప్రారంభమైనా, ఇప్పటివరకూ అధికారికంగా మేకర్స్​ ఏ ఒక్క అఫ్డేట్ కూడా ఇవ్వలేదు. దీంతో శనివారం మహేశ్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా అప్డేట్ ఇస్తాడని ఫ్యాన్స్ ఆశించారు. ఈ క్రమంలోనే జక్కన్న చిన్న అప్డేట్ షేర్ చేశారు.

మహేశ్ బాబు ప్రీ లుక్ పోస్టర్​ను షేర్ చేసుకున్నారు. ఇందులో మహేశ్ చెస్ట్ భాగమే కనిపిస్తుంది. ఛాతి భాగంలో రక్తం, మెడలో ఓ రుద్రాక్ష మాల ధరించినట్లుగా పోస్టర్​ కనిపిస్తుంది. మాలలో త్రిశూలం, ఢమరుకం, నంది, శివనామాలతో పోస్టర్ ఆధ్యాత్మికంగానూ కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే అంచనాలు పీక్స్​లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్​పై తాజా పోస్టర్​తో మరింత పెరిగాయి. ఇది సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

అలాగే ఈ పోస్టర్ ఫుల్ లుక్​ అప్డేట్​ను నవంబర్​లో ఇస్తానని చెప్పారు. అంటే మహేశ్ పోస్టర్ ఫుల్ లుక్ చూడాలంటే అప్పటిదాకా ఆగాల్సిందే. గ్లోబల్ ట్రోటర్ ఫస్ట్​ లుక్​ ఇన్ నవంబర్ 2025 అని రాసుకొచ్చారు. ఏదేమైనా ఈ ప్రాజెక్ట్​ మొదలయ్యాక మేకర్స్​ నుంచి వచ్చిన తొలి అధికారిక అప్డేట్ ఇదే. ఈ కాస్త ప్రీ లుక్​ పోస్టర్​తోనైనా మహేశ్ ఫ్యాన్స్ కాస్త సంతృప్తి చెందినట్లే ఉన్నారు.

మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా!
'ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న డియర్ సినిమా ఫ్యాన్స్, అలాగే మహేశ్ ఫ్యాన్, మేం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ను రీసెంట్​గానే మొదలుపెట్టాం. సినిమా గురించి తెలుసుకోవాలన్న మీ అందరి ఆసక్తి ఎంతో ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్​ చాలా భారీ స్థాయిలో రానుంది. ప్రెస్‌మీట్‌ పెట్టడం లేదా కొన్ని పోస్టర్లు షేర్ చేయడం వల్ల స్టోరీకి పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేయలేము. దీన్ని భారీ ఎత్తున రూపొందిస్తున్నాం. నవంబర్‌ 2025లో మహేశ్‌ లుక్‌ను విడుదల చేస్తాం. మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా దీన్ని రూపొందిస్తున్నాం. మీ ఓపికకు థాంక్స్' అంటూ జక్కన్న సోషల్ మీడియాలో ఓ నోట్ విడుదల చేశారు.

స్క్రిప్ట్​లో మార్పులు
కాగా, ఈ సినిమా షూటింగ్ గతనెల కెన్యాలో జరగాల్సి ఉండగా అది వాయిదా పడింది. అక్కడ రాజకీయ అనిశ్చితి కారణంగా మూవీటీమ్ షూటింగ్​ను వాయిదా వేసింది. త్వరలోనే షూటింగ్​ను సౌతాఫ్రికాకు మార్చనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ మధ్యలోని గ్యాప్​ను జక్కన్న స్ర్రిప్ట్​లో మార్పులు చేయనున్నారని తెలుస్తోంది.

అమెజాన్ అడవుల్లో, ఓ సాహస యాత్రికుడి నేపథ్యంలో స్టోరీ ఉండనుందని ప్రచారం సాగుతోంది. ప్రాజెక్ట్​ను రాజమౌళి గ్లోబల్ మార్కెట్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందిస్తున్నారు. ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. దాదాపు రూ.800 కోట్ల బడ్జెట్​తో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను కె.ఎల్. నారాయణ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై నిర్మిస్తున్నారు.

మహేశ్​కు చిరు విషెస్
ప్రిన్స్ మహేశ్​కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్పెషల్ విషెస్ చెప్పారు. 'హ్యాపీ బర్త్ డే మై డియర్ SSMB మహేశ్. నువ్వు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు గర్వకారణం. ఏళ్లు గడుస్తున్నా కొద్దీ నువ్వు మరింత యంగ్​గా అవుతున్నావు' అంటూ మహేశ్​కు చిరు విషెస్ చెప్పారు.

మహేశ్​ బర్త్​డేకు ఫ్యాన్స్​కు బిగ్ సర్​ప్రైజ్- ఆ సూపర్ హిట్ సినిమా రీ రిలీజ్​!

SSMB కెన్యా షెడ్యూల్ క్యాన్సిల్- అంతా వాళ్ల రాజకీయం వల్లే!

For All Latest Updates

TAGGED:

SSMB 29 UPDATESSMB 29 POSTERSSMB 29 MAHESH LOOKSSMB 29 PHOTOSSSMB 29 UPDATE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.