Sreeleela Mother Inspired By Jr NTR : తెలుగులో ప్రస్తుతం టాప్ ట్రెండింగ్లో ఉన్న యంగ్ హీరోయిన్స్లో శ్రీలీల పేరు ఎప్పుడూ వినిపిస్తోంది. హీరోయిన్గా తెరపై మెరిసే ముందు నుంచే ఆమె జీవితం క్లాసికల్ డ్యాన్స్తో ముడిపడి ఉంది. చిన్నతనం నుంచే కచ్చితమైన శిక్షణతో, నృత్యాన్ని జీవన విధానంగా మార్చుకుంది. భరతనాట్యంలో పట్టు సాధించి, తర్వాత నటిగా ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించింది. శ్రీలీల పుట్టింది డెట్రాయిట్, మిచిగాన్ (USA)లో అయినా, ఆమె అమ్మ స్వర్ణలత కల మాత్రం నృత్యంలో కుమార్తెను తీర్చిదిద్దడమే. ఆ కల వెనుక ఒక విశేషమైన సంఘటన దాగి ఉంది.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ డాన్స్ – ప్రేరణగా మారిన క్షణం!
ఇప్పుడు టాలీవుడ్ టాప్ స్టార్ అయిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్, చిన్నప్పటినుంచే డ్యాన్స్ బాగా చేస్తారని అందరికీ తెలుసు. 1997లో వచ్చిన బాలరామాయణంతో బాలనటుడిగా వెండితెరపై మెప్పించిన తారక్, అప్పట్లోనే కూచిపూడి ప్రదర్శనలతో దేశం, విదేశాల్లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ కాలంలో అమెరికాలో జరిగిన TANA సభలో తారక్ ఇచ్చిన అద్భుతమైన డాన్స్ ప్రదర్శన, అప్పుడు ప్రేక్షకులందరిలానే శ్రీలీల తల్లి మనసుని కూడ గెలుచుకుంది. ఆ సందర్భాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ఆమె ఇటీవల జగపతిబాబు నిర్వహించిన ఒక టాక్ షోలో ఇలా చెప్పారు.
"ఆ సినిమాలో తారక్ చేసిన డ్యాన్స్ నన్నెంతో కదిలించింది. అది చూశాకే నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను. నాకు అమ్మాయి పుడితే ఆమెకు కచ్చితంగ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ నేర్పించి తీరాలని బలంగా కోరుకున్నాను"
- శ్రీలీల తల్లి
డాన్స్ నుంచి నటన వైపు శ్రీలీల ప్రయాణం!
స్వర్ణలత మాట నిలబెట్టుకుంటూ, శ్రీలీలకు చిన్నప్పటి నుంచే భరతనాట్యంలో శిక్షణ ఇప్పించారు. నృత్యంలో ఆమె చూపిన హావభావాలు తర్వాత తెరమీద కూడా సహజంగా ఉంటాయి. 2017లో చిత్రాంగద చిత్రంలో చిన్నపాత్రతో వెండితెర ప్రయాణం మొదలుపెట్టి, 2019లో కన్నడలో కిస్ హీరోయిన్గా మెరిసింది. తెలుగులో ఆమె 2021లో పెళ్లిసందD ద్వారా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఒక్కో సినిమాతో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్', 'మాస్ జాతర', 'పరాశక్తి' సినిమాలతో పాటు బాలీవుడ్లోనూ అరంగేట్రానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈరోజు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన స్టార్. కానీ ఆయన చిన్ననాటి నృత్య ప్రదర్శనలే, మరొక తరం నటిగా ఎదిగిన శ్రీలీల జీవితం దిశను మలిచాయి. తారక్ కూచిపూడి ప్రదర్శన చూసిన ఒక తల్లి, తన కూతురి భవిష్యత్తు క్లాసికల్ డ్యాన్స్ వైపు మలచడం ఈ అనుబంధం నిజంగా ప్రత్యేకమని ఆమె అన్నారు.
సినిమాకు డబుల్ రెమ్యూనరేషన్!
శ్రీలీల గతంలో ఒక్కో సినిమాకు రూ.3.5 నుంచి రూ.4కోట్ల వరకు తీసుకునేవారట. కానీ ఇప్పుడు రానున్న సినిమాల్లో ఒక్క ప్రాజెక్టుకు దాదాపు రూ. 7 కోట్ల వరకు శాలరీ తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతకుముందు శ్రీలీల 'పుష్ప-2' సినిమాలో కిస్సిక్ స్పెషల్ సాంగ్ చేశారు. ఆ పాటలో కేవలం డ్యాన్స్ చేసేందుకు రూ. 2 కోట్లు తీసుకున్నట్లు అప్పట్లో వార్తలు బయటికి వచ్చాయి. అయితే, దీని గురించి ఎక్కడా శ్రీలీల స్పందించలేదు.
