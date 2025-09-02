ETV Bharat / entertainment

పవన్ కల్యాణ్ బర్త్​ డే స్పెషల్- పవర్ స్టార్ పాడిన పాటలు- లిస్ట్​లో సూపర్ హిట్లే!

Pawan Kalyan Birthday
Pawan Kalyan Birthday (Source : ETV Bharat)
Published : September 2, 2025 at 8:10 AM IST

Pawan Kalyan Vocals : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ టాలీవుడ్​లో ఓ సంచలనం. ఆయన డైలాగ్ చెబితే విజిల్స్, స్టెప్పేస్తే రికార్డులే. ఆయన సినిమాల్లో నటతోనే కాదు ఓ సింగర్​గా, ఓ రైటర్​గానూ రాణించారు. ముఖ్యంగా ఆయన పాటలతో అభిమానులను ఉర్రూతలూగించారు. 1999లోనే తమ్ముడు సినిమాలో తన గాత్రాన్ని వినిపించారు. 'తాటి చెట్టెక్కలేవు' అంటూ థియేటర్లనూ ఊపేశారు.

సాధారణంగా హీరోలు పాటలు పాడటం అరుదు, కానీ పవన్ పాడిన పాటలు మాత్రం అభిమానుల్లో సెన్సేషన్‌గా మారాయి. దాదాపు రెండున్నర దశాబ్దాల కిందటే హీరోగా నటిస్తూనే, తన సినిమాల్లో పాటలు పాడారు. అలా ఆయన పాడిన పాటలన్నీ సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. ఆయన స్వరానికి ఉన్న మాస్ టచ్, సహజమైన ఎనర్జీ వల్లే ఈ పాటలు ఇప్పటికీ అభిమానుల హృదయాల్లో నిలిచిపోయాయి.

అయితే మంగళవారం (సెప్టెంబర్ 2న) పవన్ బర్త్‌డే సందర్భంగా ఆయన సినిమాల్లో స్వయంగా పాడిన పాటలు ఏవి? ఆయన ఏయే సినిమాల్లో పాట పాడారు? తెలుసుకుందాం.

తొలిసారి
పవన్ మొదటిసారిగా తన గాత్రాన్ని వినిపించిన సినిమా తమ్ముడు. 1999లో విడుదలైన ఈ చిత్రంలోని 'తాడీచెట్టెక్కలేవు' పాటను పవన్ పాడారు. పల్లెటూరి సౌందర్యాన్ని, మాస్ ఎనర్జీని ప్రతిబింబించేలా ఈ పాట ఉండటంతో పవన్ గాత్రం మరింత ఆకర్షణగా మారింది. అప్పటివరకు ఆయనను యూత్ ఐకాన్‌గా చూసిన అభిమానులు, ఈ పాట తర్వాత ఆయనలోని వెర్సటైల్ నైపుణ్యాన్ని కూడా గమనించారు.

రెండోసారి
2001లో వచ్చిన ఖుషి చిత్రం పవన్ కెరీర్‌లో పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్. ఈ సినిమాలో ఓ కామెడీ సీన్​లో అలీతో సరదాగా పవన్ పాడిన పాట సూపర్ హిట్ అయ్యింది. 'బైబైయ్యే బంగారు రమణమ్మ' అనే ఫోక్ సాంగ్​ను తన స్వరంతో పాడారు. డప్పుతో ఈ పాటలో పవన్ గాత్రం సినిమాకి కొత్త ఫీలింగ్ ఇచ్చింది. కామెడీ సన్నివేశాల్లో వచ్చిన ఈ సాంగ్ యూత్‌లో అప్పట్లో బాగా హిట్ అయ్యింది. ఫ్యాన్స్ మాత్రమే కాదు, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా ఈ పాటలో పవన్ ఎనర్జీని చూసి ఎంజాయ్ చేశారు.

జానీ సినిమాలో
2003లో తర్వాత పవన్ స్వీయ దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిత్రం జానీ. అందులో ఆయన పాడిన 'నువ్వు సారా తాగుడు మానురన్నో' పాట మాస్ ఆడియన్స్‌కి బాగా నచ్చింది. పవన్ స్వరంలో ఉన్న మాస్ ఫీలింగ్‌కి ఆ సమయంలో డ్యాన్స్‌లు, బీట్స్​తో పాట ఒక రేంజ్ క్రేజ్‌ని సృష్టించింది. ఇదే సమయంలో ఆయన గాయకుడిగా ఉన్న వెర్సటైలిటీని మరోసారి నిరూపించారు.

ఈ రెండు పాటల్లో కోరస్
2004లో వచ్చిన గుడుంబా శంకర్ సినిమాలో 'కిళ్లి కిళ్లీ' పాటలో సింగర్‌తో కలిసి పవన్ గొంతు వినిపించారు. ఈ పాట మాస్, ఫన్ కలబోతగా ఉండటంతో పవన్ టచ్ పాటకు కొత్త లైఫ్ ఇచ్చింది. అలాగే 2011లో వచ్చిన పంజాలో 'పాపారాయుడు' పాటలోనూ ఆయన స్వరం వినిపించింది. ఈ రెండు సాంగ్స్‌లో పవన్ స్వరానికి ఉన్న మాస్ క్రేజ్ స్పష్టంగా కనిపించింది.

అత్తారింటికి దారేదిలో
2013లో వచ్చిన అత్తారింటికి దారేదిలో పవన్ మళ్లీ తన స్వరం వినిపించారు. ఓ సన్నివేశంలో 'కాటమరాయుడా' అంటూ సాగే పాటను పవన్ పాడారు. ఈ పాట తర్వాత కాటమరాయుడా అన్న పదమే ఆయన ఇమేజ్‌తో కలసిపోయింది. మాస్ బీట్‌, పవన్ ఎనర్జీతో ఈ పాట థియేటర్స్‌లో ఫ్యాన్స్ సెలబ్రేషన్స్‌ను తారాస్థాయికి తీసుకెళ్లింది.

అజ్ఞాతవాసి సినిమాలో
2018లో అజ్ఞాతవాసి సినిమాలో పాడిన 'కొడకా కోటేశ్వరరావు' పాట అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ అయ్యింది. పాటలో ఉన్న సెటైరిక్ లిరిక్స్, పవన్ మాస్ గాత్రం యూత్‌లో విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చాయి. అభిమానులు ఈ పాటను బర్త్‌డే ఫంక్షన్స్‌లో, ఈవెంట్స్‌లో మళ్లీ మళ్లీ వినిపించుకునేంతలా క్రేజ్ తెచ్చుకుంది.

హరి హర వీరమల్లు
ఇటీవల వచ్చిన హరి హర వీరమల్లులో పవన్ పాడిన మాట వినాలి పాట మళ్లీ ఆయన గాత్రాన్ని అభిమానుల ముందుకు తీసుకువచ్చింది. చరిత్రాత్మక నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో పవన్ గాత్రం సినిమాకి మొదట మంచి క్రేజ్ ను అందుకుంది. ఈ పాటతో ఆయన గాత్రం మళ్లీ ట్రెండింగ్ అయ్యింది.

