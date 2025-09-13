ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్న చిన్న సినిమాలు- 'ఛోటా మూవీ బడా ధమాకా'!
చిన్న సినిమాలతోనే థియేటర్లకు కళ- అవే ట్రెండ్ సెటర్స్!
Published : September 13, 2025 at 12:46 PM IST
Small Movies Creates Big Sensations: ప్రస్తుతం పాన్ఇండియా వైడ్ సినిమాల ట్రెండ్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల మేకర్స్ సినిమాలను భారీ స్థాయిలో రూపొందిస్తున్నారు. అయితే విడుదలైన తర్వాత అందులో ఒకట్రెండు తప్పా, అనేక సినిమాలు అంచనాలు అందుకోలేకపోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఫ్యాన్స్ థియేటర్లకు వచ్చి సినిమా వీక్షించేందుకు ఆసక్తి చూపించడం లేదు. ఇలాంటి కఠినమైన సమయాల్లో కూడా చిన్న చిత్రాలు మార్కెట్లో మంచి మార్క్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. అంచనాలు లేకుండా వచ్చి భారీ హిట్లు కొడుతున్నాయి. గత రెండు నెలల్లో చిన్న సినిమాలదే బాక్సాఫీస్ వద్ద హవా కొనసాగింది.
ప్రస్తుతం ప్రేక్షకుల మైండ్ సెట్ మారింది. స్టార్ కాస్టింగ్ కంటే, కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలనే ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు. దీంతో ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన తక్కువ బడ్జెట్ సినిమాలన్ని భారీ సక్సెస్ను అందుకున్నాయి. గత వేసవిలో 'టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ' ఊపు ఊపిన తర్వాత, చిన్న సినిమాలో థియేటర్లకు కళ తీసుకొస్తున్నాయి. గతనెల వచ్చిన భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు 'వార్-2', 'కూలీ' అంచనాలు రీచ్ అవ్వలేదు.
కానీ, ఇటీవల తక్కువ ఖర్చుతో తెరకెక్కిన 'మహావతార్ నరసింహ', 'కొత్త లోకా ఛాప్టర్-1','లిటిల్ హార్ట్స్' బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా 'లోకా ఛాప్టర్-1' సినిమా కేవలం రూ. 30 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొంది, రూ. 200 కోట్ల క్లబ్లోకి చేరి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. తెలుగు ప్రేక్షకులకు కొత్తగా వచ్చిన ఈ 'లోకా' సినిమా బ్లాక్బస్టర్గా మారడంతోపాటు పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది.
ఇక తాజాగా తెలుగులో తక్కువ ఖర్చుతో తెరకెక్కిన 'లిటిల్ హార్ట్స్' కూడా సక్సెస్ ట్రాక్లో దూసుకెళ్తోంది. ప్రస్తుతం తెలుగు థియేటర్లలో ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ టాక్తో దూసుకుపోతోంది. ఈటీవీ విన్ ప్రొడక్షన్ సంస్థ రూపొందించిన ఈ సినిమా తొలి రోజే బడ్జెట్ మొత్తం రికవరీ చేసింది! తెలుగులో మరో తాజాగా రెండు సినిమాలు రిలీజైనా, ఈ సినిమాకు డీసెంట్ ఆక్యుపెన్సీ నమోదు అవుతుంది.
అయితే, ఇండస్ట్రీలో చిన్న సినిమాలు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడం అనేది కొత్తగా పుట్టిన ట్రెండ్ కాదు. మంచి కంటెంట్, సరైన టైమింగ్ ఉంటే సినిమా చిన్నదైనా, పెద్దదైనా విజయం సాధించగలదని మరోసారి రుజువైంది. కంటెంట్ క్లిక్ అయితే ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు క్యూ కడతారనేది నిజం. గతంలోనూ ఇది అనేకసార్లు నిరూపితమైంది.
'మంజుమ్మల్ బాయ్స్', 'ప్రేమలు' లాంటి మలయాళ సినిమాలు సంచలన విజయాలు సాధించగా, తమిళంలో 'లబ్బర్ పందు', 'మహారాజ', 'వాజాయ్' వంటి చిత్రాలు ఊహించని రీతిలో హిట్ అయ్యాయి. ఇక తెలుగులో '35-ఇది చిన్న కథ కాదు', 'క', 'కోర్టు' వంటి చిన్న సినిమాలు మంచి విజయాలు అందుకున్నాయి. బాలీవుడ్లో ఇటీవల సైయారా సినిమా సూపర్హిట్గా నిలిచింది.