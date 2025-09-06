సైమాలో పుష్ప 'రూల్'- ఏకంగా నాలుగు అవార్డులు

సైమా అవార్డ్స్ -తెలుగు విజేతలు వీళ్లే
Published : September 6, 2025 at 7:57 AM IST
SIIMA 2025 : ప్రతిష్ఠాత్మక సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్ (SIIMA) 2025 వేడుకలు దుబాయ్లో గ్రాండ్గా జరుగుతున్నాయి. 13వ ఎడిషన్ సైమా వేడుకలు ‘దుబాయ్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్, ఎక్స్పో సిటీలో ఘనంగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో మొదటి రోజు తెలుగు, కన్నడ సినిమాలకు సంబంధించి అవార్డులు అందజేశారు. 2024 సంవత్సరంలో రిలీజైన సినిమాల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన నటీనటులు, టెక్నీషియన్లలకు అవార్డులు అందించారు. మరి తెలుగు నుంచి ఎవరెవరికి ఏయే అవార్డులు దక్కాయంటే?
ఉత్తమ నటుడు
'పుష్ప ది రూల్' సినిమాతో ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని రూల్ చేసిన అల్లు అర్జున్కు ఉత్తమ నటుడి అవార్డు లభించింది. అంతేకాకుండా అలాగే పలు విభాగాల్లో కలిపి 'పుష్ప 2' అత్యధికంగా నాలుగు అవార్డులు సొంతం చేసుకుంది. ఇందులో ఉత్తమ నటుడిగా అల్లు అర్జున్ ఎంపికవగా, ఉత్తమ నటిగా రష్మిక, ఉత్తమ దర్శకుడిగా సుకుమార్, ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడిగా దేవి శ్రీ ప్రసాద్ అవార్డులు గెలుచుకున్నారు. ఇక సైన్స్ ఫిక్షన్ జాన్రాలో తెరకెక్కిన ప్రభాస్ 'కల్కి 2898 ఏడీ' సినిమా ఉత్తమ చిత్రంగా ఎంపికైంది. దక్కించుకుంది.
Pushpa ante National anukuntiva..international! @alluarjun bags the BEST Actor Leading (Male) - Telugu at SIIMA 2025.— SIIMA (@siima) September 5, 2025
🗓 5th & 6th September
📍 Dubai Exhibition Centre, EXPO City
🎟 Book Now at https://t.co/gAde88p48g
Dubai Local Partner: #truckersuae#NEXASIIMA #SIIMAinDubai… pic.twitter.com/z867UIZU5i
దేవర, హనుమాన్ సత్తా
2024లో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచిన హను-మాన్ కూాడా అవార్డుల్లో సత్తా చాటింది. ఈ సినిమా తెరకెక్కించిన ప్రశాంత్ వర్మకు ఉత్తమ దర్శకుడు క్రిటిక్స్ విభాగంలో అవార్డు దక్కింది. ఇదే సినిమా నుంచి హీరో తేజ సజ్జా ఉత్తమ నటుడు క్రిటిక్స్ విజేతగా నిలిచారు. ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బ్లాక్బస్టర్ దేవర సినిమాకు నుంచి మూడు అవార్డులు దక్కాయి. ఉత్తమ గీత రచయితగా రామ్ జోగయ్య శాస్త్రికి అవార్డు దక్కింది. ఉత్తమ గాయనిగా శిల్పా రావు ఎంపికైంది. ఈ ఇద్దరికీ చుట్టమల్లె పాటకు అవార్డు వరించింది. ఇక దేవర సినిమాటోగ్రాఫీకిగాను రత్నవేలు అవార్డు అందుకున్నారు.
The mighty man!@tejasajja123 takes away the Best Actor (Critics) - Telugu award for everyone's favourite HanuMAN.— SIIMA (@siima) September 5, 2025
🗓 5th & 6th September
📍 Dubai Exhibition Centre, EXPO City
🎟 Book Now at https://t.co/gAde88owiI
Dubai Local Partner: #truckersuae#NEXASIIMA #SIIMAinDubai… pic.twitter.com/a8KTkSmHGo
2025 సైమా అవార్డ్ విన్నర్స్ (తెలుగు)
- ఉత్తమ చిత్రం – కల్కి 2898 ఏడీ
- ఉత్తమ నటుడు – అల్లు అర్జున్ (పుష్ప 2)
- ఉత్తమ నటి – రష్మిక మందన్నా (పుష్ప 2)
- ఉత్తమ దర్శకుడు – సుకుమార్ (పుష్ప 2)
- ఉత్తమ దర్శకుడు (క్రిటిక్స్) – ప్రశాంత్ వర్మ (హను-మాన్)
- ఉత్తమ నటుడు (క్రిటిక్స్) – తేజ సజ్జా (హను-మాన్)
- ఉత్తమ నటి (క్రిటిక్స్) – మీనాక్షి చౌదరి
- ఉత్తమ సహాయ నటుడు – అమితాబ్ బచ్చన్ (కల్కి 2898 ఏడీ)
- ఉత్తమ సహాయ నటి – అన్నే బెన్
- ఉత్తమ హాస్యనటుడు – సత్య (మత్తు వదలర 2)
- ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు – దేవి శ్రీ ప్రసాద్ (పుష్ప 2)
- ఉత్తమ గీత రచయిత – రామ్ జోగయ్య శాస్త్రి (చుట్టమల్లె)
- ఉత్తమ గాయకుడు – శంకర్ బాబు కందుకూరి
- ఉత్తమ గాయని – శిల్పా రావు (చుట్టమల్లె)
- ఉత్తమ ప్రతినాయకుడు – కమల్ హాసన్ (కల్కి 2898 ఏడీ)
- ఉత్తమ పరిచయ నటి – పంకూరి, భాగ్యశ్రీ బోర్స్ (మిస్టర్ బచ్చన్)
- ఉత్తమ పరిచయ నటుడు – సందీప్ సరోజ్
- ఉత్తమ పరిచయ దర్శకుడు – నంద కిషోర్ యేమని
- ఉత్తమ కొత్త నిర్మాత – నిహారిక కొణిదెల
- ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్ – రత్నవేలు (దేవర)
ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ ఫుల్ లిస్ట్- చిరు, బన్నీ, నానికి పురస్కారాలు
సైమా నామినేషన్స్లో టాప్ లేపిన 'పుష్ప 2'- అక్కడ కూడా తగ్గేదేలే!