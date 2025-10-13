'గ్యారెంటీ, వారంటీ ఇవ్వడానికి నేను సేల్స్మెన్ కాదు'- క్రేజీగా తెలుసు కదా ట్రైలర్
సిద్ధు జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా ట్రైలర్ ఔట్- మీరు చూశారా?
Published : October 13, 2025 at 3:01 PM IST
Telusu Kada Trailer : సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా డిజైనర్ నీరజ కోన తెరకెక్కించిన సినిమా తెలుసు కదా. ఈ సినిమాతోనే నీరజ డైరెక్టర్గా పరిచయం అవుతున్నారు. ఇందులో రాశీఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. దీపావళి కానుకగా ఈ సినిమా అక్టోబర్ 17న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
ఈ క్రమంలో మేకర్స్ సోమవారం హైదరాబాద్లో ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్లో ట్రైలర్ రిలీజ్ రిలీజ్ చేశారు. ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఈ మూవీ రిఫ్రెషింగ్ స్టోరీ లైన్తో రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. తమన్ సంగీతం అందించగా, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై ఈ సినిమాను టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మించారు.
కాగా, డైరెక్టర్ నీరజ కోన టాలీవుడ్ ప్రముఖ రైటర్ కోన వెంకట్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఇండస్ట్రీకి పరిచమయ్యారు. బాద్షా సినిమాతో కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత స్టార్ హీరోల సినిమాలకు కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా పని శారు. ఇప్పుడు నీరజ దర్శకురాలిగా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు.