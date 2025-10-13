ETV Bharat / entertainment

'గ్యారెంటీ, వారంటీ ఇవ్వడానికి నేను సేల్స్​మెన్ కాదు'- క్రేజీగా తెలుసు కదా ట్రైలర్

సిద్ధు జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా ట్రైలర్ ఔట్- మీరు చూశారా?

Telusu Kada Trailer
Telusu Kada Trailer (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2025 at 3:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telusu Kada Trailer : సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా డిజైనర్ నీరజ కోన తెరకెక్కించిన సినిమా తెలుసు కదా. ఈ సినిమాతోనే నీరజ డైరెక్టర్​గా పరిచయం అవుతున్నారు. ఇందులో రాశీఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. దీపావళి కానుకగా ఈ సినిమా అక్టోబర్ 17న థియేటర్లలో గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

ఈ క్రమంలో మేకర్స్ సోమవారం హైదరాబాద్​లో ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్​ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్​లో ట్రైలర్ రిలీజ్ రిలీజ్ చేశారు. ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఈ మూవీ రిఫ్రెషింగ్ స్టోరీ లైన్​తో రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. తమన్ సంగీతం అందించగా, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్​పై ఈ సినిమాను టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మించారు.

కాగా, డైరెక్టర్ నీరజ కోన టాలీవుడ్ ప్రముఖ రైటర్ కోన వెంకట్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఇండస్ట్రీకి పరిచమయ్యారు. బాద్‌షా సినిమాతో కాస్ట్యూమ్​ డిజైనర్​గా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత స్టార్ హీరోల సినిమాలకు కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్​గా పని శారు. ఇప్పుడు నీరజ దర్శకురాలిగా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

TELUSU KADA DIRECTORTELUSU KADA TRAILERTELUSU KADA MOVIE RELEASETELUSU KADA SONGSTELUSU KADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

రాగిపిండితో రుచికరమైన "కుకీస్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.