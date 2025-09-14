ఫ్లైట్ బుకింగ్లో మిస్టేక్- క్రూయిజ్లో కలిసి ప్రయాణం- శ్రియ క్రేజీ లవ్ స్టోరీ !
తప్పుగా బుక్ చేసిన ఫ్లైట్- కట్చేస్తే షిప్ ప్రయాణం- అక్కడే లవ్ స్టోరీ షురూ
Published : September 14, 2025 at 7:25 PM IST
Shriya Saran Andrei Koscheev Love Story: తెలుగు సినిమాల్లో తన అందం, నటన, డ్యాన్స్తో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి శ్రీయ శరణ్ గురించి స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా ఆమె సినీ రంగంలో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. కానీ ఇటీవల ఆమె తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని బయటపెట్టారు. అది ఆమె భర్త ఆండ్రే కోష్చీవ్ను తొలిసారి కలిసిన క్షణం. ఆ పరిచయం ఎలా జరిగిందో చెప్పినప్పుడు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. మరి ఆ క్షణం ఎలా ఆమె జీవితాన్ని మార్చేసింది అనే వివరాల్లోకి వెళితే
తప్పుగా బుక్ చేసిన ఫ్లైట్ వల్లే కలిసిన పరిచయం
శ్రీయ శరణ్ 'ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో'లో తన కొత్త సినిమా మిరాయ్ ప్రమోషన్స్లో పాల్గొన్నారు. ఆ సందర్భంగా తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఒక మధుర జ్ఞాపకాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, "నేను ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకునే క్రమంలో ఒక పొరపాటు చేశాను. ఒక డేట్లో చేయాల్సిన దాన్ని మరొక డేట్లో చేయాల్సి వచ్చింది. దాని వల్లనే నేను దక్షిణ మాల్దీవుల్లో ఓ క్రూయిజ్లో ఒంటరిగా ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. అదే సమయంలో నాకు ఆండ్రే పరిచయం అయ్యారు" అని చెప్పారు. ఈ ఒక్క తప్పిదం జీవితాన్ని మార్చేసే పరిచయానికి దారితీసిందని చెప్పడం నిజంగా ఆసక్తికరంగా మారింది.
భర్త చూసిన తొలి సినిమా దృశ్యం
తమ మొదటి పరిచయం గురించి చెబుతూనే శ్రీయ మరో సరదా విషయం కూడా బయటపెట్టారు. "ఆండ్రే నా సినిమాలు ఏవీ చూడలేదు. తొలిసారి ఆయన చూసిన సినిమా దృశ్యం (హిందీ). అది చూసిన తర్వాత ఆయన కాస్త భయపడిపోయాడు. ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో నేను చేసిన పాత్ర చాలా సీరియస్గా ఉండేది. ఆ తర్వాతే ఆయన నా సినిమాల గురించి ఆసక్తి చూపడం మొదలుపెట్టారు" అని శ్రీయ నవ్వుతూ చెప్పారు. ఈ మాటలతో షోలో ఉన్నవాళ్లు కడుపుబ్బ నవ్వుకున్నారు.
పెళ్లి, కుటుంబ జీవితం
శ్రీయ శరణ్, ఆండ్రే కోష్చీవ్ల ప్రేమకథ కూడా చాలా అందంగా సాగింది. ఇద్దరూ సంవత్సరాల పాటు డేటింగ్ చేశారు. ఆ తర్వాత 2018 మార్చిలో ముంబైలోని లోఖండ్వాలా నివాసంలో సన్నిహితుల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2021లో వీరికి కూతురు జన్మించింది. ఆమెకు రాధ అని పేరు పెట్టారు. సోషల్ మీడియాలో తరచూ భర్త, కూతురుతో కలిసి శ్రీయ పంచుకునే ఫోటోలు అభిమానులను ఆనందపరుస్తుంటాయి. ఆండ్రే శ్రీయకి అతిపెద్ద అభిమాని, సపోర్టివ్గా ఉంటారని కూడా ఆమె తెలిపారు.
కెరీర్లో కొత్త దశ
సినిమాల విషయానికి వస్తే, శ్రీయ శరణ్ తాజాగా మిరాయ్ సినిమాలో తేజ సజ్జా తల్లిగా కనిపించారు. జాగపతి బాబు, రీతికా నాయక్ వంటి నటులు కూడా ఈ సినిమాలో ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన అందుకుంటోంది. అంతేకాదు, ఇటీవల తమిళ సినిమా రెట్రోలో కూడా ప్రత్యేక పాత్రలో మెరిశారు. సూర్య, పూజా హెగ్డే నటించిన ఆ సినిమాలో ఆమె పాత్ర ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం శ్రీయ శరణ్ పలు పెద్ద ప్రాజెక్టులలో కూడా నటిస్తున్నారు. 'ఇండియన్ 3', 'రామాయణం' వంటి బిగ్ ప్రాజెక్టుల్లో కూడా నటించబోతున్నారు. వయస్సు పెరుగుతున్నా, అదే జోష్తో పాత్రలు చేస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు.
