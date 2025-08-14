ETV Bharat / entertainment

షోలే ఫ్లాష్ బ్యాక్: 10నిమిషాల సీన్ కోసం 20రోజుల షూటింగ్- అప్పట్లో కలెక్షన్స్ ఎంతో తెలుసా? - SHOLAY MOVIE 50 YEARS

షోలే మూవీకి 50 ఏళ్లు- ఆసక్తికర విషయాలు మీకోసం!

Sholay Movie 50 Years
Sholay Movie 50 Years (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 2:34 PM IST

Sholay Movie 50 Years : భారత సినీ చరిత్రలో కొన్ని సినిమాలు కేవలం ఎంటర్‌టైన్ చేయడమే కాకుండా, మొత్తం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్​ను మార్చేశాయి. 1975 ఆగస్టు 15న విడుదలైన షోలే కూడా అలాంటి సినిమానే. మొదట థియేటర్లలో ఆశించిన రెస్పాన్స్ రాకపోవడంతో ఇది ఫ్లాప్ అవుతుందనుకున్నారు. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్‌లో అమితాబ్ బచ్చన్ పోషించిన జై పాత్ర చనిపోవడం చూసి ప్రేక్షకులు ఆశ్చర్యపోయారు. కానీ అదే సీన్ ఎమోషనల్​గా పాజిటివ్ మౌత్ టాక్​ను పెంచింది. మౌత్‌టాక్‌తో క్రమంగా ఈ సినిమా కల్ట్ హిట్‌గా మారి, ఇండియన్ సినిమాకి ఓ కొత్త హిస్టరీనీ క్రియేట్ చేసింది.

సినిమాలో యాక్షన్, కామెడీ, ఎమోషన్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్ వచ్చాయి. ధర్మేంద్ర అమితాబ్ బాండింగ్, సలీమ్ జావేద్ రాసిన పవర్ఫుల్ డైలాగులు, గబ్బర్ సింగ్ భయానక ప్రెజెన్స్ ఇవన్నీ కలిపి షోలేను ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా చేశాయి. కానీ ఇందులో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సన్నివేశం ట్రైన్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్. 10 నిమిషాల సీక్వెన్స్ కోసం ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేశారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే!

10 నిమిషాల సీన్ కోసం 20 రోజుల కష్టం
సినిమాలో ఈ ట్రైన్ సీన్ కేవలం 10 నిమిషాలు మాత్రమే ఉన్నా, దీన్ని చిత్రీకరించడానికి 20 రోజులకు పైగా సమయం పట్టింది. ముంబయి పూణె రైల్వే మార్గం, పాన్‌వెల్ దగ్గర మొత్తం ప్రదేశాన్ని యుద్ధభూమిలా మార్చి షూట్ చేశారు. ఈ సన్నివేశంలో దొంగలు రైలు మీద దాడి చేస్తారు. పోలీస్ ఆఫీసర్ ఠాకూర్ బల్దేవ్ సింగ్ (సంజీవ్ కుమార్) రైలును రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తాడు. కానీ తన సిబ్బంది క్రమంగా ఓడిపోతుండటంతో, అ ప్రయాణంలో ఖైదీలుగా ఉన్న జై (అమితాబ్ బచ్చన్), వీరు (ధర్మేంద్ర) చేతికి ఉన్న సంకెళ్ళు తీసి వారిని సహాయం చేయమని అడుగుతాడు. ఆ తర్వాత వచ్చే యాక్షన్, స్టంట్స్, గన్‌ఫైట్లు ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠభరితంగా ఆకట్టుకుంటాయి.

Sholay Movie 50 Years
షోలే మూవీకి 50 ఏళ్లు (Special Arrangment)

ఈ సన్నివేశంలో ఠాకూర్, వీరును అడిగిన ప్రశ్నలు, వాటికి వచ్చిన సమాధానాలు ఈరోజు కూడా క్రికెట్‌లో ఒక సిక్స్ కొట్టినంత ఇంపాక్ట్ ఇస్తాయి. "ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ పని చేస్తున్నావు?" అని అడిగితే వీరు “ఠాకూర్ సార్… మాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలివొచ్చినప్పటి నుండి ఇదే పని చేస్తున్నాం” అని సమాధానమిస్తాడు. “ఎందుకు చేస్తున్నావు?” అన్న ప్రశ్నకు "మీరు పోలీస్ జాబ్ ఎందుకు చేస్తారు.. ఈ పని కూడా మాకు అలాంటిదే." అని చెప్పడం అప్పట్లోనే కాదు, ఇప్పటికీ డైలాగ్స్ లలో గుర్తు తెచ్చుకునే లైన్‌గా మారింది.

ఫ్లాప్ టాక్ వచ్చినా!
షోలే మొదట అంచనాలు అందుకోకపోయినా, వారం వారం రిపీట్ ఆడియన్స్‌తో కలెక్షన్లు పెరిగాయి. సలీమ్ జావేద్ రాసిన బలమైన కథనం, గబ్బర్ సింగ్ డైలాగులు, అమితాబ్ - ధర్మేంద్ర స్నేహం యాక్షన్ సీన్స్, ఠాకూర్ క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ కలిసి సినిమాను భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఎప్పటికీ చెరిగిపోని కల్ట్ కమర్షియల్ సినిమాగా నిలిపాయి.

Sholay Movie 50 Years
షోలే మూవీకి 50 ఏళ్లు (Special Arrangment)

3 కోట్ల బడ్జెట్ - ఊహించని కలెక్షన్స్
నేటికీ ఆ 10 నిమిషాల ట్రైన్ సీన్‌కు ఉన్న క్రేజ్ తగ్గలేదు. యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లలో ఇది మాస్టర్‌పీస్‌గా చెప్పబడుతుంది. అప్పుడున్న తక్కువ స్థాయి టెక్నికల్ పరిస్థితుల మధ్య కూడా 20 రోజులపాటు శ్రమించి రూపొందించిన ఈ సన్నివేశం, అ రోజుల్లో హాలీవుడ్ స్థాయి యాక్షన్‌కి సాటిగా నిలిచింది. అందుకే ఏళ్లు గడిచినా షోలే సౌండ్ తగ్గలేదు. రీ రిలీజ్ చేసినా కూడా జనాలు ఎగబడి చూశారు. 3 కోట్ల బడ్జెట్ తో వచ్చిన ఈ సినిమా అప్పట్లో 35 కోట్లు రాబట్టింది. ఇక రీ రిలీజ్​లో మరో 13 కోట్లు అందుకుంది.

Sholay Movie 50 Years
షోలే మూవీకి 50 ఏళ్లు (Special Arrangment)

