ETV Bharat / entertainment

బాలీవుడ్‌లో స్టార్ కావాలంటే కేవలం టాలెంట్ సరిపోదు- సిస్టమ్‌కు బాస్ కావాలి- 'ది బ్యాడ్స్​ ఆఫ్​ బాలీవుడ్'​

'ది బ్యాడ్స్​ ఆఫ్​ బాలీవుడ్'​ ప్రీమియర్స్​కు అతిథులుగా అంబానీ కుటుంబం- నెట్​ఫ్లిక్స్​లో స్ట్రీమ్​ అవుతున్న సినిమా

Sharukh Khan Son As Director
Sharukh Khan Son As Director (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2025 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Shahrukh Khan Son As Director: బాలీవుడ్​ కింగ్​ షారుక్​ ఖాన్​ తనయుడు ఆర్యన్​ ఖాన్​ దర్శకుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన వెబ్​ సిరీస్​ 'ది బ్యాడ్స్​ ఆఫ్​ బాలీవుడ్'​ ప్రస్తుతం నెట్​ఫ్లిక్స్​లో స్ట్రీమింగ్​ అవుతోంది. ఈ సిరీస్​కు సంబంధించిన ప్రీమియర్​ను సెప్టెంబర్​ 17న ముంబయిలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు బాలీవుడ్​ ప్రముఖులతో పాటు అంబానీ కుటుంబం కూడా హాజరై ఆర్యన్​కు శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. ఈ ప్రీమియర్​ వీడియోలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

కరణ్‌ జోహర్‌ ఎమోషనల్‌
ఈ సందర్భంగా పలువురు సినీ ప్రముఖులు ఆర్యన్‌ ప్రతిభపై ప్రశంసలు కురిపించారు. "రెండేళ్లకు పైగా నువ్వు ఈ ప్రాజెక్ట్‌ కోసం పడిన శ్రమ నేడు ఫలించింది. నీ స్టైల్​లో తీసిన ఈ సిరీస్‌ను అందరూ మెచ్చుకోవడం నిజంగా గర్వకారణం" అని కరణ్‌ జోహర్‌ ఎమోషనల్‌గా స్పందించారు.

అతిథి పాత్రలో రాజమౌళి
ఇక ఈ సిరీస్‌లో దర్శకధీరుడు రాజమౌళి అతిథి పాత్రలో నటించడం విశేషం. దీంతో బాలీవుడ్‌తో పాటు టాలీవుడ్‌లో కూడా ఈ సిరీస్‌పై ఆసక్తి నెలకొంది. లక్ష్య, సహేర్‌, బాబీదేవోల్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించిన ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌ను రెడ్‌ చిల్లీస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించింది.

నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌
రెడ్‌ చిల్లీస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన సెటైరికల్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా ప్రీమియర్​ షోను బుధవారం రాత్రి ఏర్పాటు చేశారు. కానీ అది ఈ రోజు (గురువారం) నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చింది. అయితే, సాధారణంగా జరిగేలా అర్ధరాత్రి రిలీజ్‌ కాకుండా ఈ సిరీస్‌ ప్రత్యేకంగా మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల నుంచి అందుబాటులోకి రావడం గమనార్హం. దీంతో ఉదయం నుంచే వెతికిన ప్రేక్షకులు అయోమయంలో పడ్డా, అధికారిక సమయాన్ని ఇప్పుడు స్పష్టంగా ప్రకటించడంతో అందరూ సిరీస్​ను యాక్సెస్ చేస్తున్నారు.

అంచనాలు భారీ స్థాయిలో!
ఈ హిందీ సిరీస్‌లో బాబీ దేవోల్‌, లక్ష్య, సహేర్‌ బంబా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా షారుక్‌ ఖాన్‌, సల్మాన్‌ ఖాన్‌, ఆమిర్‌ ఖాన్‌, రాజమౌళి అతిథి పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ భారీ లైన్‌అప్‌ కారణంగా ఇప్పటికే అంచనాలు భారీ స్థాయికి చేరుకున్నాయి.

ప్రేక్షకుల రెస్పాన్స్​ బట్టి
షారుక్‌ ఖాన్‌ తనయుడు ఆర్యన్‌ ఖాన్‌ తొలిసారి దర్శకత్వం వహించిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌ సినీ వర్గాల్లో భారీ చర్చకు దారితీసింది. బిలాల్‌ సిద్ధిఖీ, మనవ్‌ చౌహాన్‌లతో కలిసి ఆర్యన్‌ ఈ సిరీస్‌ను కో-క్రియేట్‌ చేశారు. ఈ ప్రయత్నం నిజంగా కొత్తదనాన్ని చూపిస్తుందా? లేక మరో హైప్‌ ప్రాజెక్టుగా మిగిలిపోతుందా? అన్నది ప్రేక్షకుల రెస్పాన్స్​ బట్టి తెలుస్తుంది.

హైలైట్‌ డైలాగ్స్ / పంచ్‌లైన్స్

  • అందర్ జాకే లోగ్ ఔర్ భీ ఫేమస్ హో జాతే హై.
    'జైల్లోకి వెళ్లిన తర్వాత మరింత ఫేమస్ అవుతారని' చెప్పే ఈ డైలాగ్ సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఇది ఆర్యన్‌ స్వంత అనుభవాలకు రిఫరెన్స్‌గా భావిస్తున్నారు.
  • బాలీవుడ్‌లో స్టార్ కావాలంటే కేవలం టాలెంట్ సరిపోదు సిస్టమ్‌కు బాస్ కావాలి.
    ఇన్‌సైడర్ వర్సెస్ అవుట్‌సైడర్ డిబేట్‌ను హైలైట్‌ చేసే లైన్‌.
  • హీరోలు సినిమాల్లో చనిపోవచ్చు కానీ రియల్‌ లైఫ్‌లో బ్రాండ్ చనిపోదు.
    ఫిల్మ్‌ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ ఇమేజ్, బ్రాండ్ విలువలపై సెటైర్.
  • ప్రతీ ఒక్కరి లైఫ్ ఓ స్టోరీ కానీ బాలీవుడ్ దాన్ని బిజినెస్‌గా మారుస్తుంది.
    ఈ సిరీస్‌లోని మెటా టోన్‌ను బాగా రిఫ్లెక్ట్ చేసే డైలాగ్‌.
  • ఇండస్ట్రీలో ఉండాలంటే టాలెంట్ కంటే కాంటాక్ట్స్​ ముఖ్యం.

షారుక్‌ ఖాన్‌కు గాయాలు?-'కింగ్‌' షూటింగ్‌ వాయిదా!

నా నెక్ట్స్​ సినిమా దేశం గర్వించేలా ఉంటుంది : దర్శకుడు అట్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

For All Latest Updates

TAGGED:

THE BADAS OF BOLLYWOODARYAN KHAN NEW MOVIETRAILER OF BADAS OF BOLLYWOODPRODUCER OF ARYANS MOVIESHAHRUKH KHAN SON AS DIRECTOR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ బండి రోజూ వర్షంలో తడుస్తోందా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే బోర్​కు రాదు!

టీ-శాట్​ ద్వారా బాలలకు డిజిటల్​ పాఠాలు - నేటి నుంచి ప్రారంభం

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.