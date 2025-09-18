బాలీవుడ్లో స్టార్ కావాలంటే కేవలం టాలెంట్ సరిపోదు- సిస్టమ్కు బాస్ కావాలి- 'ది బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్'
'ది బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్' ప్రీమియర్స్కు అతిథులుగా అంబానీ కుటుంబం- నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమ్ అవుతున్న సినిమా
Shahrukh Khan Son As Director: బాలీవుడ్ కింగ్ షారుక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ దర్శకుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన వెబ్ సిరీస్ 'ది బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్' ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ సిరీస్కు సంబంధించిన ప్రీమియర్ను సెప్టెంబర్ 17న ముంబయిలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు బాలీవుడ్ ప్రముఖులతో పాటు అంబానీ కుటుంబం కూడా హాజరై ఆర్యన్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. ఈ ప్రీమియర్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
కరణ్ జోహర్ ఎమోషనల్
ఈ సందర్భంగా పలువురు సినీ ప్రముఖులు ఆర్యన్ ప్రతిభపై ప్రశంసలు కురిపించారు. "రెండేళ్లకు పైగా నువ్వు ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం పడిన శ్రమ నేడు ఫలించింది. నీ స్టైల్లో తీసిన ఈ సిరీస్ను అందరూ మెచ్చుకోవడం నిజంగా గర్వకారణం" అని కరణ్ జోహర్ ఎమోషనల్గా స్పందించారు.
అతిథి పాత్రలో రాజమౌళి
ఇక ఈ సిరీస్లో దర్శకధీరుడు రాజమౌళి అతిథి పాత్రలో నటించడం విశేషం. దీంతో బాలీవుడ్తో పాటు టాలీవుడ్లో కూడా ఈ సిరీస్పై ఆసక్తి నెలకొంది. లక్ష్య, సహేర్, బాబీదేవోల్ కీలక పాత్రల్లో నటించిన ఈ వెబ్ సిరీస్ను రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించింది.
నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్
రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన సెటైరికల్ యాక్షన్ డ్రామా ప్రీమియర్ షోను బుధవారం రాత్రి ఏర్పాటు చేశారు. కానీ అది ఈ రోజు (గురువారం) నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్కు వచ్చింది. అయితే, సాధారణంగా జరిగేలా అర్ధరాత్రి రిలీజ్ కాకుండా ఈ సిరీస్ ప్రత్యేకంగా మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల నుంచి అందుబాటులోకి రావడం గమనార్హం. దీంతో ఉదయం నుంచే వెతికిన ప్రేక్షకులు అయోమయంలో పడ్డా, అధికారిక సమయాన్ని ఇప్పుడు స్పష్టంగా ప్రకటించడంతో అందరూ సిరీస్ను యాక్సెస్ చేస్తున్నారు.
అంచనాలు భారీ స్థాయిలో!
ఈ హిందీ సిరీస్లో బాబీ దేవోల్, లక్ష్య, సహేర్ బంబా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా షారుక్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, ఆమిర్ ఖాన్, రాజమౌళి అతిథి పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ భారీ లైన్అప్ కారణంగా ఇప్పటికే అంచనాలు భారీ స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
ప్రేక్షకుల రెస్పాన్స్ బట్టి
షారుక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ తొలిసారి దర్శకత్వం వహించిన ఈ ప్రాజెక్ట్ సినీ వర్గాల్లో భారీ చర్చకు దారితీసింది. బిలాల్ సిద్ధిఖీ, మనవ్ చౌహాన్లతో కలిసి ఆర్యన్ ఈ సిరీస్ను కో-క్రియేట్ చేశారు. ఈ ప్రయత్నం నిజంగా కొత్తదనాన్ని చూపిస్తుందా? లేక మరో హైప్ ప్రాజెక్టుగా మిగిలిపోతుందా? అన్నది ప్రేక్షకుల రెస్పాన్స్ బట్టి తెలుస్తుంది.
హైలైట్ డైలాగ్స్ / పంచ్లైన్స్
- అందర్ జాకే లోగ్ ఔర్ భీ ఫేమస్ హో జాతే హై.
'జైల్లోకి వెళ్లిన తర్వాత మరింత ఫేమస్ అవుతారని' చెప్పే ఈ డైలాగ్ సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఇది ఆర్యన్ స్వంత అనుభవాలకు రిఫరెన్స్గా భావిస్తున్నారు.
- బాలీవుడ్లో స్టార్ కావాలంటే కేవలం టాలెంట్ సరిపోదు సిస్టమ్కు బాస్ కావాలి.
ఇన్సైడర్ వర్సెస్ అవుట్సైడర్ డిబేట్ను హైలైట్ చేసే లైన్.
- హీరోలు సినిమాల్లో చనిపోవచ్చు కానీ రియల్ లైఫ్లో బ్రాండ్ చనిపోదు.
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ ఇమేజ్, బ్రాండ్ విలువలపై సెటైర్.
- ప్రతీ ఒక్కరి లైఫ్ ఓ స్టోరీ కానీ బాలీవుడ్ దాన్ని బిజినెస్గా మారుస్తుంది.
ఈ సిరీస్లోని మెటా టోన్ను బాగా రిఫ్లెక్ట్ చేసే డైలాగ్.
- ఇండస్ట్రీలో ఉండాలంటే టాలెంట్ కంటే కాంటాక్ట్స్ ముఖ్యం.
