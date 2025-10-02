నా పిల్లలు మాత్రం ఇండస్ట్రీలోకి రాకూడదు: బాలీవుడ్ నటుడు
షాహిద్ కపూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Shahid Kapoor Statements : బాలీవుడ్లో నెపోటిజం కొత్త విషయం కాదు. తరతరాలుగా స్టార్ హీరోల పిల్లలు సినీ రంగంలోకి అడుగుపెడుతూ వస్తున్నారు. హృతిక్ రోషన్, రణబీర్ కపూర్, అభిషేక్ బచ్చన్, కరీనా కపూర్, ట్వింకిల్ ఖన్నా వంటి వారు నెపో కిడ్స్గా ఇండస్ట్రీలో హిట్ అయ్యారు. అదే సమయంలో సంజయ్ దత్, ఆమిర్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, రిషి కపూర్ లాంటి వారు కూడా సినీ కుటుంబాల వారసులే. కానీ ఈ అందరి మధ్య ఒక నటుడు మాత్రం తాను నెపో కిడ్ అయినప్పటికీ తన పిల్లలు సినిమాల్లోకి రావడాన్ని అసలు ఇష్టపడటం లేదు. ఆయన మరెవరో కాదు పంకజ్ కపూర్ కుమారుడు, స్టార్ హీరో షాహిద్ కపూర్. తన ఇష్ట ప్రకారమే బాలీవుడ్లో ఎన్నో విజయాలు అందుకున్న ఒక స్టార్ అలా చెప్పడం అందరికి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. అలా అతను ఎందుకు అన్నారటే!
సినిమా కెరీర్
2003లో ఇష్ 'విశ్క్' సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన షాహిద్, 2007లో 'జబ్వి మెట్తో' స్టార్ ఇమేజ్ సంపాదించారు. 2009లో 'కమినే' డబుల్ రోల్తో విమర్శకులను మెప్పించాడు. 'హైదర్', 'ఉడ్తా పంజాబ్', 'కబీర్ సింగ్', 'జెర్సీ' వంటి చిత్రాలతో తన నటనలో వైవిధ్యాన్ని చూపించాడు. అయితే 'జెర్సీ' సినిమా కోసం అతను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాడట. ఆ సినిమా అంచనాలకు తగ్గట్టుగా జనాల ఆదరణ అందుకోకపోవడం కూడా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. ఇక రొమాంటిక్ హీరోగా మొదలై యాక్షన్ హీరోగా ఎదిగిన ఆయన కెరీర్ ఇప్పుడు బాగానే సాగుతోంది. ఇక మీరా రాజ్పుత్ను వివాహం చేసుకున్న షాహిద్, ఇప్పుడు ఇద్దరు పిల్లల తండ్రిగా తన జీవితం కొనసాగిస్తున్నాడు.
పిల్లలు సినిమాల్లోకి రావొద్దని
షాహిద్ కపూర్ ఇటీవల ఒక పాడ్కాస్ట్లో ఈ విధంగా వివరణ ఇచ్చాడు. 'పిల్లలు నన్ను అనుకరించకూడదని అనుకుంటున్నా. నాకు సహజంగా ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉండేది కాదు. కానీ నా ఇద్దరు పిల్లలు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు. నేను వారిని నా వృత్తిలోకి రావద్దని కోరుకుంటాను. సినిమాల్లోకి రాకండి, ఇది చాలా క్లిష్టమైన పరిశ్రమ. చాలా ఎత్తుపల్లాలు ఉంటాయి, చాలా రఫ్ గా ఉంటుంది. ఏదైనా సింపుల్గా చేసుకోండి. ఇది చాలా కాంప్లెక్స్' అని చెప్పాడు. అయినప్పటికీ చివరికి పిల్లలే నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆయన చెబుతున్నాడు.
స్టార్ కిడ్ అయినప్పటికీ
షాహిద్ మాటలను బట్టి చూస్తే బాలీవుడ్ పరిశ్రమలోని కఠిన వాస్తవాలు హైలెట్ అవుతున్నాయి. స్టార్ కిడ్ అయినప్పటికీ తాను ఎదుర్కొన్న కష్టాలు, పోటీలు, విమర్శలు, కెరీర్లో వచ్చిన ఎత్తుపల్లాలు తనకు బాగా తెలుసు. అందుకే తన పిల్లలు అదే బాటలోకి వెళ్లకూడదని కోరుకుంటున్నాడు. షాహిద్కు ఒక కూతురు మిషా, ఒక కొడుకు జైన్ ఉన్నారు. వారిని తాను సాధారణమైన జీవితం వైపు నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాడు.
షాహిద్ కొత్త సినిమా
ఇటీవల 'తేరీ బాతోం మే ఉల్ఝా జియా'సినిమాలో నటించిన షాహిద్ నెక్స్ట్, దేవా సినిమాలో మరో భిన్నమైన పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. ఈ సినిమాలో ఆయన న్యాయం కోసం పోరాడే పోలీస్ ఆఫీసర్గా కనిపించనున్నాడు. జనవరి 31న విడుదల కానున్న ఈ సినిమాపై మంచి బజ్ ఉంది. బాలీవుడ్లో ఇప్పటికే రొమాన్స్, యాక్షన్ రెండు జానర్స్లోనూ తన ముద్ర వేసుకున్న షాహిద్, ఇప్పుడు మరింత వైవిధ్యమైన పాత్రలకు సిద్ధమవుతున్నాడు. ఇక నెపో కిడ్గా బాలీవుడ్లో తన స్థానాన్ని సంపాదించినప్పటికీ, అదే బాటలో పిల్లలు నడవడం తాను ఇష్టపడటం లేదని షాహిద్ బహిరంగంగా చెప్పడం ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశమైంది.