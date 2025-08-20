ETV Bharat / entertainment

వరుస సినిమాలతో సెప్టెంబర్ ఫుల్​ జోష్! అఖండ-2, ఓజీ సహా రిలీజయ్యే చిత్రాలివే! - SEPTEMBER GRAND RELEASE

September Grand Release
September Grand Release
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2025 at 6:02 PM IST

September Grand Releases : గత కొన్ని నెలల నుంచి ఇప్పటి వరకు రిలీజైన సినిమాలు టాలీవుడ్​ ప్రేక్షకులను అంతగా అలరించలేకపోతున్నాయి! ఆగస్టు నెలలో రిలీజైన పెద్ద సినిమాల తర్వాత ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి ఇప్పుడు వచ్చే నెల సెప్టెంబర్​ పైనే ఉంది. మరి ఈసారైనా ఫ్యాన్స్​ అంచనాలను సినిమాలు అందుకుంటాయా లేదా అన్నది చూడాల్సి ఉంది. మరి ప్రేక్షకులు అంతగా ఎదురుచూస్తున్న ఆ సినిమాలు ఏంటంటే!

1 . మిరాయ్​
పాన్​ ఇండియా స్థాయిలో పూర్తి యాక్షన్​ థ్రిల్లర్​గా వస్తున్న ఈ చిత్రంలో తేజ సజ్జ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. దీనిని కార్తిక్​ ఘటమనేని దర్శకత్వం వహించారు. సెప్టెంబర్​ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనిని రీలీజ్​ చేయనున్నారు. ఇందులో రితిక నాయక్​, మంచు మనోజ్​, జగపతిబాబు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

2. ఘాటి
అనుష్క శెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి క్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వం వహించారు. యాక్షన్ క్రైమ్ డ్రామాగా రూపొందిన ఘాటి చిత్రంతో అనుష్క రెండేళ్ల తర్వాత ప్రేక్షకుల ముందుకు తిరిగి వస్తున్నారు. విక్రమ్ ప్రభు, జగపతి బాబు, చైతన్య రావు తదితరులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 5న విడుదల కానుంది.

3. ది గర్ల్​ ఫ్రండ్​
రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ ఫీమేల్​ ఓరియంటెడ్​ డ్రామా సెప్టెంబర్ 5న విడుదల కానుంది. దీనికి నటుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించారు. దసరా ఫేమ్ దీక్షిత్ శెట్టి కీలక పాత్రలో నటించారు.

4. కిష్కింధపిరి
రేడియో స్టేషన్ నేపథ్యంలో జరిగే హారర్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన కిష్కిందపురిలో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. కౌశిక్ పెగ్గలపాటి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 12న థియేటర్లలోకి రానుంది.

5. లిటిల్​ హార్ట్స్​
'90స్'​ ,'అనగనన' వంటి హిట్​ల తర్వాత ETV విన్, తన కొత్త చిత్రం లిటిల్ హార్ట్స్‌తో వస్తోంది. మౌళి తనూజ్ , శివాని నగరం ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది, తర్వాత ETV విన్‌లో డిజిటల్‌గా ప్రీమియర్ అవుతుంది.

6.భద్రకాళి
ఇటీవలే 'మార్గన్' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'బిచ్చగాడు' ఫేమ్ విజయ్ ఆంథోనీ. సెప్టెంబర్ 19న తన కొత్త సినిమా 'భద్రకాళి'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ చిత్రానికి అరుణ్ ప్రభు దర్శకత్వం వహించగా, ఏషియన్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ సినిమాను తెలుగులో విడుదల చేయనుంది.

7. అఖండ -2
నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీనుల భారీ అంచనాలతో రూపొందుతున్న 'అఖండ 2' చిత్రం సెప్టెంబర్ 25న పాన్-ఇండియా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఇది బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రం అఖండకు సీక్వెల్ కావడంతో, దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

8. ఓజీ
బాలయ్యతో పాటు, పవన్ కళ్యాణ్ తన మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీ 'OG' తో సెప్టెంబర్ నెలను ఘనంగా ముగించనున్నారు. సుజీత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 25న థియేటర్లలోకి రానుంది. ప్రియాంక మోహన్, ఇమ్రాన్ హష్మి, శ్రియ రెడ్డి తదితరులు ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషించారు.

