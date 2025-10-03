భారత్ తొలి ఫిల్మ్ ఎడిటర్ మహిళనే- భర్త డ్రీమ్ కోసం బంగారం అమ్మేసి మరీ!
సినిమా పుట్టుకలో మౌనంగా పనిచేసిన ఒక మహిళ కథ- భారత తొలి సినిమా ఎడిటర్ ఆమెనే- తన ఆభరణాలు అమ్మి భర్త కలను నెరవేర్చిన మహిళ!
Published : October 3, 2025 at 3:16 PM IST
First Woman Film Editor : భారతీయ సినిమా నేడు బాక్సాఫీస్ వద్ద వేల కోట్లు వసూలు చేస్తూ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలలో ఒకటిగా ఎదిగింది. కానీ ఈ స్థాయికి రావడానికి శతాబ్దం కంటే ఎక్కువ కాలం పోరాటం జరిగింది. 1900లోనే మన దేశంలో సినిమా ప్రభావం మొదలైంది. ఆ కాలంలో కెమెరాలు, రీల్స్, ఎడిటింగ్ మెషీన్లు అన్నీ కొత్త. ఈ సమయంలోనే దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అనే వ్యక్తి రాజా హరిశ్చంద్ర అనే తొలి ఫీచర్ ఫిల్మ్ రూపొందించారు. కానీ ఈ ప్రయాణంలో ఆయన వెనుక ఒక మహిళ అండగా నిలిచింది. ఆమె సారస్వతీబాయి ఫాల్కే ,దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే భార్య. ఆమె కేవలం గృహిణిగా కాకుండా, సినిమాకి అవసరమైన అనేక టెక్నికల్ పనులు స్వయంగా చేసి భారతీయ సినిమాకు తొలి ఫిల్మ్ ఎడిటర్గా నిలిచారు.
తొలి సినిమా
1913లో వచ్చిన రాజా హరిశ్చంద్రను ఈ రోజుకు కూడా భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఒక రికార్డ్గా గుర్తిస్తారు. కానీ ఆ సినిమా పూర్తి కావడానికి సారస్వతీబాయి చేసిన కృషి ఎవరికీ తెలియదు. రీల్స్ను కట్ చేయడం, మళ్లీ జోడించడం, కెమికల్స్ కలపడం, ఫిల్మ్ డెవలప్ చేయడం, కాస్ట్యూమ్స్ సెట్ చేయడం, ప్రాపర్టీస్ మేనేజ్ చేయడం, అన్నీ ఆమె భుజాలపైనే ఉండేవి. ఆ కాలంలో మహిళలు సినిమా సెట్స్ దగ్గరికి రావడమే అరుదు. కానీ ఆమె మాత్రం ఫ్యామిలీని చూసుకుంటూనే టెక్నికల్ పనులు చేయడం నిజంగా అసాధారణం.
ఆభరణాలు అమ్మి కల నెరవేర్చిన భార్య
దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే సినిమాకి అవసరమైన శిక్షణ కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకున్నారు. కానీ ఆర్థిక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడ్డారు. అప్పుడు సారస్వతీబాయి తన ఆభరణాలను అమ్మి ఆయన కలను సాకారం చేశారు. కుటుంబాన్ని నడపడం, పిల్లల్ని చూసుకోవడం, సిబ్బందికి భోజనం పెట్టడం ఇవన్నీ చూసుకుంటూనే సినిమా పనుల్లో కూడా అంకితభావంతో పని చేశారు. ఒకవైపు తల్లిగా, భార్యగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ, మరోవైపు సినిమాకి అవసరమైన పనులు కూడా చేయడం ఆమె గొప్పతనం.
గుర్తింపులేని కృషి
దాదాసాహెబ్ తన భార్యను సినిమాలో నటించాలని కోరినా, ఆమె తాను చేస్తున్న పనులు గుర్తు చేస్తూ వెనక్కి తగ్గారు. ఎందుకంటే, ఆమెకు తెలుసు తెరవెనుక పనులే సినిమాను నిలబెడతాయి. కానీ ఆమె చేసిన ఈ కృషి ఏ రికార్డులోనూ చాలాకాలం దాకా నమోదు కాలేదు. దాదాసాహెబ్ పేరు "ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా"గా మారిపోయింది. కానీ సారస్వతీబాయి పేరు మాత్రం మరుగున పడిపోయింది. చాలా సంవత్సరాల తరువాతే ఆమెను తొలి భారతీయ ఫిల్మ్ ఎడిటర్గా గుర్తించి గౌరవించారు.
మహిళలకు మార్గదర్శి
ఒకప్పుడు సినిమా రంగంలో టెక్నికల్ విభాగాలు చాలా కఠినమైనవి. కానీ సారస్వతీబాయి, ఒక మహిళా కూడా ఈ రంగంలో రాణించగలదని నిరూపించారు. ఆమె లేకపోతే భారతీయ సినిమాకి పునాది వేరేలా ఉండేది. ఈ రోజు మహిళలు దర్శకులు, నిర్మాతలు, టెక్నీషియన్లుగా వెలుగొందుతున్నారు. కానీ వారి దారిని తొలిగా సాఫీ చేసింది మాత్రం సారస్వతీబాయి ఫాల్కే గారు. సారస్వతీబాయి కథ సమాజానికి ఒక గొప్ప సందేశం ఇస్తుంది. ఒక కల కోసం అంకితభావం ఉంటే, ఎంతటి అడ్డంకులనైనా అధిగమించవచ్చు. ఆమె చేసిన త్యాగం, కృషి, పోరాటం వల్లే నేడు మన దేశ సినిమా ప్రపంచానికి గర్వకారణంగా నిలుస్తోంది. దాదాసాహెబ్ కలను నిజం చేసిన అసలైన శక్తి సారస్వతీబాయి ఫాల్కే అని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు.